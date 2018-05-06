Ну вот, уже и бедных датчан русские оклеветали….

Ritzau/The Local 23 April 2018





Город Рённе на датском острове Борнхольм. Фотография: jacek_kadaj/Depositphotos

Несколько датчан, интервью с которыми было показано на российском телеканале в передаче о Дании, говорят, что их слова были сильно искажены.

Тепепередача, вышедшая в эфир на контролируемом государством российском канале NTV на прошлой неделе, была сфокусирована на страхе датчан перед Россией и новой радио-мачте, установленной датскими вооруженными силами на балтийском острове Борнхольм, сообщает Radio24syv.

Бывшие министры социал-демократы Ник Хаккеруп и Могенс Ликкетофт, у которых были взяты интервью для телепередачи, заявили, что их высказывания были искажены в целях “российской пропаганды”.

“Вся телепередача - это одна большая манипуляция с тем типом лжи, который, к сожалению, типичен в сегодняшней односторонней пропагандистской политике. Мы говорили [с NTV] на условиях, что наши слова будут процитированы грамотно и будет объяснено, что мы имели в виду. Этого не произошло”, заявил бывший министр иностранных дел Ликкетофт Radio24syv.

Ведущий новостей NTV говорит в передаче, что “антироссийская истерия [в Дании] достигла такого высокого уровня, что датские власти решили построить башню, чтобы шпионить за Россией”.

Российское СМИ также, согласно сообщению Radio24syv, рассказало, что улицы Борнхольма пусты, потому что жители боятся России и что политики стараются не приходить в парламент на голосование по поводу увеличения военного бюджета Дании.

Хаккеруп, бывший министр обороны, а ныне - докладчик от оппозиции по вопросам внешней политики, сказал, что сожалеет о том, что согласился на интервью с NTV.

“Мои комментарии, приведенные в передаче в переводе на русский язык, абсолютно не совпадают с тем что я им сказал. Меня не оставляет ощущение фейковых новостей, преднамеренной неправильной интерпретации и, возможно, даже преднамеренно неправильного перевода” сказал он Radio24syv.

Передача NTV включает в себя видеизображения метеостанции TV2, установленной наверху башни Bornholmer расположенной около юго-восточной оконечности острова, но неправильно идентифицированной как камера наблюдения на новой радиомачте в деревне Эстермэри в другой части острова.

Житель Борнхольма Майкл Мэллер, который владеет башней Bornholmer и руководит выставкой посвященной холодной войне, расположенной в башне, сказал Radio24syv, что его высказывания также были сильно искажены в телепередаче.

Mэллера описали в передаче, как человека, воспринимаемого другими борнхольмцами в качестве потенциального российского шпиона, потому что он не боится России.

Ознакомившись с этим описанием, представленным ему Radio24syv с переводом с русского языка на датский, Мэллер сказал, что его [слова] грубо извратили.

“Я вижу, что “цитируют” мои слова о вещах, о которых я вообще не говорил. Это абсолютно точно. Приглашаю их приехать снова, чтобы мы могли обсудить это” сказал Мэллер датской радиостанции.

Флемминг Сплидсбоель, старший научный сотрудник в датском Институте международных исследований, назвал российскую передачу “частью большого политического пазла”.

“Передача нацелена на российское население. Её цель - показать русским, что остальная часть мира не любит и боится их”, сказал Сплидсбоель.

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