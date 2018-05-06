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опубликовано редакцией на Переводике 06.05.18 04:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Ну вот, уже и бедных датчан русские оклеветали….

Ritzau/The Local  23 April 2018


Город Рённе на датском острове Борнхольм. Фотография: jacek_kadaj/Depositphotos

Несколько датчан, интервью  с которыми было показано на  российском телеканале в передаче  о Дании, говорят, что их слова были сильно искажены.

Тепепередача,  вышедшая в эфир на   контролируемом государством российском   канале NTV на прошлой неделе, была сфокусирована  на страхе датчан перед Россией и новой радио-мачте, установленной датскими вооруженными силами на балтийском острове Борнхольм, сообщает Radio24syv.

Бывшие министры социал-демократы Ник Хаккеруп и Могенс Ликкетофт, у которых  были взяты интервью для телепередачи, заявили, что их высказывания были искажены в целях “российской пропаганды”.

“Вся  телепередача  - это одна большая манипуляция  с тем типом лжи, который, к сожалению, типичен  в сегодняшней односторонней пропагандистской политике. Мы говорили [с NTV]  на условиях, что наши слова будут процитированы грамотно и будет объяснено, что мы имели в виду. Этого не произошло”, заявил бывший министр иностранных дел Ликкетофт Radio24syv.

Ведущий новостей NTV говорит в  передаче, что “антироссийская истерия [в Дании] достигла такого высокого уровня, что датские власти решили построить башню, чтобы шпионить за Россией”.

Российское СМИ также, согласно сообщению Radio24syv, рассказало, что улицы Борнхольма пусты, потому что жители боятся России и что политики стараются не приходить  в парламент на голосование по поводу увеличения военного бюджета Дании.

Хаккеруп, бывший министр обороны,  а ныне - докладчик от оппозиции по  вопросам внешней политики, сказал, что сожалеет  о том, что согласился на интервью с NTV.

“Мои комментарии,  приведенные в передаче  в переводе на русский язык,  абсолютно не совпадают с тем что  я им сказал. Меня не оставляет ощущение  фейковых новостей, преднамеренной неправильной  интерпретации и, возможно, даже преднамеренно неправильного перевода”  сказал он Radio24syv.

Передача  NTV включает в себя  видеизображения метеостанции TV2, установленной  наверху башни Bornholmer расположенной около юго-восточной  оконечности острова, но неправильно идентифицированной как камера  наблюдения на новой радиомачте в деревне Эстермэри в другой части острова.

Житель  Борнхольма  Майкл Мэллер, который владеет  башней Bornholmer и руководит выставкой  посвященной холодной войне, расположенной   в башне, сказал Radio24syv, что его высказывания также  были сильно искажены в телепередаче.

Mэллера  описали в передаче, как   человека, воспринимаемого другими  борнхольмцами в качестве потенциального российского  шпиона, потому что он не боится России.

Ознакомившись  с этим описанием,  представленным ему Radio24syv с переводом с русского языка на датский,   Мэллер сказал, что его [слова] грубо извратили.

“Я вижу, что “цитируют”  мои слова о вещах, о которых  я вообще не говорил. Это абсолютно точно.  Приглашаю их приехать снова, чтобы мы могли  обсудить это” сказал Мэллер датской радиостанции.

Флемминг Сплидсбоель, старший научный сотрудник в датском Институте международных исследований, назвал российскую передачу “частью большого политического  пазла”.

“Передача  нацелена на российское население. Её  цель - показать русским, что остальная часть мира не любит  и боится их”, сказал Сплидсбоель.

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теги: Дания  
   
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