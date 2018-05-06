Челюсть Фукуямы

Даже удивился поначалу: умеют ведь, когда могут – разогнали, к примеру, образ “челюсти Найема”. Точнее, так: вхожу в ФБ – и сразу вижу рекламу странички “челюсть Найема”. В связи с этим вопрос: если пиарщики антимайданные столь ловки, то как умудрились в своё время уступить информбаталии звону кастрюль? (Впрочем, это по ходу вспомнилось и не главное).



С майданной стороны тоже реакция понятна: в зависимости от пристрастий, кто-то возмутился, что как это так – к депутату сразу выехало три экипажа полиции и две кареты скорой помощи, в то время как простые люди...; а кто-то возмутился – чеченцы и в Киеве, да как это возможно – пособники агрессора чувствуют себя как дома в центре столицы; кто-то позлорадствовал - депутата Найема отлупили на улице малолетки-мажоры в той самой стране, где он отреформировал и очистил полицию... испробовал, как говорится, реформу на себе.



Но зашёл и я, как и многие другие потребители информации, после новости “соросовскому пуштуну наваляли” на страницу Найема, вот только... привлекли моё внимание предыдущие записи Мустафы. Там: Найем и Фукуяма, Фукуяма и Найем в нескольких постах. Буквально накануне удара в челюсть Найем вспоминал: “Четыре года назад встреча с Фрэнсисом Фукуямой стала определяющей в моем решении пойти в политику”. А ещё перед этим запись: “четыре дня назад мы с нашей Стендфордской группой начали подготовку решения транспортной изоляции Мариуполя”, и фотка – кучка “укрстенфордцев”, и посередине меж ними – Фукуяма.



Спрашивается – нахрена Фукуяме решать за Мариуполь, когда он занимается более глобальными делами – концом истории? Кстати, все насмехаются: ахаха, зачем возятся с Фукуямой, когда главный прогноз, он же и его главная философская идея, не сбылись? В том-то и дело, что конец истории – теперь уже не прогноз, а даже цель – весь мир должен лечь под Запад, и цель прикрыта идеей торжества общечеловеческих ценностей во всём мире. Почему-то потенциальные распространители идеи конца с украинской стороны должны получить символическое одобрение Фукуямы, продемонстрировать контакт публике, и лишь после того приступать к деятельности борьбы за конец.





К примеру: промелькнула давеча новына, что госдеп готовит Вакарчука (тот, что Эльзин океан) новым президентом. По крайней мере – начинают и его дрессировать в Стенфорде, чтобы он смог в будущем принести омриянный конец на Украину. А свидомые блоггеры потом принесли весть: “у нього тримісячний термін звичайного навчання вже завершений, а зараз у нього почався спеціальний тренінг, який проводить Фукуяма”. Типа, не факт, что он будет презом, но будет правильным резервным кандидатом, который мог бы бороться за правильный конец, и конкурировать с кандидатами, которые будут бороться за простой, не столь метафизический, конец, нефукуямовский...





Хотя откуда этот труп Фукуямы откопали, когда он уже много лет как не котируется в качестве важного идеолога Запада, и вроде как публично нигде не высовывается? Особенно, когда публике стала ясна иллюзорность следующего:



“У идеологии современного развитого капитализма, известной как "либеральная демократия", больше нет соперников. А поскольку это очевидно для всех разумных людей, которые заботятся о собственной и общественной пользе, торжество рынка неизбежно. Такое торжество и будет концом истории в гегелевском смысле, исчезновением внутренних конфликтов в обществе.





Конец истории будет весьма печальным временем. Борьбе за признание, готовности рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, всемирной идеологической борьбе, которая пробуждала дерзость, мужество, воображение и идеализм, придет на смену экономический расчет, бесконечные распутывания технических проблем, забота об окружающей среде и удовлетворение изощренного потребительского спроса. В послеисторический период не будет ни искусства, ни философии, а лишь нескончаемое кураторство в музее истории человечества".



То есть у либеральной демократии не то что не наступило триумфа, переходящего в каждодневную рутину удовлетворения изощрённого потребительского спроса, а наоборот – при явном глобальном продвижении элементов этой либеральной демократии всё же нет другой идеологии, которую в мире столь же не проклинают из-за невероятной разницы меж рисуемым образом и последствиями насильственного внедрения. Почему-то считается, что головорезы где-нибудь на Ближнем Востоке, если они поддерживаются монархиями залива и Западом, выступают как раз за глобальную победу либеральной демократии, хотя нынче в информационном отношении всё проще: скажут, что в такой-то стране такой-то народ борется за свободу против такого-то диктатора, хотя в этой конкретной стране как раз и продвигаются радикальные настроения или льётся кровь – а тем временем мировая либеральная демократия за счёт этого как бы укрепляется.



То есть концепция с тех пор поменялась: целые регионы и части света должны опуститься в домодерновое существование и с завистью наблюдать, как на территориях, где взращивают либеральную демократию, рутинно происходит удовлетворение изощренного потребительского спроса при относительном благополучии масс.



Возможно, примерно это стало бы неким новым заменителем прежнего конца истории. По крайней мере, сегодня Фукуяма является членом совета Международного форума демократических исследований, который был основан Национальным фондом за демократию, а это – важнейшая американская контора в том числе по смене режимов под видом продвижения демократии. Это может и объяснить, почему видные люди стараются публично демонстрировать свои контакты с Фукуямой.





Но в связи с этим возникает вопрос: если Найем вспоминает в ФБ, что четыре года назад он встретился с Фукуямой, а уже через четыре года он получил удар челюсть – то есть косвенно-таки столкнулся с последствиями своих реформ, ведь пока кровь и обнищание - вот что получила страна, а Найем – лишь славу, почёт, финансирование и поддержку Запада (не трожь, он наш)... то, допустим, Вакарчук – после демонстрации встречи с Фукуямой, что как бы признак забрасывания Западом своего политика вглубь туземной политики – как быстро физически ощутит последствия своего внедрения, ускорится ли процесс или это будут все те же четыре года? Будет ли это всё тот же удар в челюсть?



Может, на треннингах каким-то образом укрепляют челюсть, тренируют, так сказать, на выносливость в условиях продвижения идей нового конца?

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