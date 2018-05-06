Великий День Победы: Путин поздравил участников акции «Спасибо за верность, потомки!»

До великого праздника Победы осталось всего ничего. Каждый год 9 мая в Москве проводится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в городах-героях организованы парады и праздничные салюты, в крупных городах — праздничные шествия и фейерверки, также широкое распространение получила традиция шествия с фотографиями ветеранов — «Бессмертный полк».

Стоит отметить, что глава государства Владимир Путин к данному событию относится с трепетом и превеликим уважением. Накануне лидер страны направил праздничное приветствие участникам, организаторам и гостям патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!», в котором отметил что День Победы «навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека». Владимир Владимирович также отметил важность таких общественных инициатив: «Они идут от самого сердца, служат патриотическому воспитанию молодежи, формированию у юношей и девушек активной жизненной, гражданской позиции, ответственности за будущее Родины».

Кроме того, нельзя не отметить, что президент уделяет особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Путин отметил, помощь людям, которые боролись за Родину ради нас всех, должна оказываться постоянно.

«У регионов сейчас много задач, но самая главная из них — своевременно устранять проблемы, которые могут возникать у ветеранов. Каждый из них должен быть окружен постоянной заботой», — заявил Владимир Путин.

Уже сегодня, 6 мая, в центре столицы проходит генеральная репетиция парада Победы, в которой участвуют более 12,5 тысячи военнослужащих, а также задействовано свыше 150 единиц современного вооружения и военной техники.

Кстати, в этом году граждане страны смогут ознакомиться с инфографикой предстоящих мероприятий, посвященных 9 мая. Она представляет собой схему построения расчетов, порядок прохождения расчетов и техники.

Одним словом, подготовка к важнейшему событию для нашей Родины идет полным ходом, за чем очень ответственно следит Владимир Путин. Очень важно никогда не забывать о празднике Победы и о тех людях, которые внесли неоценимый вклад в борьбу с фашистскими захватчиками.





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