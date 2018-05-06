Борис Пайкин убивает «Тосно»

В отечественном футболе скоро произойдет знаковое событие – 9 мая будет разыгран Кубок России. Претендента два – «Авангард» из Кургана и «Тосно и Ленинградской области. Явный фаворит в этом матче «Тосно», но так ли все однозначно?





Дело в том, что руководство клуба не платит игрокам зарплату. Владельцами команды являются Борис Пайкин и Максим Левченко. Шесть игроков уже выдвинули требования руководителям во что бы то ни стало погасить задолженность.





Вообще странно, что тосненским футболистам не платят зарплату, ведь играют они очень хорошо. «Тосно» вообще показал класс в этом сезоне, выстрелив из второй лиги до первого дивизиона. Футболисты продолжают выкладываться на поле даже в условиях отсутствия заработной платы. Если «Тосно» упустит шанс выиграть Кубок России, то и не видать ему европейских полей и премьер-лиги.





Пайкин вообще не вкладывает в команду ни копейки с осени 2017 года. Для него, вероятно, свои бизнес-интересы намного важнее, чем будущее восходящего клуба. Футболисты «Тосно» даже бастовали, не выйдя на товарищеский матч с «Авангардом» на сборах в Турции. Но это никакого действия не возымело.

Как выяснилось, для Пайкина большой футбол – всего лишь вуаль для сокрытия своих грязных делишек и финансовых махинаций. Помните такой холдинг Fort Group? Так вот, он является учредителем «Тосно». Также в состав учредителей входит Escamer Investments Ltd., зарегистрированная в оффшоре на Кипре. Вот пасьянсик и сходится.





Самое странное то, что деньги-то у Пайкина есть! Fort Group же способна купить 5 ТРЦ за млрд евро, а вот найти 300 млн рублей на команду – проблема. Пайкин и стадион обещал построить, и команду развивать, но его желание быстро улетучилось после того, как ему не выделили шикарные земли под застройку элитной недвижимости в обмен на вложения в клуб. Может, в этом и есть причины алчности Пайкина?





Сегодня депутат Госдумы занят не «Тосно», а лоббированием личных интересов через политику. А вот будущее клуба стоит под большим вопросом. Такая перспективная команда, столько талантов… Неужели, Ленобласть так и не увидит Кубок России и выступления любимой команды на европейских полях из-за жадности руководителя команды? Абсурд…

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