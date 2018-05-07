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опубликовано редакцией на Переводике 07.05.18 15:10
скаут: KaRiSha;
 
 

Глава Росприродназдора Жигилей: любовница превыше работы

После истории с Волоколамском мусорная ситуация в стране стала крайне актуальной. Президент поручил особо тщательно контролировать хранение ТБО по всей России, но некоторые чиновники, работающие в данной сфере, предпочитают игнорировать  мусорные проблемы и жить в свое удовольствие.



Так, Северо-Западное отделение Росприроднадзора уже не первый раз отличается своей некомпетентностью и профнепригодностью. Пока жители Петербурга и Ленобласти страдают от вони, глава ведомства Олег Жигилей балует свою любовницу и предпочитает не замечать назревающую мусорную катастрофу. 

Тем временем город обрастает незаконными полигонами, такими, как, например, свалка «Новый свет», а в «Новом Девяткино» и вовсе создан мусоросжигающий завод, которого там быть не должно.

Но сколько бы жалоб не поступало в Росприроднадзор, господин Жигилей на них не обращает никакого внимания,   ведь оно всецело занято его любовницей, Александрой Слепухиной. Сама она родом из небольшой деревни, и кто бы знал, какая жизнь ее ждала, если бы не встреча с Олегом Жигилеем.

Теперь Саша живет как королева, имея 11 (!!!) квартир в Санкт-Петербурге, элитный домик загородом и несколько нежилых помещений. Заграница тоже стала ей вторым домом, учитывая ее фото. По всей видимости, порой она живет и вовсе живет на собственной (точнее, Жигилея) вилле в Испании. Посмотрите на хэштег #ужедома, а геометка сделана в Испании.



А вот она на Мальдивах и во Вьетнаме:



Кроме того, Сахарок, а именно такой ее ник в Инстаграме, кушает черную икру на обед и хвастается в соцсетях маникюром, точнее, огромным кольцом с бриллиантом.






Впрочем, почему бы и нет, какая разница, что там мусорная катастрофа в Ленобласти, всегда же можно уехать заграницу и дышать свежим воздухом, а Жигилей и рад стараться не допускать того, чтобы его Сахарок травился. 

Другое дело – простые граждане, жители вонючих из-за свалок районов, где нещадно испускают дух полигоны, зачастую незаконные. Подумаешь, чернь!

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