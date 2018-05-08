Наследие Австро-Венгрии в современном ЕС

Не секрет, что для части обитателей европейского дома это не первый опыт сосуществования в рамках одной государственной или надгосударственной структуры. Многие до сих пор не изжили исторические обиды на партнеров по ЕС и других соседей за нарушение своего суверенитета. Ирландия и Великобритания, балканские государства и Турция, Польша и Германия, Румыния и Венгрия, бывшие социалистические страны и Россия нередко руководствуются в отношениях друг с другом счетом реальных и выдуманных грехов в ущерб актуальным интересам.



Не сказать, что народы Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии полностью свободны от груза взаимных обвинений. Им больше, чем многим другим, считающим себя обиженными и обделенными, есть, что припомнить в далеком и относительно недавнем прошлом. Однако демонстрируемый уровень межгосударственных отношений, экономических связей и культурных контактов таков, что эти центральноевропейские страны, наравне с группой скандинавских государств, можно считать примером наиболее успешного воплощения теории и практики «единой Европы». Это тот случай, когда разные темпы евроинтеграции в различных регионах не способствуют росту местного сепаратизма, как в Испании, Италии, Бельгии, бывшей Югославии, а позволяют всем участникам играть свою неповторимую роль в гармонично устроенном целом.

Традиционно линией разделения внутри ЕС считают оппозицию старых и новых членов, запада и востока, франко-германской связки и стран проигравшего социализма, роль негласного лидера которых пытается играть Польша. Основные противоречия между ними вызывает отношение к мигрантам и США. Однако государства, продолжающие традицию сосуществования народов бывшей Австро-Венгрии, по этим критериям невозможно отнести к тому или другому лагерю.

Эти страны против неконтролируемой миграции, но умеренно консервативная политика не ведет к ограничению деятельности демократических институтов, как в случае с Варшавой. Напротив, жесткое соблюдение конституционных норм и строгий отбор допускаемых лиц позволяет не только декларировать, но и гарантировать права мигрантов, пребывающих в стране на законном основании. Как и права коренного населения, которое зачастую вообще не учитывается проповедниками популистских версий мультикультурализма. Не случайно, Франция, Италия, Германия все чаще вынуждены использовать те же методы регулирования миграции, что их восточные соседи. Это свидетельствует, что взвешенный чешско-австрийский ответ на стоящий перед Европой вызов (для Венгрии это справедливо в меньшей степени) сегодня является наилучшим решением из возможных.

Что касается отношений с США, то и здесь Австрия, Чехия, Словакия, а также, с определенными оговорками, Венгрия не следуют путем Польши, Румынии, прибалтийских республик, ставящих свои контакты с Вашингтоном неизмеримо выше обязательств в рамках ЕС и в случае европейско-американских разногласий чаще всего поддерживающих заокеанскую точку зрения. В каких-то вопросах государства, расположенные на среднем Дунае, более последовательно отделяют собственно европейские интересы от целей НАТО и широко понимаемого «Запада», чем даже «европейские локомотивы», крайне дорожащие двусторонними связями с Соединенными Штатами в военной, экономической и политической сферах. Разумеется, США – ключевой партнер для ЕС в целом и отдельных государств в частности. Но постоянно соглашаясь с любыми вашингтонскими инициативами, единую, сознающую свои особые интересы Европу не построить.

Умение возникших на развалинах Австро-Венгрии государств эффективно работать сообща не только в собственных интересах, но и на общее благо находит дополнительное подтверждение в формате их участия в Вишеградской группе и продвигаемой Польшей «инициативе трех морей». На одном игровом поле с Варшавой они образуют конструктивный противовес мечтам влиятельной части польского истеблишмента о восстановлении Речи Посполитой. В условиях роста евроскептических настроений во многих государствах Евросоюза и пророчеств скорого распада ЕС полноценно функционирующее австро-чешско-венгеро-словацкое сообщество может влить новую кровь в идею единой Европы, не в виде чрезмерно идеологизированного и бюрократизированного брюссельского проекта, а как продолжение традиции успешного повседневного взаимодействия разных народов с общей исторической судьбой.

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