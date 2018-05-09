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дата публикации 09.05.18 04:47
скаут: Игорь Львович;
   
 

В Китае бывшего члена политбюро приговорили к пожизненному заключению за взятки


Фото: worldnews.easybranches.com
Суд китайского города Тяньцзинь огласил приговор по делу Сунь Чжэнцая, бывшего члена Политбюро ЦК КПК 18-го созыва. Он был приговорен к пожизненному заключению за получение взяток в размере $27 млн и к конфискации всего имущества, сообщает Синьхуа.
С 2002 по 2017 г. Сунь Чжэнцай занимал разные должности. Он был секретарем Шуньиского райкома КПК Пекина, членом Бюро Пекинского городского комитета КПК, министром сельского хозяйства КНР, секретарем Цзилиньского провинциального комитета КПК, членом Политбюро ЦК КПК и секретарем Чунцинского горкома КПК.
Сунь пользовался служебным положением, чтобы содействовать организациям и лицам в вопросах, связанных с тендерами, получением разрешений на проекты, ведением корпоративной хозяйственной деятельности и продвижением по служебной лестнице.
Суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый дал правдивые и полные показания по совершенному преступлению, признал вину и раскаялся. Сунь по собственной инициативе вернул незаконно полученные денежные средства и материальные ценности. После оглашения приговора Сунь Чжэнцай заявил, что не будет обжаловать решение суда.
Суня исключили из Партии в сентябре прошлого года перед проведением 19-съезда КПК. Сунь был самым молодым членом Политбюро 18 созыва, и многие предрекали, что он займет должность в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК.

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теги: Китай  
   
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