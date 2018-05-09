Находящийся в бегах депутат Капчук сдался России в Загребе

Сергей Капчук

Получивший политическое убежище в Великобритании российский бизнесмен и депутат Сергей Капчук сдался России в Загребе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соответствующий документ.

По словам самого Капчука, из-за того, что он отказался давать обвинительные показания в отношении России по «делу Скрипалей», на него западными спецслужбами была открыта охота. Как писали британские СМИ, Капчук может стать очередной «мишенью» для российских спецслужб, однако сам беглец заявил, что покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь – спланированная акция западных политиков, чтобы оправдать удары по Сирии.

В России Капчук был признан виновным в мошенничестве. Его брат Константин, также являвшийся фигурантом дела, провел год за решеткой, после чего был освобожден по амнистии. Сергей Капчук был объявлен в международный розыск.