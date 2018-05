архив



дата публикации 09.05.18 05:26 скаут: Игорь Львович

"Ради приключения и спасения России" Глобальная сеть - 07 мая 2018 г. Ради приключений и спасения России Как казаки, москвичи и бывшие военные осваивают «дальневосточный гектар». Репортаж Ильи Жегулева

В мае исполняется два года программе «Дальневосточный гектар» — любой гражданин России может выбрать себе гектар земли в одном из шести регионов Дальнего Востока и заниматься там практически любой предпринимательской деятельностью. К 2018-му на гектары подали около 109 тысяч заявок, больше 35 тысяч из них удовлетворены. Спецкор «Медузы» Илья Жегулев отправился в Хабаровский край и выяснил, как осваивают свои гектары те, кто их уже получил, — и с чем сталкиваются те, кто только задумывается об оформлении земли.

10 апреля в кабинет отдела по управлению имуществом в администрации Переяславки, семитысячного поселка в Хабаровском крае, стоит очередь. Первый в ней — мужчина в камуфляжной одежде с кипой бумаг в руках. Бывший директор по развитию сети магазинов «Спортмастер» на Дальнем Востоке Михаил Утробин теперь решил заняться развитием родных мест — он уже собрал все документы и хочет получить разрешение на то, чтобы построить коровник и дом на земле, которую Утробин бесплатно получил от государства в рамках программы «Дальневосточный гектар». Следом за ним стоит Александр, строитель из Хабаровска, который решил уехать из города на природу. Сейчас он составляет смету на свой новый дом, — по прикидкам мужчины, если строить каркасным методом и своими силами, можно уложиться в 400 тысяч рублей. На своем гектаре Александр планирует выращивать овощи и зарабатывать на их продаже. Рядом с дверью в кабинет висит распечатка: реклама курса «Бизнес-класс» — совместного бесплатного проекта Сбербанка и Google, в рамках которого все желающие могут узнать, как создать свой малый бизнес. Программа «Дальневосточный гектар» существует уже два года. Идея раздачи земли на этой территории не нова: реформа премьер-министра России Петра Столыпина в начале ХХ века предусматривала раздачу крестьянам бесплатной земли в Сибири и на Дальнем Востоке — и с 1906 по 1914 год на эти территории переселились несколько миллионов человек. Реализует новую программу появившееся в марте 2012 года федеральное Министерство по развитию Дальнего Востока. На первых порах Владимир Путин резко критиковал ведомство — однажды он даже сказал, что жалеет о его создании, поскольку оно «размывает ответственность» и допускает «провалы в работе». Тем не менее через четыре года после создания министерство подготовило свой первый амбициозный проект — в 2016 году был принят закон, по которому каждый гражданин России получил право бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке. В апреле 2018 года министерство предложило расширить программу — теперь на землю сможет претендовать любой человек, имеющий российские корни и желающий вернуться на родину (эти поправки уже утверждены правительством и должны быть в ближайшее время внесены в парламент). «Земли хватит всем в настоящее время на территории Дальнего Востока доступно 188,4 миллионов гектаров, — пояснили „Медузе“ в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (оно в структуре министерства занимается „Дальневосточным гектаром“). — Кроме того, в настоящее время разработан проект поправки в закон о „дальневосточном гектаре“, согласно которому земельный участок смогут получить участники программы по переселению соотечественников: уже на стадии получения гражданства — не дожидаясь его — взять гектар». На первый взгляд, схема получения земли проста: нужно зайти на сайт «надальнийвосток.рф», выбрать понравившийся кусок земли на карте и оформить его — тоже в режиме онлайн. В течение следующего года хозяин гектара должен определиться, что он собирается делать с землей, — и зарегистрировать его соответствующим образом. Участок можно использовать для любых видов деятельности, не запрещенных законодательством: сельское хозяйство, строительство, любой другой вид предпринимательства. Здесь можно просто построить дом и жить в нем, занимаясь хозяйством только для себя, как на обычной даче, — а можно возвести завод. Один человек может претендовать только на один гектар — но программа подразумевает, что на более обширные территории могут претендовать, например, группы родственников. За пять лет владелец гектара обязан освоить землю — реализовать тот план, который он подавал при заявке на получение гектара. Затем по согласованию с властями региона гектар можно будет оформить в собственность. После этого владелец даже сможет его продать. «Наша цель в том, чтобы люди развивали землю, занимались производством, строили», — рассказывает источник в Агентстве по развитию человеческого капитала. Предполагается, что государство помогает освоителям целины не только землей. Только в 2017 году они получили около 250 миллионов рублей — большей частью это гранты на развитие предпринимательской деятельности и льготные кредиты. Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вручает сертификат на дальневосточный гектар. Владивосток, 1 февраля 2017 года Юрий Смитюк / ТАСС / Vida Press

По данным Министерства по делам Дальнего Востока, за первый год на программу подали больше 109 тысяч заявок. Пока заявители получили 35 тысяч гектаров — из 185 миллионов: раздача земли происходит на огромной территории от Забайкальского края до Сахалина. Засланные казаки и московские благотворители Когда началась раздача земель, в Санкт-Петербурге была создана организация «Дальневосточный гектар». Возглавил ее атаман отдельного казачьего общества «Казачья стража» Юрий Бугаев. На первой конференции движения казаки в президиуме говорили о «желтой угрозе» на Дальнем Востоке и заманчивых перспективах освоения этих территорий россиянами. За слова потом пришлось извиняться, а упоминание «желтой угрозы» удалять с сайта, но опасения Бугаева по поводу китайцев, захватывающих Россию, сохранились в репортаже The New York Times. Опасливо глядя на китайских туристов в лобби гостиницы, в которой он остановился во Владивостоке, Бугаев говорил американскому журналисту: «Это все не просто ради приключения, а ради спасения России». Бугаев предполагал, что не всем участникам организации обязательно нужно будет ехать на Дальний Восток — кто мог, переселился бы, а остальные составили бы группу поддержки. «Эта территория содержит более 90% борного сырья, олова 80%, алмазов более 90%, соевых бобов более 80% — и это только то, что разведано», — агитировал в 2016 году Бугаев. Что он имел в виду под разведкой соевых бобов, так и осталось неизвестным. Два года спустя оказалось, что ожидания Бугаева не оправдались, — и от казацкой организации он отошел. «Весь ушел в минус. Около миллиона рублей своих я потратил впустую, больше тратить не хочу», — сказал бывший руководитель «Дальневосточного гектара», уточнив, что никаких подробностей он рассказывать не будет. Бугаева сменил Михаил Головизин. До этого в «Казачьей страже» он координировал проект «Кедровый дар» — планировал выращивать кедры на полученных гектарах и продавать как древесину, так и орехи. Проектов такого рода у «Казачьей стражи» больше десятка (каждый — на несколько десятков гектаров минимум; подавать такие коллективные заявки тоже можно), но ни под один из них, жалуется Головизин, Министерство по делам Дальнего Востока землю давать не хочет. «И они в министерстве еще говорят, что отказов в предоставлении участков всего два процента, — говорит Головизин. — Но у нас совершенно другая статистика: коллективные заявки не удовлетворены, из 20 тысяч заявок от частных лиц, которые прошли через наши руки, удовлетворены только две тысячи». Петербургские казаки тут неожиданно оказываются союзниками Алексея Навального — он еще в июне 2016 года, когда программа только стартовала, заметил, что с некоторыми гектарами происходят странные вещи. Например, в дни, когда сайт только тестировался и им никто не мог воспользоваться, кто-то забронировал самые лучшие участки земли у озера Ханка — в Приморском крае на границе с Китаем. Головизин тоже готов приводить примеры того, как несправедливо государство обходится с заявками. Скажем, для проекта «Петербуржская слобода» (его участники хотят развивать сельское хозяйство, местное самоуправление и «природолюбие») необходимо больше ста гектаров. По словам Головизина, пять из них нужны под «этническое эколого-туристическое подворье „Казачий хутор“», еще десять — под многопрофильный животноводческий комплекс со вспомогательным производством и 85 гектаров — угодья для выпаса скота и выращивания овощей. «Территория, которая нам нужна, разведана и не используется большое количество лет, — говорит Головизин. — Но заявку так и не удовлетворяют». По его словам, из министерства ему приходят «шаблонные ответы», которые «печатают неграмотные люди, нанятые на какие-то скромные деньги». Например, утверждает он, казакам рассказывают, что желанный ими гектар уже принадлежит охотничьему хозяйству — хотя на карте видно, что участок располагается на территории деревни. «После очередного отказа выбирали новую территорию, координировались, смотрели, чтобы границы земель под наши проекты были смежные. Месяц ждали — потом получали новый отказ, — негодует Головизин. — Если лидеры проектов тащат на себе этот груз и остаются, то простые участники, получив четыре раза по носу, просто отказываются от проекта». На Дальний Восток стремятся люди не только из Петербурга, но и из Москвы. Основатель благотворительного фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела» Митя Алешковский вместе с владельцем фермерской компании Lavkalavka Борисом Акимовым решили объездить весь регион в поиске участка — и сделать из своих поисков документальный сериал. Несколько эпизодов «Дальневосточного гектара» уже посмотрели полтора миллиона раз.

Планы у партнеров большие. Акимов хочет создать тепличную ферму по выращиванию помидоров — при этом предполагается, что отапливаться она будет приборами для майнинга криптовалют (это не первый в России проект такого рода, «Медуза» подробно рассказывалао других планах в этой области). Алешковский же собирается создать предприятие по переработке меда, чтобы делать из него медовуху. По его словам, у напитка большой потенциал на китайском рынке; Алешковский рассказывает, что уже договорился о партнерстве с одной из крупнейших в стране пивоваренных компаний. «Мы хотим доказать: если не сидеть на попе ровно, можно добиться результатов, — рассуждает Алешковский. — Доказать, что можно построить выгодный прибыльный бизнес — даже на дальневосточном гектаре». Пока гектаров у него немного — небольшая территория близ поселка Бушурово в Еврейской автономной области, недалеко от границы с Китаем. Если опыт с медом окажется удачным, Алешковский будет думать о расширении территории и бизнеса. Вера и здоровый авантюризм Несмотря на то что одной из заявленных целей программы была миграция людей из других регионов, приоритет в ней исходно был за жителями Дальнего Востока — до конца 2016 года бронировать гектары могли только они. Михаил Утробин свой участок выбрал осенью 2016 года — и не просто тыкал пальцем в карту, а предварительно объездил интересующие его территории на велосипеде. По его словам, это единственный способ избежать неприятных сюрпризов. «Люди приезжают и видят, что весь гектар на самом деле — это болото, — рассказывает Утробин. — Или электричество сюда не провести, а бывает и такое, что даже доехать физически невозможно». Бросив работу в «Спортмастере», Утробин сначала думал просто путешествовать, но потом решил заняться сельским хозяйством. В марте 2017 года ему вручили бумагу с координатами его гектара, вскоре после этого он выиграл грант на разведение крупного рогатого скота. Три миллиона рублей ему дает государство, еще семь миллионов рублей он должен привлечь в виде кредитов; другое условие — представить пятилетний бизнес-план и создать три рабочих места.

Михаил Утробин на своем гектаре земли, Хабаровский край

Илья Жегулев / «Медуза»

Планы на гектары у всех очень разные. Предприниматель из Хабаровского края взял земельный участок прямо в городе Вяземском — и открыл бюро по оказанию ритуальных услуг. Администрация пыталась этому противодействовать, но не нашла законных оснований. Муниципальный чиновник из населенного пункта Ванино тоже смог взять участок земли в черте города — и говорит, что откроет здесь детский парк. (Некоторые собеседники «Медузы» утверждают, что местных чиновников обязывали брать себе гектары, чтобы проект лучше выглядел на бумаге, но подтвердить эту информацию не удалось.) Утробин помимо сельского хозяйства хочет развивать экотуризм — проложить тропу в расположенный рядом с его участком Большехехцирский заповедник, один из самых больших на Дальнем Востоке. «Мы буквально в километре. У нас можно создать базовый лагерь, привезти туристов, у нас обитает самая большая кошка в мире — амурский тигр», — рассказывает он. Тропу он собирается организовать вместе с соседом — Сергеем Суровцевым. Хабаровчанин, подполковник в отставке Суровцев после увольнения из армии отрастил бороду и длинные волосы. На своем гектаре он создал пасеку — а еще он занимается сбором березового сока и продает его на своей торговой точке в Хабаровске. В 2017 году, говорит он, удалось реализовать две тонны. Суровцев считает, что нынешнее освоение Дальнего Востока можно сравнить с заселением Америки в XIX веке (в репортаже The New York Times о Бугаеве тоже приводилось это сопоставление). «Прямая аналогия. Возможности появились, надо ими воспользоваться, — уверен Суровцев. — Есть вера в свои силы, есть здоровый авантюризм — вперед. Дальний Восток таких людей изначально и взращивал». Как и Суровцев, семья Сотниковых тоже сначала жила в Хабаровске, но потом решила переехать с детьми на природу и завести хозяйство. Иван Сотников подарил своей жене Анастасии на 8 Марта корову — и они решили сосредоточиться на животноводстве. Сейчас у Сотниковых уже семь коров (две из них были куплены на государственный грант) и еще несколько гектаров под выпас стада. Доход они приносят пока небольшой — около 30 тысяч рублей в месяц. В расположенной по соседству деревне живет много пьющих; Сотниковы говорят, что они смотрят на их ферму с недоброй завистью: «Тут элементарный страх за свою жизнь появляется». Для защиты фермеры купили пока только электропастуха — разновидность ограды, через которую пропущен ток легкого напряжения. Фермеры Анастасия и Иван Сотниковы, Хабаровский край

Илья Жегулев / «Медуза»

Суровцев и Утробин — образцово-показательные владельцы гектаров, в Министерстве по делам Дальнего Востока сразу вспоминают про них, когда хотят рассказать, что программа вовсю развивается. Утробин говорит, что к нему на участок мог приехать даже президент Владимир Путин — в ходе его предвыборной кампании в феврале 2018 года. Об этом предпринимателю сказали в краевой администрации, однако в последний момент визит сорвался по неизвестной Утробину причине. «У Министерства по делам Дальнего Востока получился классный пиар-проект, — рассуждает хабаровский экономист Леонид Бляхер. — О дальневосточном гектаре говорят изо всех утюгов, везде пишут. Кому-то он и правда нужен — пчеловоду, у которого нет земли, например. Но говорить о массовом переселении людей сложно. Мне как жителю Дальнего Востока не очень понятно, зачем сюда приезжать. Да и нужно уметь пользоваться землей, иметь сбережения, уметь работать на результат, который придет не сразу». Возвращаясь из Переяславки в Хабаровск, Михаил Утробин строит планы на бесконечную пустоту вокруг дороги, по которой едет его машина. «Вот здесь будет новый населенный пункт, — показывает Утробин на заросшее поле. — А жить здесь будут те, чья земля неподалеку. Можно было бы благоустроить любой из существующих поселков, но мы же понимаем, зачем нужно именно так. Чтобы всем рассказать о невиданном событии — в России не исчезают, а, наоборот, появляются новые населенные пункты. Все торжествуют».

Илья Жегулев, Хабаровский край