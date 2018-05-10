Экспертное мнение: разблокировка Роскомнадзором 3,7 миллионов IP-адресов стало верным шагом

Как известно, в минувший вторник Роскомнадзор разблокировал почти 4 млн IP-адресов шести подсетей американского Google. Напомним, после решения Таганского суда о блокировке соцсети Telegram в РФ в связи с отказом ее руководства предоставить правоохранителям ключи дешифрования сообщений в ситуацию оказались втянутыми несколько крупных подсетей, адреса которых использовались Telegram для обхода блокировки, в результате чего пострадали некоторые добросовестные сервисы.

На данный момент ресурсы, которые использовал мессенджер в качестве «лазеек», возобновили свою работу, при этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются.

Как считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, на данный момент РКН двигается по верному пути, и то, что сейчас ведомство возобновило работу подсетей IT-гиганта и устранило сбои в их работе, является положительным результатом. Также эксперт отметил о необходимости продолжения работы по разблокировке крупных сервисов, пострадавших в результате наложения ограничений на Telegram.





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