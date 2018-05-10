Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк»

Накануне по всей России проходили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы, в которых приняли участие миллионы россиян: в шествиях, парадах и возложении цветов к мемориалам. Этот день поистине праздник национальной гордости.









Необходимо сказать, что, как и для российских граждан, это особый праздник и для главы государства, чей отец Владимир Спиридонович был фронтовиком и воевал против фашистских захватчиков.





Владимир Путин, который гордится подвигами ветеранов, присутствовал вместе с израильским премьер-министром и сербским президентом на военном параде на Красной площади по случаю 73-летия Победы.





«9 Мая объединяет все поколения историей мужества. У каждой семьи свои, родные герои, они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах «Бессмертного полка», – открыл своей речью праздничные мероприятия президент в Москве.





По окончанию праздничного парада Путин отправился к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, где возложил венок в память о павших в войне.





Во второй половине дня российский лидер присоединился к акции «Бессмертный полк», участники которой выходят на марш с портретами своих родственников-фронтовиков. Путин прошел вместе с согражданами, держа в руках портрет своего отца.





Таким образом, президент России, как и миллионы других россиян, трепетно относится ко Дню Победы. Накануне было организовано множество мероприятий, в которых принял участие и Путин.

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