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опубликовано редакцией на Переводике 10.05.18 14:08
скаут: KaRiSha;
 
 

Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк»

Накануне по всей России проходили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы, в которых приняли участие миллионы россиян: в шествиях, парадах и возложении цветов к мемориалам. Этот день поистине праздник национальной гордости. 


Необходимо сказать, что, как и для российских граждан, это особый праздник и для главы государства, чей отец Владимир Спиридонович был фронтовиком и воевал против фашистских захватчиков.

Владимир Путин, который гордится подвигами ветеранов, присутствовал вместе с израильским премьер-министром и сербским президентом на военном параде на Красной площади по случаю 73-летия Победы.

«9 Мая объединяет все поколения историей мужества. У каждой семьи свои, родные герои, они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах «Бессмертного полка», – открыл своей речью праздничные мероприятия президент в Москве. 

По окончанию праздничного парада Путин отправился к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, где возложил венок в память о павших в войне. 

Во второй половине дня российский лидер присоединился к акции «Бессмертный полк», участники которой выходят на марш с портретами своих родственников-фронтовиков. Путин прошел вместе с согражданами, держа в руках портрет своего отца. 

Таким образом, президент России, как и миллионы других россиян, трепетно относится ко Дню Победы. Накануне было организовано множество мероприятий, в которых принял участие и Путин.

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