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опубликовано редакцией на Переводике 10.05.18 18:12
скаут: polinka;
 
 

Россия тушит огонь новой войны в Сирии путем дипломатии

Сирийские земли вновь могут стать территорией выяснения отношений, но на этот раз это будет не внутренний конфликт, а полномасштабная война соседствующих государств – Ирана и Израиля. Тем не менее, Москва сохраняет хладнокровие и прикладывает все усилия для переведения противостояния в дипломатическую плоскость.

Да, Россия снова выступает миротворцем на Ближнем Востоке. Собственно, это изначально было главной целью РФ в САР – прекратить кровопролитие. И это получилось – многие оппозиционные сирийские группировки либо сложили оружие, либо перешли на сторону легитимного правительства Сирийской Арабской Республики. Не пожелавшие вступить в переговоры бандформирования были уничтожены правительственными войсками САР при поддержке российской авиации.

Однако теперь ближневосточный расклад выглядит совсем иначе, чем несколько лет назад. Сирийские земли угрожают стать локацией для разборок Ирана и Израиля. На этот счет указывают значительно участившиеся обмены ракетными ударами между конфликтующими сторонами.

Выяснять, кто был в этой ситуации «первым», а кто «вторым», по большому счету, нет никакого смысла. Главное – не допустить эскалации нового очага противостояния.

Москва продолжает призывать стороны к переговорам. 9 мая в Кремле побывал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Владимир Путин в ходе закрытых переговоров, по всей вероятности, вновь призвал Тель-Авив воздержаться от дальнейшей эскалации напряжения в регионе.

Безусловно, все понимают, что основная причина конфликта между Израилем и Ираном – это Палестина. Конечно, Тель-Авиву не нравится усиление военных позиций Тегерана в САР, но это вторично. Москва прекрасно это осознает, поэтому, еще до майского визита Нетаньяху в Кремль, МИД РФ заявил о готовности провести палестино-израильский саммит без каких-либо предварительных условий. Если впоследствии это удастся – Россия сможет значительно снизить градус накала в отношениях Ирана и Израиля, а также обезопасить Сирию от невольного участия в этих «разборках».

Эффективность российской дипломатии уже была доказана в рамках Астанинского процесса. В настоящий момент ближневосточный конфликт развернулся на 180 градусов, и здесь открываются новые рубежи. Москва намерена и дальше прикладывать усилия для урегулирования ситуации, тем более, что Россия уже имеет значительный опыт в этом непростом деле, как и доверие подавляющего числа государств и монархий Ближнего Востока.


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теги: Россия, Сирия, Терроризм  
   
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