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опубликовано редакцией на Переводике 11.05.18 05:34
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

“Национальные цели развития” президента Путина и реальность

Россия - в шести  диаграммах. Некоторые  из президентских целей  социально-экономического развития  на ближайшие шесть лет выглядят обескураживающими


Valentina Romei and Kathrin Hille

Владимир Путин  начал свою новую  президентскую каденцию с больших обещаний: за следующие шесть лет российской экономике нужно  совершить “прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии” - установил  президент своим указом после инаугурации в понедельник.

Он приказал, чтобы  правительство работало над  девятью “национальными целями”, чтобы   радикально улучшить уровень жизни и модернизировать страну к 2024 году.

“Это не пустые слова, мы  все это просчитали” сказал г-н Путин на этой неделе  на обсуждении с законодателями.

На  осуществление  президентских планов  правительство должно будет  за шесть лет потратить дополнительно 8  триллионов рублей - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это составляет  около 9 процентов ВВП России за 2017 год и почти половину общих расходов федерального бюджета, планируемых на  этот год.

Внимательный взгляд  на сегодняшнее положение России  объясняет такую огромную цену. Во многих областях страна  находится так далеко от “целей 2024 года” г-на Путина, что его планы  кажутся не столько амбициозными, сколько прямо утопичными.

Сделать Россию 5-й крупнейшей экономикой мира

Согласно данным Международного валютного фонда,  по номинальному ВВП, Россия - 12-я по величине экономика в мире  в этом году. И, как ожидают, не изменит позицию до, по крайней мере,  2023 года, последнего года, на который МВФ выдает прогнозы.


Россия ближе к своей цели, когда общий объем производства  рассчитывается по паритету покупательной способности, который  принимает во внимание различия в ценах между странами. В этом случае Россия - шестая по величине экономика  мира, только на 5 процентов меньше, чем Германия, занимающая пятую строчку.

Однако МВФ ожидает, что к  2023 году Россия опустится  на седьмое место.



Повысить  ожидаемую продолжительность  жизни в среднем до 78 лет

В настоящее время,  ожидаемая продолжительность  жизни русских составляет, в   среднем, приблизительно 72 года, незначительно ниже мирового среднего  уровня и на 10 лет ниже продолжительности жизни в странах с высоким уровнем доходов. ООН не ожидает, что Россия достигнет продолжительности жизни 78 лет ранее  2065 г.



Сделать  Россию одной из 10 ведущих  стран в мире по уровню и качеству образования

По результатам  тестов Международной  программы по оценке образовательных достижений учащихся  осуществляемой под эгидой ОЭСР, уровень достижений российских 15-летних студентов  повышается с 2003 года, особенно в математике и чтении. Несмотря на улучшение Россия далека от того, чтобы быть одной из  10 ведущих стран по уровню образования. Её результаты находятся на среднем уровне ОЭСР и значительно ниже наиболее эффективных стран.



Увеличить  ежегодное жилищное строительство до по крайней мере 120 миллионов  кв. м. в год

Согласно данным национального статистического управления,  жилищное строительство России находится на долгосрочном подъеме. Однако все еще  на почти 40 миллионов кв. м. ниже цели г-на Путина. Кроме того, жилищное строительство на 8 процентов ниже его пика в 2015 г. несмотря на восстановление в начале этого года.



Достичь  объема экспорта  несырьевых неэнергетических товаров  на сумму, по крайней мере 250 миллиардов долларов в год

Подавляющее большинство (в  денежном выражении) экспортных  товаров России составляют нефть,  газ и другие природные ресурсы. Политика, нацеленная на увеличение  производства глобально конкурентоспособных экспортных продуктов в последние годы, имела  ограниченный успех. А с вновь повышающимися ценами на сырую нефть, стимулы упорно продолжать  заниматься претворением в жизнь такой политики становятся всё более слабыми.



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теги: Россия  
   
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