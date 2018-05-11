Европейский аналог НАТО: среди западных стран произошел раскол





Ну, а недавно американский президент озвучил желание выйти из иранского соглашения, что лишает страны Европы неплохого такого миллиардного достатка, ведь если США введут санкции против Ирана, под их действие попадут и европейские компании, которые могли бы сотрудничать с этой страной. Все это привело лидеров ЕС к мысли о создании своей военной организации, правда, и она тоже позиционируется как русофобская.







И, разумеется, России не нравится факт создания еще одного военного блока, представители которого будут находиться неподалеку от наших границ. РФ не ведет агрессивную политику, но в случае провокаций в нашу сторону, последует незамедлительный ответ, и в Европе должны это понимать, так что не надо заигрываться в военные игрушки!

Но едва ли от них можно было ожидать чего-то другого, уж очень боятся мощи России как, впрочем, и американские власти, которые также подтверждают то, что РФ занимает очень высокое положение на мировом рынке вооружения. Так или иначе Запад разделяется, что его серьезно ослабляет.

Началось с того, что Трамп выразил несогласие с защитой Штатами других участников НАТО, то есть раскритиковал пятую статью устава о коллективной безопасности. Аргументировал он свое мнение тем, не имеет смысла защищать государства, которые не отдают 2% от своего ВВП Альянсу.