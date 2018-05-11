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опубликовано редакцией на Переводике 11.05.18 14:52
скаут: KaRiSha;
 
 

Европейский аналог НАТО: среди западных стран произошел раскол

Итак, фанфары и новость: политики ЕС приняли решение о создание собственного аналога НАТО под названием «Европейская интервенционная инициатива». Запад расскалывается, и это весьма интригующе.
Началось с того, что Трамп выразил несогласие с защитой Штатами других участников НАТО, то есть раскритиковал пятую статью устава о коллективной безопасности. Аргументировал он свое мнение тем, не имеет смысла защищать государства, которые не отдают 2% от своего ВВП Альянсу. 

 Ну, а недавно американский президент озвучил желание выйти из иранского соглашения, что лишает страны Европы неплохого такого миллиардного достатка, ведь если США введут санкции против Ирана, под их действие попадут и европейские компании, которые могли бы сотрудничать с этой страной. Все это привело лидеров ЕС к мысли о создании своей военной организации, правда, и она тоже позиционируется как русофобская. 

Но едва ли от них можно было ожидать чего-то другого, уж очень боятся мощи России как, впрочем, и американские власти, которые также подтверждают то, что РФ занимает очень высокое положение на мировом рынке вооружения. Так или иначе Запад разделяется, что его серьезно ослабляет. 

И, разумеется, России не нравится факт создания еще одного военного блока, представители которого будут находиться неподалеку от наших границ. РФ не ведет агрессивную политику, но в случае провокаций в нашу сторону, последует незамедлительный ответ, и в Европе должны это понимать, так что не надо заигрываться в военные игрушки!



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