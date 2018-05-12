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опубликовано редакцией на Переводике 12.05.18 19:45
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

На борту авианосца “Гарри Трумэн”

Игра  в “кошки-мышки” с  российским ВМФ в восточном Средиземноморье

JOHN IRVINE SENIOR INTERNATIONAL CORRESPONDENT


Когда он выходит в  поход, вы уже не найдете  авианосец “Гарри Трумэн” ни на какой карте  или [отслеживающем передвижение судов] приложении.

Лучший способ следить за ним  состоит в том, чтобы держать ее в пределах видимости, что  и делают русские.

Когда он  идет по своим  делам в восточном Средиземноморье, “Трумэн”  сопровождают шесть эсминцев, его эскорт.

Если Вы  представите  себе как телохранители  бегут рядом с лимузином Ким Чен Ына,  то вы получите картину.

Но  за эскортом,  и по правому борту и  по левому борту, мы видим российские фрегаты.


Российский фрегат  по левому борту авианосца “Гарри Трумэн”. Credit: ITV News

Это  действительно  стратегические воды.

В то время как Вашингтон и Кремль  общаются очень скупо, здесь, в море,  линии связи остаются открытыми постоянно.

Стоя  на мостике  мы слышим радиообмен – “Российский военный корабль 777,   это - эсминец ВМС США 75. Yankee victor one. Romeo uniform five. Tack.”.

Американец  называет себя,  следуя протоколу времен холодной войны,  согласованному с тогдашним Советским Союзом, чтобы избежать опасных инцидентов  на море.

Российский военный  корабль, с которым он говорит (его  номер - 777), пользуется своего рода  известностью.

Он   называется “Ярослав Мудрый”.


В  апреле,  “Ярослав Мудрый”  очень близко подошел  к берегам Великобритании. Credit: ITV News

В апреле, на  своём пути к Средиземному морю, он подошел  слишком близко, по мнению Королевского флота,  к берегам Великобритании, и корабль Её Величества  “St Albans” был послан, чтобы сопроводить русских через  Канал.

Два года назад, когда  “Трумэн” в последний  раз был в восточном Средиземноморье, один из его  эскорта пересек курс “Ярослава Мудрого”, когда американцы решили, что российский  корабль пытается вклиниться в ордер.

На этот раз  командование “Трумэна”  говорит что все благополучно.  Пока что, так или иначе. Но соперничество  очевидно.

Истребители-бомбардировщики F/A – 18 Super Hornets, ревущие  двигателями на взлетной палубе, помогают в борьбе с так называемым Исламским государством в восточной Сирии.


Бомбардировщики взлетают с  палубы “Трумэна” и направляются в Сирию. Credit: ITV News

При  весьма ограниченной  численности, авиакрыло  авианосца было решающим фактором в поражении так называемого халифата.

“Трумэн”  огромен - свыше  5000 человек на борту, а  ниже палуб - лабиринт коридоров,  помещений и люков.

Один молодой офицер сказал мне,  что его ежедневный путь от каюты  до офиса и обратно составляет одну  милю.

Во  всё время  нашего пребывания  на борту, мы были самыми  желанными гостями и все, с  кем мы встречались принимали  нас чрезвычайно радушно.


На  борту “Трумэна”  служит более 5000  человек. Credit: ITV News

Передвижение по  кораблю требует вежливости  и предупредительности, поскольку вы должны  ждать или пропускать вперед тех кто проходить  через люк или вверх и вниз по лестнице.

Каждый раз,  когда я благодарил кого-то, кто подождал меня,  ответом было вежливое “пожалуйста" или “не стоит благодарности".

Сколько времени ударная авианосная группа  пробудет в Средиземном море, можно только  гадать. В настоящий момент это - развертывание  с открытой датой.

Опасения по поводу будущих отношений с Россией, Ираном и сирийским режимом означают, что ее присутствие здесь дает  Белому дому варианты выбора.

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