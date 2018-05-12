На борту авианосца “Гарри Трумэн”

Игра в “кошки-мышки” с российским ВМФ в восточном Средиземноморье

JOHN IRVINE SENIOR INTERNATIONAL CORRESPONDENT





Когда он выходит в поход, вы уже не найдете авианосец “Гарри Трумэн” ни на какой карте или [отслеживающем передвижение судов] приложении.

Лучший способ следить за ним состоит в том, чтобы держать ее в пределах видимости, что и делают русские.

Когда он идет по своим делам в восточном Средиземноморье, “Трумэн” сопровождают шесть эсминцев, его эскорт.

Если Вы представите себе как телохранители бегут рядом с лимузином Ким Чен Ына, то вы получите картину.

Но за эскортом, и по правому борту и по левому борту, мы видим российские фрегаты.





Российский фрегат по левому борту авианосца “Гарри Трумэн”. Credit: ITV News

Это действительно стратегические воды.

В то время как Вашингтон и Кремль общаются очень скупо, здесь, в море, линии связи остаются открытыми постоянно.

Стоя на мостике мы слышим радиообмен – “Российский военный корабль 777, это - эсминец ВМС США 75. Yankee victor one. Romeo uniform five. Tack.”.

Американец называет себя, следуя протоколу времен холодной войны, согласованному с тогдашним Советским Союзом, чтобы избежать опасных инцидентов на море.

Российский военный корабль, с которым он говорит (его номер - 777), пользуется своего рода известностью.

Он называется “Ярослав Мудрый”.





В апреле, “Ярослав Мудрый” очень близко подошел к берегам Великобритании. Credit: ITV News

В апреле, на своём пути к Средиземному морю, он подошел слишком близко, по мнению Королевского флота, к берегам Великобритании, и корабль Её Величества “St Albans” был послан, чтобы сопроводить русских через Канал.

Два года назад, когда “Трумэн” в последний раз был в восточном Средиземноморье, один из его эскорта пересек курс “Ярослава Мудрого”, когда американцы решили, что российский корабль пытается вклиниться в ордер.

На этот раз командование “Трумэна” говорит что все благополучно. Пока что, так или иначе. Но соперничество очевидно.

Истребители-бомбардировщики F/A – 18 Super Hornets, ревущие двигателями на взлетной палубе, помогают в борьбе с так называемым Исламским государством в восточной Сирии.





Бомбардировщики взлетают с палубы “Трумэна” и направляются в Сирию. Credit: ITV News

При весьма ограниченной численности, авиакрыло авианосца было решающим фактором в поражении так называемого халифата.

“Трумэн” огромен - свыше 5000 человек на борту, а ниже палуб - лабиринт коридоров, помещений и люков.

Один молодой офицер сказал мне, что его ежедневный путь от каюты до офиса и обратно составляет одну милю.

Во всё время нашего пребывания на борту, мы были самыми желанными гостями и все, с кем мы встречались принимали нас чрезвычайно радушно.





На борту “Трумэна” служит более 5000 человек. Credit: ITV News

Передвижение по кораблю требует вежливости и предупредительности, поскольку вы должны ждать или пропускать вперед тех кто проходить через люк или вверх и вниз по лестнице.

Каждый раз, когда я благодарил кого-то, кто подождал меня, ответом было вежливое “пожалуйста" или “не стоит благодарности".

Сколько времени ударная авианосная группа пробудет в Средиземном море, можно только гадать. В настоящий момент это - развертывание с открытой датой.

Опасения по поводу будущих отношений с Россией, Ираном и сирийским режимом означают, что ее присутствие здесь дает Белому дому варианты выбора.

статью прочитали: 75 человек