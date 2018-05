архив



дата публикации 13.05.18 03:36 скаут: Игорь Львович

"В Bank of America предсказали кратковременный возврат цен на нефть к 100 долларам за баррель" Канада - 11 мая 2018 г. В Bank of America предсказали кратковременный возврат цен на нефть к 100 долларам за баррель

В очередном обзоре Bank of America сказано, что цены на нефть марки Brent могут временно подняться к уровню в 90 долларовза баррель во втором квартале 2019 года, на пике достигая 100 долларов за баррель на фоне геополитических и других факторов, передает Bloomberg. "Глядя на следующие 18 месяцев, мы ожидаем, что глобальный баланс предложения и спроса на нефть может сместиться под влиянием продолжающегося падения поставок из Венесуэлы. Кроме того, существуют риски снижения экспорта иранской нефти", - пишут аналитики Bank of America. Страны ОПЕК+ с высокой вероятностью будут поддерживать цены на нефть в 2019 году. При этом средняя цена нефти Brent в 2018 году составит 70 долларов за баррель, а в 2019 году поднимется до 75 долларов, отмечается в обзоре. При этом аналитики уверены, что рост цен на нефть будет краткосрочным. По их словам, летом цены на нефть марки Brent могут составить до 82,5 доллара за баррель, но в 2019 году нефть снова подешевеет. В апреле 2018 года цена барреля нефти марки Brent достигла уровней ноября 2014 года - на фоне решения США выйти из сделки с Ираном, которая ограничивала его ядерные разработки, в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Президент США Дональд Трамп пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. С 2012 по 2015 года, когда действовали предыдущие санкции,добыча нефти в Иране упала на 1 млн баррелей в сутки - до 2,8 млн баррелей. Ограничения на экспорт превратили Иран из второго по величине производителя нефти в ОПЕК в четвертого. После отмены санкционного режима в начале 2016 года Иран смог постепенно нарастить добычу до 3,8 млн баррелей в сутки и занять третье место в рейтинге производителей ОПЕК. Примерно 2 млн баррелей из этого объема Иран экспортирует. Доля Тегерана в глобальном предложении на рынке нефти составляет 4% процента, поэтому санкции против Ирана могут привести к сокращению объема черного золота на рынке. Мировые цены на нефть также поддерживаются данными по запасам в США. В среду Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю уменьшились на 2,2 млн баррелей, или на 0,5% , - до 433,8 млн баррелей, тогда как прогнозировалось сокращение только на 0,2 млн баррелей. по материалам newsru.com

