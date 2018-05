архив



дата публикации 13.05.18 03:55 скаут: Игорь Львович

"Братьям Магомедовым предъявили обвинения" Глобальная сеть - 11 мая 2018 г. Братьям Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества

Следствие «на днях» предъявило официальные обвинения совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств, пишет «Коммерсант». Они уже были допрошены в новом процессуальном статусе. Детали Их подозревают в совершении преступлений по статьям 210, 159 и 160 УК РФ (организация преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества).

Из фабулы обвинения следует, что Зиявудин Магомедов, «являясь лидером ОПС, отвечал в нем за экономику», а бывший сенатор Магомед — за «политическое и силовое прикрытие незаконных операций». Еще одним организатором ОПС следствие считает экс-руководителя входящей в «Сумму» компании «Интэкс» Артура Максидова.

Всего в обвинении 7 пунктов — шесть эпизодов мошенничества и одна растрата. The Bell первый подробно рассказывал о всех пунктах обвинения сразу после ареста братьев, два эпизода хищений на общую сумму 1,15 млрд рублей касаются двух калининградских строек перед чемпионатом мира по футболу — стадиона «Арена Балтика» и аэропорта «Храброво».

Все три фигуранта расследования не признают свою вину. В частности, отмечает «Коммерсант», защита направила заявление в правоохранительные органы о том, что по одному из эпизодов дела — о выводе активов из «Объединенной зерновой компании» — «Сумма» сама выявила нарушения. Кроме того, адвокаты фигурантов сообщили следователю, что ставшие основой обвинений оперативно-розыскные мероприятия ФСБ и МВД не подтверждаются оценками экспертов.

Максидов на суде по мере пресечения (суд арестовал всех подозреваемых) заявлял, что видел одного из братьев лишь несколько раз, ни в каких преступных сообществах не участвовал и имеет один зарубежный счет на 23 тысячи евро. Магомед Магомедов также отвергсвязь с «Суммой», объяснив, что с конца 2014 года вообще не общался с братом «ни по телефону, ни по переписке». «Единственный период, когда мы встречались — это в 2016 году, когда мы конкретизировали мой выход из строительного блока «Суммы», — утверждает бывший сенатор.

Контекст После ареста братьев Дмитрий Песков, который в таких случаях обычно уходит от ответа, прямо предупреждал: «Нет, это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жесткая целенаправленная политика».

Арест Зиявудина Магомедова ударил не только по его российским активам: он, в частности, крупнейший инвестор американской Virgin Hyperloop One (другой крупный инвестор — Ричард Брэнсон), которая собирается строить систему сверхскоростных пневмопоездов по концепции Илона Маска. Магомедов хотел сделать такой проект и в России, но теперь судьба Hyperloop One под вопросом.

О том, как Магомедов начинал заниматься бизнесом, можно прочитать здесь. О том, как он оказался в списке Forbes и в рейтинге «Королей госзаказа» — здесь.



С ареста Магомедова прошло уже больше месяца. За это время его институтский товарищ Аркадий Дворкович, например, не получил предложения остаться в должности вице-премьера. Но о реальных причинах атаки на «Сумму» до сих пор остается только догадываться.