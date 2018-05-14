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опубликовано редакцией на Переводике 14.05.18 16:31
скаут: KaRiSha;
 
 

Грехи Олега Жигилея: пока граждане СПБ травятся водой, он покупает недвижимость

Санкт-Петербург – прекрасный и любимый нами, петербуржцами, город. Здесь редко бывает хорошая погода, зато, когда она наступает, хоть и на пару дней, все стараются выбраться поближе к воде. Пляжей у нас хватает, да только искупаться в Неве нельзя, ибо такое купание может принести очень большой вред для здоровья. Кому сказать за это спасибо? Сейчас разберемся.


Начнем с того, что промышленные мероприятия вместо покупки очистного оборудования, избавляются от опасных токсинов, сбрасывая их в воду. Но при этом глава ведомства, которое должно контролировать данный процесс, не хочет этим заниматься.


Руководитель Росприроднадзора СЗФО Олег Жигилей предпочитает думать только о своих личных делах: возить любовницу заграницу, покупать себе огромное количество недвижимости и тому подобное.


А в это время с водой в городе большие проблемы. Жалуются на ее качество и граждане СПб, и активисты «Гринписа», которые еще в 2012 году обнаружили 40 опасных для экологии города сбросов сточных вод. Более того: каждая труба получила имя чиновника, который должен быть ответственен за состояние рек в городе. Одна из них названа и в честь Олега Жигилея.


Смутило ли его такое положение вещей? Нет, судя по данным 2017 года, говорящих о том, что вода во многих акваториях не соответствует санитарным требованиям.


Зато за это время Олег Жигилей приобрел множество квартир: 56 кв. метров на улице Победы, 55 и 36 кв. метров на Ленинском шоссе, 192 кв. метра на Малой Гвардейской, ну, а за компанию и недвижимость в Сочи. И это не говоря об огромном офисе в центре Санкт-Петербурга.


А улучшением качества воды в реках СПб, по его мнению, видимо, должен кто другой заниматься, Жигилей считает, что глава Росприроднадзора к данной проблеме не имеет никакого отношения.


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