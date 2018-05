архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.05.18 04:37 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia's first sex robot brothel opens hoping to attract England World Cup fans this summer" Великобритания - 14 мая 2018 г. В преддверии Кубка мира, в Москве открыл свои двери первый в России секс-робот отель-бордель В Москве только что открыл свои двери Dolls Hotel, и были объявлены цены на секс-роботов, Роботы носят имена Лолита, Саша и Алиса. Will Stewart 14 MAY 2018

Представитель борделя сказал, что они надеются привлечь приехавших на Кубок мира поклонников футбола из Англии (Image: east2west news) Первый российский секс-робот бордель стремится привлечь клиентов, которые приедут на Кубок мира в следующем месяце, включая болельщиков из Англии и даже игроков команд, принимающих участие в турнире. Отель Dolls только что открыл свои двери среди небоскребов московской бизнес-зоны. Секс-роботы которых зовут Лолита, Саша, Наташа, Алиса и Исилель ожидают своих клиентов, говорят владельцы борделя. Номера в «легальном борделе» стоят от £ 17,75 до £ 29,50 в час - один называется Fantasy, а в другом имеется подземелье. Общая стоимость оплаты за робота составляет около 60 фунтов стерлингов в час - это цена, которая включает риск того, что комната может прослушиваться службой контрразведки ФСБ России.

Отель Dolls только что открылся в Москве (Image: east2west news)

Легальный бордель надеется привлечь фанатов футбола приехавших на Кубок мира (Image: east2west news) Представитель отеля сказал: «Мы действительно ждем наплыва посетителей во время чемпионата мира - и мы с нетерпением ждем множество иностранных клиентов, в том числе и из Англии. «Вот почему мы теперь получаем специальное разрешение на прием иностранных гостей. «Что касается игроков - если это будет разрешено их тренерами и менеджерами, мы будем рады их приветствовать». «Sexbots» описываются как «теплые» с «механическими движениями и искусственным интеллектом». Основатель отеля Дмитрий Александров сказал, что 36% россиян неудовлетворены своей сексуальной жизнью.

По словам учредителя гостиницы, более трети русских не удовлетворены своей сексуальной жизнью (Image: east2west news) «Создание полноценного досуга для взрослых в России - это не только легальный и безопасный способ улучшить вашу сексуальную жизнь, но и шаг в борьбе с одной из самых старых проблем в России - сексуальной эксплуатацией женщин», - сказал он, имея в виду проституцию «Это также отличная помощь людям с психическими расстройствами. «В Испании, например, 30% клиентов - это люди с психическими или физиологическими проблемами». По его словам, после каждого клиента куклы тщательно дезинфицируются «специальными растворами» в соответствии с «международными стандартами». Это гарантирует отсутствие риска заражения, добавил он. «Некоторые мужчины просто не могут улучшить свои сексуальные отношения с женщинами сами по себе, что приводит к скрытой неудовлетворенности, которая, в свою очередь, может превратиться в агрессию», - сказал он.

Отель недавно открылся в Москве (Image: east2west news) «Эта проблема может быть решена только профессиональной «девушкой-по-вызову», которая готова выслушать его и сделать его сексуальные фантазии реальностью за деньги». Но сексолог Александр Полеев настаивает на том, что секс-роботы не могут заменить реальных людей. «Никакая технология не передаст, как наша кожа реагирует на прикосновение, - сказал он. «Это то, что в значительной степени формирует наше влечение, а не только визуальное впечатление, и приводит к подлинному сексуальному наслаждению между мужчинами и женщинами».

Российский клиент сказал, что поклонники футбола приехавшие на чемпионат мира будут впечатлены (Image: east2west news) Российский клиент Денис сказал, что поклонники футбола приехавшие на Кубок мира будут впечатлены «Куклы очень реалистичны, я бы никогда не подумал что так может быть» - сказал он. Другой клиент, которого зовут Максим, сказал: «Замечательно, что теперь у нас есть такое место, куда вы можете пойти, и получать новые впечатления, не изменяя или чувствуя себя виноватым. «Мне понравилось все. Вежливый регистратор, великолепные современные номера и, конечно же, замечательная кукла ».