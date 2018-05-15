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опубликовано редакцией на Переводике 15.05.18 04:37
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В преддверии Кубка мира, в Москве открыл свои двери первый в России секс-робот отель-бордель

В  Москве  только что   открыл свои двери  Dolls Hotel, и были  объявлены цены на секс-роботов,  Роботы носят имена Лолита, Саша  и Алиса.

Will Stewart    14 MAY 2018


Представитель борделя  сказал, что они надеются  привлечь приехавших на Кубок мира поклонников  футбола из Англии (Image: east2west news)

Первый российский   секс-робот   бордель  стремится привлечь клиентов,  которые приедут на Кубок мира в следующем месяце, включая   болельщиков из Англии и даже игроков  команд, принимающих участие в турнире.

Отель Dolls только что открыл свои двери среди  небоскребов московской бизнес-зоны.

Секс-роботы  которых зовут  Лолита, Саша, Наташа, Алиса и Исилель  ожидают своих клиентов, говорят владельцы  борделя.

Номера в «легальном борделе» стоят от £ 17,75 до £ 29,50 в час - один называется Fantasy, а  в другом имеется подземелье.

Общая стоимость  оплаты за робота составляет около 60 фунтов стерлингов в час - это цена, которая включает риск того, что комната может прослушиваться  службой контрразведки ФСБ России.


Отель  Dolls только что  открылся в Москве (Image: east2west news)


Легальный  бордель надеется привлечь фанатов  футбола приехавших на Кубок мира (Image: east2west news)

Представитель отеля сказал: «Мы действительно ждем наплыва посетителей во время чемпионата мира - и мы с нетерпением ждем множество  иностранных клиентов, в том числе и из Англии.

«Вот почему мы теперь получаем специальное разрешение  на прием иностранных гостей.

«Что касается игроков - если это  будет разрешено их тренерами и менеджерами, мы будем рады их приветствовать».

«Sexbots» описываются как «теплые» с «механическими движениями и искусственным интеллектом».

Основатель отеля Дмитрий Александров сказал, что 36% россиян неудовлетворены своей сексуальной жизнью.


По словам  учредителя гостиницы, более трети русских не удовлетворены своей сексуальной жизнью (Image: east2west news)

«Создание полноценного досуга для взрослых в России - это не только легальный  и безопасный способ улучшить вашу сексуальную жизнь, но и шаг в борьбе с одной из самых старых проблем в России - сексуальной  эксплуатацией женщин», - сказал он, имея в виду проституцию

«Это также отличная помощь людям с психическими расстройствами.

«В Испании, например, 30% клиентов - это люди с психическими или физиологическими проблемами».

По его словам, после каждого клиента куклы тщательно дезинфицируются «специальными растворами» в соответствии с «международными стандартами».

Это гарантирует отсутствие риска заражения, добавил он.

«Некоторые мужчины просто не могут улучшить свои сексуальные отношения с женщинами сами по себе, что приводит к скрытой неудовлетворенности, которая, в свою очередь, может превратиться в агрессию», - сказал он.


Отель недавно открылся в Москве (Image: east2west news)

«Эта проблема может быть решена только профессиональной  «девушкой-по-вызову», которая готова выслушать его и сделать его  сексуальные фантазии реальностью за деньги».

Но сексолог Александр Полеев настаивает  на том, что секс-роботы не могут заменить реальных людей.

«Никакая технология не передаст, как наша кожа  реагирует на прикосновение, - сказал он.

«Это то, что в значительной степени формирует наше  влечение, а не только визуальное впечатление, и приводит к подлинному сексуальному  наслаждению между мужчинами и женщинами».


Российский клиент сказал, что поклонники  футбола приехавшие на чемпионат мира будут впечатлены (Image: east2west news)

Российский клиент Денис сказал, что поклонники  футбола приехавшие на Кубок мира будут впечатлены

«Куклы очень реалистичны, я бы никогда не  подумал что так может быть» - сказал он.

Другой клиент, которого зовут Максим, сказал: «Замечательно, что теперь у нас есть такое место, куда вы можете пойти, и получать новые впечатления, не изменяя или чувствуя себя виноватым.

«Мне понравилось все. Вежливый регистратор, великолепные современные номера и, конечно же, замечательная кукла ».

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теги: Россия  
   
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