Си Цзиньпин и его мать

Си Цзиньпин и его мать

Среди рамок с фотографиями на книжных полках в кабинете председателя КНР Си Цзиньпина есть одна особенная. На фото, обрамленном в простую деревянную оправу, он прогуливается под руку со своей уже пожилой матерью по парку.





Чувства, которые Си Цзиньпин испытывает к своей семье не просто глубокие, а по-настоящему почтительные и родственные.

Материнское сердце



Оба родителя Си Цзиньпина – заслуженные работники и давние члены Компартии Китая.



Но из-за того, что в 1962 года его отец Си Чжунсюнь был несправедливо обвинен, матери Ци Синь пришлось взять тогда еще несовершеннолетнего Си Юаньпина – младшего брата Си Цзиньпина – и отправиться с ним в один из колхозов провинции Хэнань. Две старших сестры Си Цзиньпина попали в стройотряд, а сам нынешний глава Китая был зачислен в производственную бригаду Шэньбэя на севере провинции Шэньси.



Как не переживать материнскому сердцу за детей, отлученных от семьи и раскиданных по всему огромному Китаю? Как не тревожиться за сына, трудящегося в далекой шэньбэйской деревне?



Чтобы поддержать Си Цзиньпина, Ци Синь своими руками сшила ему сумку для швейных принадлежностей, на которой красными нитками вышила слова: "Материнское сердце".



В 2015 году на вечере, посвященном празднованию Китайского Нового года, Си Цзиньпин проникновенно прочел стихотворение "Путник" поэта Мэн Цзяо (династия Тан):





У матери нежной иголка и нитка в руках:



Готовится путник одеться в дорожный халат.



Чем ближе к прощанью, тем чаще и чаще стежки,



И страшно: домой он не скоро, не скоро придет...



Кто может ручаться, что малой травинки душа



Всей мерой отплатит за теплую ласку весны!







Председатель КНР отметил, что эти строки выражают глубокую семейную привязанность всего китайского народа.

За семь лет полной тяжелого труда жизни в деревне Лянцзяхэ Си Цзиньпин обрел немало верных друзей. Провожать будущего главу страны в университет Цинхуа в 1975 году собралось все селение.



△Групповое фото Си Цзиньпина (передний ряд в центре) и жителей деревни Лянцзяхэ во время его проводов в университет. (фотоархив)

Уезжая, Си Цзиньпин оставил своему соседу подаренную матерью сумку, словно говоря: "Я покидаю эти края, но мое сердце -- навсегда здесь".







Материнский наказ



Мать Си Цзиньпина с детства прививала своему сыну чувство ответственности и долга перед страной.



△Си Чжунсюнь со своими сыновьями Си Цзиньпином и Си Юаньпином. 1958 год. (Источник: фотобиография Си Чжунсюня)





Однажды, когда ему было всего лет пять или шесть, маленький Си Цзиньпин устал и совсем не хотел идти по дороге сам. Тогда мать понесла его на спине, зашла в книжный магазин "Синьхуа", расположенном по пути на ее работу, и купила книгу про национального героя Юэ Фэя. В той книге была история о том, как мать Юэ Фэя сделала ему татуировку в виде слов "Верный защитник Родины".

Си Цзиньпин воскликнул: "Это же так больно!".



Мать же ответила: "Конечно, больно! Зато навсегда запомнится".



Именно так эти слова "Верный защитник Родины" не просто врезались в память Си Цзиньпина, но стали смыслом всей его жизни.







Материнское предостережение

Семейное воспитание повлияло на все становление Си Цзиньпина.



В своих письмах мать часто предупреждала сына, работающего вдалеке на руководящих постах: "На высоте не избежать холодов", подразумевая, что люди высокого положения часто оказываются в одиночестве.



Кроме того, она наказала всем остальным своим детям ни в коем случае не пользоваться положением Си Цзиньпина ради личных интересов.



△Групповое фото Си Чжунсюня и Ци Синь (матери Си Цзиньпина) с детьми в фотоателье города Лоян. Задний ряд справа налево: Си Цзиньпин, его сестра Си Аньань и ее муж У Лун. 1975 год. (Источник: фотобиография Си Чжунсюня)





Да и сам будущий председатель КНР был строг как с членами семьи, так и с лучшими друзьями – переняв это от матери.

Он всегда сразу предупреждал: "Не пытайтесь выискивать выгоду для себя в моем статусе или не обижайтесь потом на меня за то, что я знаться с вами не желаю".





Материнское понимание

Любовь и почтение Си Цзиньпина к матери не имеет границ. При каждой возможности он старался пообедать или поужинать с ней, пройтись по парку, поговорить, но после того, как он занял свой первый руководящий пост, ему оказалось очень непросто возвращаться в родные места, чтобы побыть рядом с матерью.



На Праздник весны в 2001-м Си Цзиньпин – в то время глава провинции Фуцзянь – смог лишь позвонить матери. Но она не была расстроена. Напротив, узнав, что сын не может приехать, потому что очень занят, она обрадовалась и сказала:

"Главное, делай хорошо свою работу. Это и будет самым большим проявлением твоей сыновьей любви!"



Придавать большее значение стране и народу, чем своей семье – таким для Си Цзиньпина был далеко не только 2001 год.



Работая в Фуцзяне с 1985 года, в течение 17 лет Си Цзиньпин очень редко виделся с родными на Китайский Новый год.







△Си Цзиньпин посещает малообеспеченных жителей Ляншань-Ийского автономного округа (пров. Сычуань, КНР) накануне Праздника весны. 2018 год. (Источник: ИА "Синьхуа")





Семья и семейные традиции стали прочным фундаментом государственного управления Си Цзиньпина как в теории, так и на практике. Спустя много лет, председатель КНР крепко помнит материнский наказ и твердо следует своим первоначальным устремлениям.



Оглядываясь на перемены в Китае, которые произошли за годы руководства Си Цзиньпина, на улучшения в жизни малоимущих граждан страны, которые стали возможны благодаря работе Си Цзиньпина, становится ясно, что дела его во имя страны, во имя народа – самый яркий пример значения слов "Верный защитник Родины".

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