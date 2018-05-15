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опубликовано редакцией на Переводике 15.05.18 16:46
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Путин выделит на обеспечение «майского указа» 25 трлн. рублей

Владимир Путин после официальной церемонии вступления в должность президента подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».


Основные цели, которые необходимо достичь за ближайшие шесть лет, имеют социально-экономический характер: прорыв в научно-техническом развитии, повышение уровня благосостояния российских граждан. 

Кроме того, планируется увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет, сократить число бедных в два раза, добиться уровня инфляции не более 4% и снизить процент по ипотеке до уровня меньше 8%. 

Владимир Путин также поставил перед Правительством РФ задачу по разработке плана исполнения «майского указа».  

Стоит сказать, что премьер-министр Дмитрий Медведев уже частично озвучил материалы, которые подготовлены Министерством финансов и Министерством экономического развития, как часть плана по обеспечению указа.  

Согласно материалам, предусмотрен запуск 13 национальных проектов на сумму 25 триллионов рублей. Крупнейшие из них – это автодорожный (8,42 трлн.), демографический (3,55 трлн.) и инфраструктурный (1,79 трлн.).

Кроме того, будут выделены значительные суммы и на реализацию проекта здравоохранения – 1,33 трлн. рублей. Основная цель – это борьба с онкологическими заболеваниями.  

До 2024 года на сферу образования будет потрачено почти в два раза больше, чем за предыдущий аналогичный период. Основа – это переход на цифровые технологии в учебном процессе.

«Майский указ» президента показывает, что Владимир Путин – сторонник комплексного подхода речения задач. Все поставленные задачи будут под его контролем, соответственно, переживать, что все задачи будут выполнены, не приходится. 

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