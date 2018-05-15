Украинские политики съехали с катушек

У украинской хунты совсем поехала крыша. Они то на Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, запрещают ехать, то придумывают нелепую структуру в виде «патрульной полиции Крыма», то врываются в офисы информационных агентств без всякого на то основания.

Сегодня сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. Это произошло рано утром в тот момент, когда рабочий день только начинался. После инцидента находившаяся внутри здания журналистка перестала выходить на связь. В свою очередь, в ведомстве заявили, что проводятся следственные действия в отношении медиаструктур, подконтрольных РФ.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, «правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».

Также согласно утверждениям работников СМИ, в центре украинской столицы был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и проведен обыск в квартире корреспондента на Украине Людмилы Лысенко.

Вкупе с тем, что на территории Украины осуществляет свою работу «патрульная полиция Крыма», а глава украинского МИДа Павел Климкин призывает украинцев бойкотировать ЧМ-2018 в России, ситуация шоковая. Ни о какой свободе слова и речи не может идти. И где интересно в этой истории все те активисты, которые появляются в тот момент, когда на Западе происходят притеснения журналистов, тоже неясно.

Очевидно одно, что у украинской власти окончательно поехала крыша, а их западные кураторы стараются не обращать на это внимание. Вот только такой беспредел вряд ли удастся скрыть. Не стоит забывать, что Киев только усугубляет ситуацию и с каждым разом действует все глупее.

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