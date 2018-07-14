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опубликовано редакцией на Переводике 11.07.18 05:02
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Спецоперация #HiddenFlag : рейд гомопартизан по русским тылам

10th Jul 18 | Entertainment News  

Российское законодательство запрещает демонстрацию показ флага Гордости


Некоторым очень хитрым активистам удалось обойти спорный запрет России на демонстрацию  флага Гордости. В России существует полный запрет на любые кампании, которые пропагандируют  гомосексуализм, и флаг Гордости подпадает под его действие.

Таким образом,  идея этих активистов [о том как  обойти запрет] была не просто хитроумная, но и чрезвычайно смелая. В то время как  перед Кубком мира было много спекуляций на тему о том, что на нем будут проблемы, а  он, похоже, прошел пожалуй как нельзя лучше, но все же дух этого запрета по-прежнему  витал над праздником.


Цвета флага используются для представления разнообразия сообщества LGBTQ ... Проект называется #HiddenFlag, и вы можете прочитать больше об этом здесь. Thehiddenflag.org

#LGBT- активисты из Испании, Нидерландов, Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии троллят российский #WorldCup , демонстрируя   радужный флаг, используя свои майки.

Какой цвет принадлежит какой команде? pic.twitter.com/8TxILZ0Kyq

- RFE / RL (@RFERL) 9 июля 2018 г.





В России запрещено демонстрировать  флаг гордости ЛГБТ. Поэтому, во время #WorldCup эти 6 футбольных болельщиков своими футбольными майками   сформировали скрытый радужный флаг, чтобы, у всех на виду,  протестовать против дискриминационных законов России. #HiddenFlag


статью прочитали: 883 человек

   
теги: гомосексуализм  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.

Цитировать Имя
Marabu, 11.07.2018 13:40:45
Мне интересно, хоть один человек догадался, что эти шестеро изображают флаг? :D :D :D
Как говорится, почувствуй себя гордым борцуном. Недорого. Безопасно.
Цитировать Имя
Viktor Viktorov, 12.07.2018 23:51:01
Так, стало быть, это был троллинг. Такой тайный, конспиративный, зашифрованный... это сильно.
Через 4 года повторите в Катаре - там-то у вас уже наверняка будет возможность посидеть в тюрьме лет двадцать. Если, конечно, раньше камнями не забьют.

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