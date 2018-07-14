Спецоперация #HiddenFlag : рейд гомопартизан по русским тылам

10th Jul 18 | Entertainment News

Российское законодательство запрещает демонстрацию показ флага Гордости





Некоторым очень хитрым активистам удалось обойти спорный запрет России на демонстрацию флага Гордости. В России существует полный запрет на любые кампании, которые пропагандируют гомосексуализм, и флаг Гордости подпадает под его действие.

Таким образом, идея этих активистов [о том как обойти запрет] была не просто хитроумная, но и чрезвычайно смелая. В то время как перед Кубком мира было много спекуляций на тему о том, что на нем будут проблемы, а он, похоже, прошел пожалуй как нельзя лучше, но все же дух этого запрета по-прежнему витал над праздником.





Цвета флага используются для представления разнообразия сообщества LGBTQ ... Проект называется #HiddenFlag, и вы можете прочитать больше об этом здесь. Thehiddenflag.org

#LGBT- активисты из Испании, Нидерландов, Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии троллят российский #WorldCup , демонстрируя радужный флаг, используя свои майки.

Какой цвет принадлежит какой команде? pic.twitter.com/8TxILZ0Kyq - RFE / RL (@RFERL) 9 июля 2018 г.







В России запрещено демонстрировать флаг гордости ЛГБТ. Поэтому, во время #WorldCup эти 6 футбольных болельщиков своими футбольными майками сформировали скрытый радужный флаг, чтобы, у всех на виду, протестовать против дискриминационных законов России. #HiddenFlag ✊

статью прочитали: 883 человек

Комментарии