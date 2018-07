архив



дата публикации 11.07.18 05:26

"Месть «иностранного осведомителя»: за что обидчиков Дерипаски могут посадить на 20 лет в Таиланде" Глобальная сеть - 06 июля 2018 г. Месть «иностранного осведомителя»: за что обидчиков Дерипаски могут посадить на 20 лет в Таиланде 6 июля 2018 Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в тайской тюрьме. Фото: Gemunu Amarasinghe/AP/TASS

В пятницу в суде Паттайи прокуратура Таиланда зачитала обвинительное заключение Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли). Их обвиняют в организации преступного сообщества, сговоре и предоставлении услуг сексуального характера. Никто из арестованных вины не признал. Если суд, который назначен на конец июля, признает их вину, то Вашукевич, Кириллову и еще шестерым обвиняемым может грозить до 20 лет тюрьмы. The Bell ознакомился с материалами следствия и выяснил, почему может быть таким суровым приговор для главных героев февральского расследования Алексея Навального о Дерипаске. Детали Как рассказал The Bell отец Алекса Лесли Сергей Кириллов, на оглашение обвинения в пятницу в суд привезли только трех заключенных – Настю Рыбку, самого Лесли и гражданина Латвии Андрея Жешко, близкого друга Лесли и секс-тренера. С чем это связано, Кириллову-старшему неизвестно. Вашукевич, Кириллов и шестеро их знакомых (один гражданин Латвии, пятеро россиян) находятся под стражей с конца февраля. Согласно материалам дела, их обвиняют по трем статьям уголовного кодекса Таиланда: организация оказания услуг сексуального характера (статья 282 УК Таиланда), максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы, в случае, если секс-услуги оказывают дети, — до 20 лет; организация секретного сообщества (статья 209 УК) – это фактически аналог ОПГ, максимальный срок – до 7 лет лишения свободы, руководителю такой группы (по версии обвинения это Кириллов) может грозить срок до 10 лет и штраф до 20 тыс. бат (40 тыс. рублей); сговор (статьи 210-213), под ним имеется в виду объединение пяти и более человек, которые совершили преступление, наказание — до 10 лет лишения свободы. Озвученное в пятницу обвинительное заключение принципиально не отличается от материалов следствия, которые ранее стали доступны родным арестованных россиян, рассказали The Bell двое родственников подсудимых. При этом они допустили, что в материалах дела, которые в пятницу впервые были переданы стороне защиты в полном объеме, могут быть важные детали. По тайскому законодательству сроки за разные преступления могут суммироваться: если максимальный срок за отдельное преступление – 10 лет, то общий может достигать 20 лет. Все задержанные в суде в пятницу отрицали свою вину, рассказали The Bell Кириллов-старший и его друг Григорий Коган. По информации РИА Новости, суд по их делу назначен на 19 июля. Кто стоит за арестом Лесли и Рыбки По словам отца Алекса Лесли, секс-тренинги в Таиланде (за один из них они были задержаны в феврале) «ребята проводили не первый год», но никаких проблем с местными правоохранительными органами до сих пор не было. Отец Лесли считает, что неприятности сына связаны с расследованием Навального о Дерипаске. Впрочем, в документах следствия, которые изучил The Bell, о нем ничего не говорится. В протоколе задержания, копию которого The Bell передали близкие одного из заключенных, говорится, что за несколько минут до ареста некий «иностранный осведомитель», присутствовавший на тренинге, организованном Лесли, написал полковнику полиции Дююпату (Police Col. Duyyapat): «можно входить». Там же говорится, что этот человек решил пройти секс-тренинг в группе «у профессионального инструктора, который пишет книги на тему сексуальных отношений». Однако программа не оправдала его ожиданий и стоимости в $500 с человека. Он сообщил об этом полиции и передал ей стрим с одного из занятий, а также видео «порнографического характера» с подписью «Паттайя, Таиланд, 2018». Все это, согласно протоколу, «наносит ущерб репутации тайской нации» и «создавает в СМИ картину, не соответствующую национальной морали».

Из документов прокуратуры (также есть в распоряжении The Bell), поданных в суд Паттайи 13 апреля, следует: заявление на участников тренинга написал 61-летний подполковник полиции Танапол Буннарк (Pol.Lt.Col.Thanapol Bunnark). Он узнал из тайских СМИ и анонимных источников, что группа россиян готовится нарушить тайское законодательство – открывает сайты и публикует рекламу, привлекающую публику на секс-тренинги. Они начинались с лекций, за которыми следовала практика группового секса, говорится в иске. Именно по заявлению Буннарка Лесли и еще 9 человек арестовали 25 февраля – тогда их обвинили в отсутствии разрешения на работу. У всех задержанных – за исключением 20-летней россиянки Дианы Симук – на тот момент были действующие визы. Позднее у полиции появилась дополнительная информация, говорится в документах, после чего последовали и новые обвинения.

Все обвиняемые своей вины не признают. Их родственники и знакомые говорят, что считают обвинения сфабрикованными. По их словам, упомянутые эпизоды группового секса происходили уже после тренингов, в частной квартире и сугубо добровольно. Никто не платил участникам тренингов за это деньги, уверяют собеседники The Bell. И раз организаторы тренингов не скрывали, чем занимаются – публиковали видеоотчеты с занятий, фотографии в соцсетях, вели трансляции в Periscope – значит, их нельзя обвинить в создании «секретного общества».

История вопроса 8 февраля 2018 года Настя Рыбка и Алекс Лесли стали известны широкой публике благодаря Алексею Навальному, который опубликовал расследование об отдыхе Рыбки на яхте миллиардера Олега Дерипаски (№19 по версии российского Forbes, оценка состояния – $6,7 млрд) в компании руководителя аппарата правительства Сергея Приходько.

10 февраля Дерипаска подал на Рыбку и Лесли иск о защите чести и достоинства в суд своего родного города — Усть-Лабинска. Очередной суд по делу должен состояться 9 июля: 18 июня рассмотрение иска перенесли «в связи с удовлетворением ходатайства [истца] о повторном уведомлении ответчиков».

25 февраля Рыбку, Лесли и еще восьмерых человек задержали во время секс-тренинга в Паттайском отеле Ibis. Сначала их обвинили в незаконной работе, потом аннулировали визы, а затем предъявили новые обвинения. Выйти на свободу с тех пор удалось лишь двоим: они признали вину в незаконной работе, после чего их депортировали в Москву. Остальные по-прежнему находятся в тайском изоляторе Нонг-Палай.

27 февраля Рыбка заявила, что у нее есть 16 часов «аудио и видео материалов» о связях российских «депутатов» с «Манафортом, Трампом и шумихой вокруг выборов в США».

6 апреля Минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и связанных с ним компаний (вместе с ним в SDN List оказались еще 6 бизнесменов и 17 чиновников). Попадание Дерипаски в список минфин США объяснил, в числе прочего, тем что «он действовал, прямо или косвенно, в интересах высокопоставленного чиновника российского правительства», а также обвинялся «в даче взятки российскому чиновнику». В первый же рабочий день после введения санкций состояние Дерипаски уменьшилось на $1,6 млрд. Позже глава минфина США Стивен Мнучин подчеркнул в интервью, что целью санкций был именно бизнесмен, а не его компании (хотя все они также оказались в санкционных листах).

Анастасия Стогней