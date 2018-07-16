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опубликовано редакцией на Переводике 15.07.18 21:07
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

У Афин не было другого выбора кроме как выслать российских дипломатов

           

VASSILIS NEDOS


Свидетельства, касающиеся вмешательства Москвы в  Греции в процессы связанные с названием бывшей югославской Республики  Македонии, являются «неопровержимыми» - сообщили греческие дипломатические  источники после того, как два российских дипломата были высланы, а двум гражданам России было запрещен  въезд в страну.


Афины говорят, что Россия пыталась  оказывать противодействие заключению  сделки по новому наименованию бывшей югославской Республики  Македонии, поскольку она открывала путь для приема БЮРМ в НАТО.  Москва пыталась подкупить должностных лиц в культурных центрах, членов делового сообщества, православных священнослужителей, а также крайне правые  группы.

В  беседе  с Financial Times, высокопоставленный греческий дипломат сказал: «Русские хотели расстроить  переговоры» и «Они активизировали свои усилия по вмешательству во внутренние дела в [греческих  регионах] Македонии и Фракии». Более того, согласно двум источникам, процитированным FT, один случай  вмешательства России произошел в северном портовом городе Александруполис, где проживает небольшая община российских граждан.


FT сообщил, что «два российских дипломата хорошо известны в порту», ​​добавив, что одна попытка  подкупа со стороны России потерпела неудачу, когда греческий военный офицер сообщил об инциденте своему командиру.


Это последняя по  времени ссора между  Афинами и Москвой, чьи отношения в течение последних двух лет  испытывали рост напряженности. Тем не менее, несмотря на проблемы, связанные с различными стратегическими перспективами в отношении Балкан, Восточного Средиземноморья и Турции, Греция пытается, в течение последних нескольких месяцев,  сдерживать этот рост.


Речь идет о том, что, несмотря на членство в НАТО и Европейском союзе, Афины стремились добиться  сбалансированных отношений с Москвой и не выслали российских дипломатов из-за отравления Скрипалей, сославшись на отсутствие достоверных доказательств, хотя  и находились под сильным давлением со стороны своих западных союзников, чтобы сделать это.


Но источники заявили, что у правительства не  было иного выбора, кроме как выслать российских дипломатов, поскольку свидетельства против них были  неоспоримыми. Однако Афины стремились сделать это в мягкой форме, выслав дипломатов низкого ранга.


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теги: Греция  
   
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