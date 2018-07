архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.07.18 21:07

"Athens had no choice but to expel Russian diplomats, sources say" Греция - 15 июля 2018 г. У Афин не было другого выбора кроме как выслать российских дипломатов

VASSILIS NEDOS

Свидетельства, касающиеся вмешательства Москвы в Греции в процессы связанные с названием бывшей югославской Республики Македонии, являются «неопровержимыми» - сообщили греческие дипломатические источники после того, как два российских дипломата были высланы, а двум гражданам России было запрещен въезд в страну.

Афины говорят, что Россия пыталась оказывать противодействие заключению сделки по новому наименованию бывшей югославской Республики Македонии, поскольку она открывала путь для приема БЮРМ в НАТО. Москва пыталась подкупить должностных лиц в культурных центрах, членов делового сообщества, православных священнослужителей, а также крайне правые группы. В беседе с Financial Times, высокопоставленный греческий дипломат сказал: «Русские хотели расстроить переговоры» и «Они активизировали свои усилия по вмешательству во внутренние дела в [греческих регионах] Македонии и Фракии». Более того, согласно двум источникам, процитированным FT, один случай вмешательства России произошел в северном портовом городе Александруполис, где проживает небольшая община российских граждан.

FT сообщил, что «два российских дипломата хорошо известны в порту», ​​добавив, что одна попытка подкупа со стороны России потерпела неудачу, когда греческий военный офицер сообщил об инциденте своему командиру.

Это последняя по времени ссора между Афинами и Москвой, чьи отношения в течение последних двух лет испытывали рост напряженности. Тем не менее, несмотря на проблемы, связанные с различными стратегическими перспективами в отношении Балкан, Восточного Средиземноморья и Турции, Греция пытается, в течение последних нескольких месяцев, сдерживать этот рост.

Речь идет о том, что, несмотря на членство в НАТО и Европейском союзе, Афины стремились добиться сбалансированных отношений с Москвой и не выслали российских дипломатов из-за отравления Скрипалей, сославшись на отсутствие достоверных доказательств, хотя и находились под сильным давлением со стороны своих западных союзников, чтобы сделать это.

Но источники заявили, что у правительства не было иного выбора, кроме как выслать российских дипломатов, поскольку свидетельства против них были неоспоримыми. Однако Афины стремились сделать это в мягкой форме, выслав дипломатов низкого ранга.

