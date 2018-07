архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 16.07.18 00:00 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"15 000 SA farmers consider fleeing to Russia" ЮАР - 10 июля 2018 г. 15000 южноафриканских фермеров думают о бегстве в Россию



Published by Lucinda Dordley on July 10, 2018 Россия является одной из крупнейших в мире стран (в географическом отношении), [но] из-за своих гигантских размеров, она по-прежнему считается крайне малонаселенной. Возможно, именно поэтому она рассматривает возможность принять 15 000 белых южноафриканских фермеров, которые также будут способствовать росту её сельскохозяйственного производства. Как пишет газета Citizen, группа из 15 000 фермеров предложила стране свои услуги, инвестиции своих сбережений и преподавание английского языка для получения гражданства. Российская новостная сеть «Россия 1 ТВ» сообщила, что сначала должны будут поселиться и обосноваться 30 южноафриканских семей, прежде чем другие последуют этому примеру. «Делегация буров прибыла в Ставрополь с предложением открыть канал миграции», - сообщил телеканал «Россия 1». В сообщении говорится, что фермеры, - в основном, из Свободного государства. Южноафриканский фермер Ади Зибус сказал российским делегатам, которые приветствовали их в аэропорту, что они рассматривают свой переезд в Россию как вопрос жизни и смерти. Зибус добавил, что, в условиях поднимающейся волны насилия, политики Южной Африки якобы только разжигают ненависть. Южноафриканские фермеры, которые уже переехали, считают, что Ставрополь имеет прекрасный климат для ведения сельского хозяйства. Каждая семья собирается инвестировать не менее 1,4 миллиона рэндов (Средний курс: Южноафриканский рэнд 10 ZAR = 48,3253 (RUB) примечание переводчика, perevodika.ru) в аренду земли в России. Это стоимость начала их сельскохозяйственных усилий. В докладе, опубликованном агропромышленным органом AgriSA в июне, было показано, что уровень убийств в фермерских хозяйствах страны был самым низким за последние 20 лет. Статистика показывает, что, в период 2017 - 2018 годов, на фермы было совершено 561 нападение и было убито 47 человек. Наибольшее количество убийств в фермерских хозяйствах произошло в 1997-1998 годах, когда было зарегистрировано 153 убийства, в то время как наибольшее число зарегистрированных нападений на фермы произошло в 2001 - 2002 годах. Конкретно в этот год произошло 1 069 нападений. Всего, за последние два десятилетия, на фермы было совершено 12 567 нападений и было убито 1 733 человека. статью прочитали: 96 человек Комментарии