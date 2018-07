архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.07.18 00:20

"Путь в Сохо: как незаконные деньги из Казахстана оказались связаны с недвижимостью Трампа" Глобальная сеть - 25 июня 2018 г. Путь в Сохо: как незаконные деньги из Казахстана оказались связаны с недвижимостью Трампа Опубликовано: 25.06.2018

АВТОРЫ: AUBREY BELFORD, SANDER RIETVELD AND GABRIELLE PALUCH В течение многих лет журналисты и, как сообщается, федеральные следователи внимательно изучали сделки нынешнего президента США Дональда Трампа на предмет связи с преступниками и грязными деньгами.

Дональд Трамп, Тевфик Ариф и Феликс Сатер на вечеринке по случаю открытия Trump SoHo. Сентябрь 2007 года, Нью-Йорк. Фото: Mark von Holden / WireImage

Небоскреб Trump SoHo в Нью-Йорке — один из самых подозрительных объектов недвижимости Трампа. В частности, суд утверждал, что три кондоминиума в здании были куплены на деньги, которые связаны с делом о крупном мошенничестве в Казахстане. Новое расследование Центра по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и нидерландской телепрограммы Zembla проливает свет на это дело. Благодаря документам, которые никогда ранее не публиковались, расследование раскрыло, как именно три миллиона долларов, на которые были куплены кондоминиумы, оказались в Нью-Йорке. Кроме того, расследование подтверждает мнение суда о незаконном происхождении денег. Больше 30 миллионов долларов из того же грязного источника пошло на другие инвестиции в США при участии Феликса Сатера — бывшего советника Трампа, признанного финансовым мошенником. Его бывшая компания Bayrock Group построила Trump SoHo в партнерстве с Трампом. Документы и интервью подробно описывают извилистый путь, который прошли деньги через офшорные компании-пустышки и банк, связанный с финансированием терроризма, прежде чем оказались в США. Их происхождение можно отследить вплоть до 440 миллионов долларов, связанных со скандально известным делом миллиардера из Казахстана Мухтара Аблязова о мошенничестве. В прошлом году суд в Казахстане заочно приговорил беглого банкира к 20 годам заключения по обвинениям, которые включали присвоение миллиардов долларов из «БТА-банка», который он ранее возглавлял. Если деньги действительно имеют отношение к Аблязову, то их инвестирование в недвижимость может навлечь на участников, включая Сатера, юридические риски. Не будучи исчерпывающим, отчет о сложном офшорном маршруте имеет все классические признаки схемы отмывания денег, как считает глава программы по борьбе с отмыванием денег в юридической школе Case Western Reserve University в Кливленде Ричард Гордон. «Если изначальный источник денег — преступные доходы, то речь идет об отмывании», — пояснил Гордон. Это создает пусть небольшой, но риск возникновения проблем с законом для Сатера и других участников сделок, как говорит Гордон. И хотя вероятность уголовного преследования невелика, против любого действующего лица отмывочной схемы или конечного получателя денег можно открыть дело.

Казахстанский олигарх Мухтар Аблязов прибывает в здание суда в Лионе в октябре 2014 года на апелляционное слушание об экстрадиции в Россию. Фото: AFP / Philippe Merle

Семейные узы Последние открытия журналистов подтверждают обвинения против Аблязова и других состоятельных граждан Казахстана по двум затянувшимся делам в Нью-Йорке и Калифорнии. Эти дела берут истоки в крупнейшем городе Казахстана — Алматы, в «БТА Банке». Аблязов и его родственник со стороны жены, мэр Алматы Виктор Храпунов, предположительно, вложили в недвижимость и бизнес в США украденные деньги. Храпунов, чей пасынок Ильяс женат на дочери Аблязова, скрывается от правосудия. Храпунова и его семью обвиняют в присвоении порядка 300 миллионов долларов через коррупционные земельные сделки в его бытность мэром. Ильяс и его сестра Эльвира Кудряшова также проходят обвиняемыми по делу. Адвокаты всех фигурантов настаивают на том, что деньги не имеют отношения к незаконным источникам и что в американские активы инвестировал другой родственник по браку. Судебные документы свидетельствуют, что между 2012 и 2014 годами Ильясу и Эльвире помогал с их инвестициями в США бывший советник Трампа Феликс Сатер и еще один экс-сотрудник Trump Organization — Дэниел Ридлофф. Инвестиции включают покупку корпуса бывшей больницы для людей с ментальными заболеваниями в Сиракузах (штат Нью-Йорк) стоимостью 1,2 миллиона долларов и доли вмедицинской компании. Но их крупнейшей инвестицией стал выкуп в 2013 году 30-миллионного долга торгового центра Tri-County в пригороде Цинциннати. Через три месяца они продали свою долю за 45 миллионов долларов. Отношения с представителями Казахстана выглядят выгодными по меньшей мере для одного из двух американцев. В результате судебного разбирательства Сатер удержал деньги с продажи торгового центра. Безвыходная ситуация разрешилась после того, как фирма Храпунова, стоявшая за инвестицией, согласилась отдать Сатеру бо́льшую часть вырученной суммы, о чем свидетельствует иск, поданный в суд в Нью-Йорке в декабре. Как Сатеру удалось отсудить десятки миллионов долларов, остается неизвестным, но в судебных документах содержится подсказка. Согласно документу, конфликт удалось урегулировать после того, как в октябре 2013 года адвокат Сатера отправил письмо в компанию Храпунова. В письме утверждалось: Ильяс сказал ему, что «деньги, инвестированные в несколько компаний Храпунова, принадлежали г-ну Аблязову». Это письмо подтверждает: Сатер был в курсе того, что помогал инвестировать деньги, связанные с уголовным делом Аблязова о мошенничестве. Храпуновы инвестировали еще десятки миллионов долларов без видимой помощи Сатера и Ридлоффа. Эти сделки включают недвижимость в Лос-Анджелесе, два отеля и проекты кондоминиумов в Нью-Йорке. Проект 46-этажного отеля и кондоминиума Trump SoHo, который открыл свои двери в 2010 году, отчасти реализован компанией Сатера Bayrock. Однако высотка не оправдала надежд, а кондоминиумы пустовали. Сын Трампа Дональд-младший и дочь Иванка, как сообщалось, едва избежали суда после обвинений во лжи потенциальным инвесторам с целью увеличить объемы продаж кондоминиумов. Компания Трампа The Trump Organization вышла из проблемного проекта в 2017 году после серии негативных публикаций в прессе. Сейчас расследованием в отношении этого девелоперского проекта занимается специальный прокурор Роберт Мюллер. Фирма, которая стоит за высоткой, связана с Храпуновым и подтверждает, что Сатер знает его семью по меньшей мере десять лет. В 2007 году, когда Trump SoHo был лишь проектом, семья Храпунова создала в Нидерландах совместное предприятие с Bayrock Сатера, которое назвали KazBay. СП занималось добычей угля и электроснабжением в Казахстане. В следующем году Bayrock и Храпуновы занялись совместным проектом кондоминиума в Швейцарии.

Манхэттенский небоскреб The Dominick, известный до 2017 года как Trump SoHo. Фото: Zembla

Здание купил Элвис Документы, представленные в суде, показывают, как много денег пришло в американские инвестиции из офшоров, преимущественно со счетов в FBME Bank — не существующем более танзанийском банке с офисами в России и на Кипре. Банк попал под санкции США в начале 2016 года после того, как выяснилось, что через него отмывают деньги, финансируют террористов и продают оружие. Но конкретный маршрут денег и то, как они связаны с Аблязовым, до сих пор не было известно широкой публике. Расследование OCCRP и его партнеров впервые отслеживает путь американских инвестиций вплоть до сотен миллионов из дела Аблязова о мошенничестве. Впервые документы, благодаря которым журналисты сделали это открытие, были обнаружены в Великобритании, которая стала эпицентром международного спора об активах казахстанского магната. В 2016 году адвокат казахстанского «БТА Банка», обманутого Аблязовым, заявил в британском суде, что на него вышел частный следователь с предполагаемым доказательством того, что дубайский специалист по финансовому планированию Иш Агарвал создал сеть офшорных компаний, которые отмывают украденные Аблязовым деньги. По словам адвоката, детектив показал ему документы, которые, как он сказал, «израильские хакеры» получили из компьютера Агарвала. Эти документы, по его словам, свидетельствуют, что Агарвал работал на Ильяса, зятя Аблязова. В частности, создал и руководил сетью офшорных компаний, которые перекачивали деньги с одного счета FBME на другой. (Частный детектив Стюарт Пейдж не ответил на письма журналиста с просьбой об интервью.) Частные детективы «БТА Банка» начали следить за Агарвалом. В середине июня 2016 года, узнав о поездке Агарвала в Великобританию, адвокаты банка истребовали и получили ордер британского суда о выдаче его документов. OCCRP и партнеры получили доступ к документам в конце 2017 года от источника, который напрямую осведомлен о деле. Документы включают в себя переписку, данные о структуре организации, договоры займов и кредитования. Документы показывают, что Ильяс Храпунов под кодовым именем Элвис был конечным владельцем сети из дюжины офшорных компаний и трастов, которыми заведовал Агарвал и которые распоряжались в общей сложности примерно 440 миллионами долларов через счета в FBME. Журналисты изучили файлы по делам в Нью-Йорке и Калифорнии и воссоздали маршрут, который показывает, что эти деньги частично использовались для ключевых инвестиций Храпунова в США, включая покупку Trump SoHo и торгового центра в Огайо, в которых участвовали Сатер и Ридлофф. Несколько писем свидетельствуют о том, что Сатер координировал перевод миллионов долларов в США. Они также характеризуют его отношения с двумя членами семьи Храпунова. В одной из переписок падчерица Виктора Храпунова Эльвира Кудряшова, которая купила три квартиры в Trump SoHo, комментирует трансакцию в три миллиона долларов и называет Сатера своим «бизнес-партнером». В других письмах общаются Ильяс и Сатер. Журналисты связались с Агарвалом, но он повесил трубку. На последовавшие за этим письма он не ответил. Сатер не ответил на письменные вопросы, которые ему отправили журналисты. Ридлофф через своего адвоката отказался от комментария. Бельгийские баксы Благодаря документам журналисты смогли отследить деньги до их первоначального источника — бельгийского бизнесмена, который утверждает, что погасил долг Аблязову почти в полмиллиарда долларов, когда вышел приказ о замораживании его активов и когда тот отчаянно скрывал их от британского суда. Речь идет о предпринимателе Фрэнке Монстрее, который в 2004 году купил казахстанскую нефтегазовую компанию «Жаикмунай», которая стала известна в Великобритании под названием Nostrum Oil & Gas. Изъятые документы показывают, что все 440 миллионов долларов, которые финансировали офшорную сеть Ильяса, поступали от двух компаний в британских офшорных «гаванях». Эти компании, в свою очередь, принадлежали Монстрею, который оказался втянутым в британское дело Аблязова. Согласно документам, компании Sartfield и Claremont выплатили эту сумму в период с 2011 по 2012 год сейшельской компании Water Seas Seagles, конечным владельцем которой был Ильяс. Его финансовый помощник Агарвал отфильтровал деньги через сеть, и в конце концов часть из них оказалась в США. Юристы БТА смогли убедить британский суд в начале прошлого года заморозить долю компании Монстрея в Nostrum Oil & Gas. Всего через месяц после того, как акции были заморожены, Монстрей ушел с поста председателя правления Nostrum. К середине года он достиг внесудебного соглашения с БТА о продаже банку своих акций в компании. Автор: Эдин Пашович/OCCRP

В письменном ответе на вопросы журналистов OCCRP и его партнеров Монстрей категорически отрицает, что действовал как подставное лицо в интересах Аблязова. Отвечая на вопрос о 440 миллионах долларов, он заявил, что это была выплата долга, который он взял несколько лет назад у своего бизнес-партнера в Казахстане. После смерти партнера долг перешел к Аблязову. «Я никогда не был доверенным лицом или агентом Аблязова или тех, кто, как я теперь знаю, связан с ним, — пишет Монстрей. — Я невольно оказался втянут в битву между БТА и Аблязовым/Храпуновым». Монстрей отказался отвечать на последовавшие подробные вопросы журналистов. Nostrum отказала журналистам в комментарии. Пресс-секретарь Аблязова Питер Сахлас отказался отвечать на вопросы о сделках и ключевых участниках, таких как Монстрей, Сатер и Храпуновы. Сахлас написал, что Аблязова преследовали за его противостояние режиму в Казахстане и что обвинение бизнесмена в мошенничестве нельзя «считать даже в малейшей степени правдоподобным, учитывая полное отсутствие законной правовой системы в этой среднеазиатской диктатуре». По его словам, обвинения по гражданским делам Аблязова в Великобритании и США также «основаны на сомнительных или внеконтекстных доказательствах со стороны коррумпированной страны, где нет закона и права». Ильяс Храпунов не ответил на вопросы, которые журналисты отправили его представителю. БТА не ответил на подробные вопросы по электронной почте. «Поймай меня, если сможешь» Маршрут долларов поднимает вопрос нарушения законов об отмывании денег теми лицами, благодаря которым средства оказались в США. Хотя Сатер знал семью Храпунова за несколько лет до преступных сделок, следствию нужно найти доказательства того, что он сознательно пошел на сговор с целью отмывания денег преступного происхождения, как говорит Гордон из Case Western Reserve. Между тем грязная мыльная опера продолжает пробиваться через суды в Великобритании и США. В марте Верховный суд Великобритании постановил, что суды этой страны могут преследовать Ильяса Храпунова по обвинению в сговоре с Аблязовым с целью скрыть активы. В Нью-Йорке у Храпунова-младшего также начались проблемы. В марте федеральный судья на слушании в окружном суде применила взыскание к Храпунову за передачу стенограммы показаний нынешнему главе БТА. Судью по этому делу Катарин Паркер не убедили опровержения Храпунова. Судья пишет: «Его тон и подача говорили: «поймай меня, если сможешь» и, по мнению суда, не заслужили доверия». Кто есть кто? Мухтар Аблязов Экс-глава «БТА Банка». Он бежал из страны в 2009 году в период кризиса, который привел к национализации банка, обвинившего его в присвоении более шести миллиардов долларов. Сам Аблязов утверждает, что его преследуют за оппозиционность правящему режиму. Осужден заочно по делу о мошенничестве в Казахстане в 2017 году. Он должен более 4,6 миллиарда долларов по вынесенным судебным решениям в Великобритании, а в 2012 году был осужден за неуважение к суду. В 2013 году французская полиция арестовала Аблязова, но спустя три года его освободили, поскольку суд признал, что его преследовали по политическим мотивам.

Виктор Храпунов Бывший мэр Алматы. Вместе с женой Лейлой Храпунова обвиняют в хищении более чем 300 миллионов долларов. Пасынок Храпунова Ильяс женат на дочери Аблязова Мадине. Храпунов живет в Швейцарии.







Феликс Сатер Русский эмигрант, выросший в Нью-Йорке. В 1993 году попал в тюрьму за драку в баре, а через несколько лет — в связи с делом о мошенничестве, в котором была замешана мафия. В последнем случае он избежал срока, согласившись стать информатором ФБР. Сатер был сооснователем Bayrock Group — одного из девелоперов Trump SoHo. Трамп пытался дистанцироваться от своего бывшего делового партнера, который носил с собой визитки с подписью «старший советник» нынешнего президента США. Сообщалось, что Сатер связан с провалившимся строительством «башни Трампа» в Москве и со схемой мирного соглашения между РФ и Украиной, в которой также участвует личный адвокат Трампа Майкл Коэн.

Ильяс Храпунов и Эльвира Кудряшова Ильяс женат на дочери Мухтара Аблязова Мадине и управлял многими семейными инвестициями в США. Под кодовым именем Элвис он значится бенефициаром офшорной сети компаний, которые распадчерица Храпунова Эльвира была конечным владельцем трех квартир в Trump SoHo. Она также была бенефициаром фирмы World Health Networks, созданной в Соединенных Штатах.

Фрэнк Монстрей Бельгийский бизнесмен с давними связями в Казахстане. Монстрей инвестировал в казахстанскую нефтяную компанию «Жаикмунай» в 2004 году и до 2017-го возглавлял ее. Компания была переименована в Nostrum Oil & Gas. Две фирмы Монстрея были источниками 440 миллионов долларов, которые впоследствии были инвестированы в недвижимость и бизнес в США. Монстрей отрицает, что он был подставным лицом, скрывающим активы Аблязова, и утверждает, что деньги были направлены на погашение задолженности перед ним. Материал создан при участии Криса Беневенто, Лейлы Сарцевич, Бермета Таланта и Катарины Сабадос, а также Кевина Холла и Бена Уидера из McClatchy.

