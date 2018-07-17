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опубликовано редакцией на Переводике 17.07.18 04:14
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Израиль сбил российский беспилотник

               

The Forpost UAV in Kubinka, Moscow Region, Russia. Photo by Artyom Anikeev

11 июля 2018 года, израильские военные,  вблизи селения Burayqah в сирийской провинции Эль-Кунейтра, на территории демилитаризованной зоны,  рядом с линией контроля на Голанских высотах, выпустили ракету «Патриот» по беспилотнику летевшему  со стороны Сирии. Представитель израильских военных, подполковник Джонатан Конрикус сказал, что беспилотник  находился под контролем и что он проник в израильское воздушное пространство на глубину около 10 километров.

Как стало известно позже, сбитый беспилотник  оказался российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) “Форпост”. По иронии судьбы,  сбитый пятиметровый БПЛА Forpost был изготовлен на Уральском заводе гражданской авиации в России по лицензии Израиля (модель Searcher).

На месте падения дрона были обнаружены фрагменты  БПЛА с маркировкой российского производителя и израильского электронного оборудования, используемого в беспилотных летательных аппаратах Forpost.

Россия получила  модель UAV Searcher от Israel Aerospace Industries и производит этот израильский продукт по лицензии под  названием «Форпост» на основе проекта, обозначенного как «Searcher II», который является улучшенной разработкой  второго поколения, представленной IAI в 1998 году.

Forpost - это многоцелевая тактическая дистанционно пилотируемая воздушная система, используемая для наблюдения, разведки, захвата цели, корректировки артиллерии и оценки ущерба.

По данным FlightGlobal, в апреле 2009 года Москва купила свою первую партию БПЛА у  IAI в виде пакета стоимостью 54 миллиона долларов, включавшего BirdEye 400 и Searcher 2. В конце того же года она  заказала еще 36 аппаратов стоимостью 100 миллионов долларов. Третья сделка стоимостью 400 миллионов долларов была подписана в октябре 2010 года с израильской компанией,  БПЛА собирались в России с начала 2012 года и поставлялись российским военным начиная с 2014 года.



Qalaat Al Mudiq@QalaatAlMudiq

· 13 Jul

Replying to @QalaatAlMudiq

#Syria: #Israel сбил ракетой “Патриот”  беспилотник летевший вблизи границы (район селения Bariqah, S. #Quneitra). 3-й инцидент за  менее чем 3 недели. http://wikimapia.org/#lang=en&lat=33.040471&lon=35.870018&z=13&m … pic.twitter.com/YcVTKQcKcU

Qalaat Al Mudiq@QalaatAlMudiq

#Pt. Оказалось что  дрон сбитый  #Israel  на  границе с  #Golan был #Russia|n Forpost UAV. Уничтожен ракетой “Патриот” над  Bariqah, S. #Quneitra. Pics h/t @Djoker_Twit. http://wikimapia.org/#lang=en&lat=33.040471&lon=35.870018&z=13&m … pic.twitter.com/HoxLzjlSTM

08:27 - 15 Jul 2018




статью прочитали: 98 человек

   
теги: Сирия, Израиль  
   
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