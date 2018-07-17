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опубликовано редакцией на Переводике 17.07.18 16:58
скаут: kamelovskij;
 
 

Пенсионная реформа позволяет развиваться системе наставничества

Будущая пенсионная реформа, несмотря на критику, обладает рядом положительных моментов. Во-первых, возрастные работники смогут сохранить за собой рабочие места и, тем самым, не выпасть из социума. Во-вторых, повышение пенсионного возраста способствует развитию наставничества, что принесет пользу трудовым коллективам, предприятиям и экономике государства.

Старшее поколение обладает уникальным опытом, причем наставничество многие считают более эффективным методом обучения, нежели стандартные образовательные программы в ВУЗах и СУЗах. Наставничество позволит молодым сотрудникам перенять бесценный опыт, необходимый для конкретной должности, и ускорить адаптацию нового работника.

«Мы ставили всегда перед собой задачу, чтобы люди, которые уже имеют большой опыт, которые трудились многие годы на производстве, очень важны нам с точки зрения передачи навыков для молодых людей», - высказался по этому поводу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Нельзя не отметить, что в последние годы система наставничества претерпела серьезные изменения. Сегодня это эффективный инструмент управления знаниями, имеющий целый ряд направлений. Соответственно, число рабочих мест, связанных с наставничеством, с каждым годом  растет. 

Если раньше система наставничества традиционно работала только в промышленном секторе, то сегодня этот метод обучения внедряется фактически во все сферы, в том числе в IT и медиа-индустрии. Тем не менее, признаются эксперты, в России еще надо сделать определенные шаги, чтобы система работала без сбоев, а бесценные знания не пропадали впустую.

«Я выделяю две категории населения, важные для развития страны. Это молодежь и люди старшего поколения. Надо использовать возможность передачи знаний и опыта», - уверен профессор кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Вячеслав Бобков.

Пенсионная реформа, о необходимости которой последние десять лет говорит положительный демографический тренд, не просто позволит сохранить рабочие места за возрастными работниками, но создать развитую систему наставничества во всех сферах на рынке труда, что, безусловно, положительно скажется на квалификации всего кадрового состава и качестве работы, соответственно.

статью прочитали: 98 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Олег, 17.07.2018 18:15:30
Еще бы кто то платить стал за это наставничество....зарплаты и так не жирные....платят то по миниуиму..афффтор или дурак..или холуй пропутинский... или из портии Жуликов и Воров..)))

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