Террор в Европе и «синдром Бэтмена»

Джулио Меотти

8 июля 2018 г.

Оригинал статьи на английском языке: European Terrorism: The 'Batman Syndrome'

Перевод с английского: Александра Непомнящего





«Это «синдром Бэтмена»: герой раз за разом отказывается убить своего врага, систематически оставляя его в живых. Тот же, в свою очередь, убегает и продолжает убивать всё новых и новых жертв, пока герой опять его не догонит... и так до бесконечности», журнал Causeur.

«Пока республика продолжит позволять своим врагам жить спокойно, эти преступления не прекратятся», Иван Риофоль, Le Figaro.

В конце концов, регион под названием «Европа» может и останется, но к европейской культуре он отношения больше иметь не будет.



Согласно отчёту американского стратегического исследовательского центра RAND, в период с 2004 по 2016 годы убытки ВВП Евросоюза из-за проблем, связанных с террором составили около 180 млрд. евро (примерно 210 млрд. долларов). Самые большие потери понесли Великобритания (43.7 млрд. евро) и Франция (43 млрд. евро). За ним следуют Испания (40.8 млрд. евро) и Германия (19.2 млрд. евро).

«Помимо тех, кто напрямую физически пострадал от террористических атак, широкое освещение терактов многочисленными каналами средств массовой информации и социальных сетей значительно увеличило количество людей и компаний, которые подверглись психологическому воздействию террора, что впоследствии может сказаться на их экономическом поведении».

Новая статистика поступает также из британского управления по борьбе с террором. Только в последний год в Великобритании за терроризм были арестованы 441 человек. Всего же после нападений 11 сентября 2001 года количество арестованных террористов составило 4 182 человек.

Согласно «Чёрной книге» - исследованию террора, проведённому в Испании, количество европейцев, убитых в ходе террористических атак за первые 16 лет нового века составило 658 человек в самой Европе и ещё 1029 за пределами континента.

Угроза террора выматывает и изнуряет Европу.

Половина французской армии развёрнута в Республике для защиты гражданских объектов: школ, памятников и религиозных мест. Европейские армии оказались настолько загружены патрулированием улиц, что это стало вызывать серьёзное беспокойство в штабе НАТО. Там опасаются, что в скором времени, армии Европы будут «лучше справляться с охраной железнодорожных станций и аэропортов, чем с ведением боевых операций». Офицер, вернувшийся недавно из Афганистана для несения караульной службы в Бельгии, горестно заметил, что «мы просто стоим, как цветы в горшках, ожидая, что нас разобьют». Впервые с окончания Второй мировой войны вывела на свои улицы войска Германия.

(Фотография: Franck Prevel/Getty Images)

И здесь следует задать вопрос: действительно ли Европа серьёзно относится к войне с террором? Французский журнал Causeur называет эту ситуацию «синдромом Бэтмена»:

«Как можно уважать общество, оказавшееся настолько трусливым, что даже не готово бороться с теми, кто угрожает его гражданам. Обществом, продолжающим демонстрировать свою слабость, систематически добиваясь умиротворения ценой самых необоснованных компромиссов? Это «синдром Бэтмена»: герой раз за разом отказывается убить своего врага, систематически оставляя его в живых. Тот же, в свою очередь, убегает и продолжает убивать всё новых и новых жертв, пока герой опять его не догонит... и так до бесконечности».

Франция готовиться в ближайшее время освободить из тюрем не менее 50 террористов. В Великобритании тоже в скором времени из заключения выйдут 80 исламских фундаменталистов. Согласно недавно опубликованному во Франции отчёту, почти 10% из 512 заключённых, содержащихся под стражей по обвинению в терроризме, скорее всего, будут выпущены к концу 2018 года. Их освобождение может представлять достаточно серьёзную угрозу.

Хамзат Азимов, террорист, зарезавший в мае ножом в центре Парижа одного человека и ранивший ещё четырёх, был давно известен контртеррористическим силам. Террорист же, убивший в конце мая двух женщин полицейских и одного прохожего, был за день до этого выпущен властями Бельгии на свободу.

Пока борьба с террористами, а главное, с их смертоносной идеологией, будет и дальше продолжаться в столь же не серьёзном духе, Европа не увидит конца все этой джихадистской осаде. Через несколько дней после нападений в Льеже Франция удалось предотвратить ещё один джихадистский заговор «с использованием взрывчатки или рицина, этого очень мощного яда». Затем последовала ещё одна террористическая попытка атаковать представителей французского сообщества гомосексуалистов.

«Франция стала приоритетной целью террора, развязанного в Европе исламским завоеванием», - написал Иван Риофоль в Le Figaro.

«С 2015 года 247 человек были убиты во Франции в результате нападений исламистов. «Интифада ножей» перестала быть исключительно израильским явлением. В Магнанвилле пара полицейских Жан-Батист Сальвэйн и Джессика Шнайдер были зарезаны прямо на глазах своего трёхлетнего ребёнка. Отец Жак Гамель был убит в своей собственной церкви. В Марселе Лоре и Мауран были перерезаны горла, и пока республика продолжит позволять своим врагам жить спокойно, эти преступления не прекратятся».

Уровень угрозы во Франции продолжает оставаться тревожным. Согласно опубликованному недавно официальному отчёту французских властей «В 2017 году в рамках мер по предотвращению террора, 9 157 человек были подвергнуты, по крайней мере, одной контрольной проверке со стороны разведслужб». В 2017 году во Франции были предотвращены 20 крупных терактов.

Что же касается нынешней «войны с террором» Запада, американский историк Виктор Дэвис Хансон писал:

«Результатом стал нынешний век последовательного Пунического конфликта, возможно, невыносимый для психики, но в аморальных терминах допустимый до тех пор, пока жертвы сведены к минимуму, а поражение переопределяется как приемлемая стратегическая мудрость. В прошлом такие периоды войн на истощение продолжались в течение столетий и даже дольше. В конечном счёте, они тоже заканчиваются - и у них есть последствия».

В конце концов, регион под названием «Европа» может и останется, но к европейской культуре он отношения больше иметь не будет.

Джулио Меотти, итальянский журналист, редактор по вопросам культуры в издании Il Foglio.

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