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скаут: Игорь Львович;
   
 

Путин обманул Израиль: Иран и «Хизбалла» остаются на Голанах


Иранская делегация в Сочи. 22 ноября 2017 года.
 Фото: сайт kremlin.ru

Военные источники в Израиле подтвердили, что Кремль, несмотря на свои обещания, обеспечил воздушное прикрытие действующим у границы Израиля союзникам Асада, в том числе шиитским боевикам из Ирана и террористам «Хизбаллы».


Портал Walla 17 июля приводит снимок, свидетельствующий о том, что недавно состоялось координационное совещание между российским генералом и командующим шиитскими подразделениями, которые дислоцируются у границы с Израилем.

Встреча российского генерала с командующим шиитской милицией в Дараа

Новая информация противоречит утверждениям израильских политиков, которые «успокаивают» общественность: Москва якобы выступает за то, чтобы «дистанцировать» Иран» от сирийско-израильской границы.

На самом деле, факты свидетельствуют о другом: во время военной кампании сирийской армии, которая закончилась несколько дней назад, было налажено тесное сотрудничество между российской армией, армией Асада, «Хизбаллой» и проиранскими боевиками. Они создают мощный военный кулак для совместной атаки против Израиля.

Шиитская «милиция», с главарем которой беседует российский генерал, была создана в 2013 году и действует под эгидой Революционной гвардии Ирана. На фотографии, которая была сделана 4 июля, зафиксирована встреча, состоявшаяся во дворе школы, где находится штаб проиранских боевиков в населенном пункте Дайле на юго-западе Сирии.

Отметим, что в конце минувшего месяца, в эксклюзивном интервью Курсору, министр разведки Исраэль Кац утверждал: «России не выгодно присутствие Ирана в Сирии».

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теги: Сирия  
   
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