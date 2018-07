архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 19.07.18 04:02 скаут: Игорь Львович

"President Donald J. Trump is Protecting Our Elections and Standing Up to Russia’s Malign Activities" США - 17 июля 2018 г. Президент Дональд Трамп защищает наши выборы и противостоит злонамеренной деятельности России



Белый дом

Офис пресс-секретаря

Для немедленного распространения

17 июля 2018 года

ЗАЩИТА АМЕРИКАНСКИХ ВЫБОРОВ: Президент Дональд Трамп и его Администрация защищают целостность нашей избирательной системы. С самого начала работы этой Администрации Президент Трамп предпринял меры для защиты нашей избирательной системы от вмешательства.

В мае 2017 года Президент Трамп подписал Административный указ об укреплении и пересмотре кибербезопасности нашего государства и его важнейших инфраструктур. Это включало в себя давно назревшую модернизацию наших систем кибербезопасности во всех областях государственного управления.

Министерство внутренней безопасности (DHS) возглавило работу со всеми 50 штатами, местными органами управления и частными компаниями по улучшению безопасности и целостности выборов. При Президенте Трампе Министерство внутренней безопасности активизировало координацию и обмен информацией между всеми партнерами избирательного процесса. Участниками Центра анализа и обмена информацией об избирательной инфраструктуре являются почти 1000 избирательных округов, включая все 50 штатов. 34 штата, 52 округа или местных органа власти и 5 компаний по обеспечению выборов регулярно получают от Министерства внутренней безопасности бесплатное сканирование кибербезопасности. Министерство внутренней безопасности планирует предоставлять штатам по их требованию оценку рисков и уязвимости на местах. На данный момент с просьбой провести такую оценку обратились 18 штатов; для 16 штатов оценка для избирательного цикла 2018 года уже завершена. Запущена новая пилотная программа обмена информацией между органами власти на уровне штата и местном уровне и Комиссией по содействию проведению выборов, позволяющая быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в день выборов. Во время выборов 2017 года Администрация Трампа предоставляла штатам поддержку в сфере кибербезопасности на местах.

В марте 2018 года Конгресс предоставил Комиссии по содействию проведению выборов $380 млн на финансирование грантов для штатов по линии помощи в проведении выборов.

Повышая безопасность наших выборов, Президент Трамп также противодействует тем субъектам, которые уже пытались причинить вред целостности нашей системы выборов. В марте 2018 года Администрация ввела санкции против 16 российских физических и юридических лиц за их роль во вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОМУ ВЛИЯНИЮ В США: Президент Трамп принял меры к тому, чтобы осудить усилия России, направленные на подрыв США, и противодействовать им. В марте 2018 года Президент Трамп распорядился выслать из США 48 российских офицеров разведки и закрыть консульство России в Сиэтле (штат Вашингтон).

Эта мера была принята в координации с американскими союзниками по всему миру в ответ на применение Россией химического оружия военного назначения в Великобритании.

Также, в марте 2018 года Президент Трамп распорядился выслать 12 российских офицеров разведки в Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке за злоупотребление привилегией проживания в США.

В сентябре 2017 года Администрация запретила использование программного обеспечения Лаборатории Касперского в компьютерах государственных учреждений США вследствие связей Касперского с разведслужбой России.

В марте 2017 года Администрация предъявила обвинения во взломе Yahoo 3 российским гражданам, в том числе 2 офицерам российской Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Администрация Трампа поддерживает закрытие 2 российских резиденций и высылку 35 дипломатов в ответ на российское вмешательство в выборы 2016 года. УСИЛЕНИЕ ЖЕСТКОГО САНКЦИОННОГО РЕЖИМА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ: Администрация ввела наиболее жесткие санкции против России в целях противодействия ее дестабилизирующему поведению. Администрация Президента Трампа последовательно противостоит российской деятельности, которая угрожает нашим институтам, нашим интересам и нашим союзникам.

В июне 2018 года Администрация Президента Трампа ввела санкции против 5 российских юридических и 3 российских физических лиц за то, что они способствовали увеличению наступательного киберпотенциала военных и разведывательных подразделений России.

В апреле 2018 года Администрация ввела санкции в отношении 7 российских олигархов и 12 принадлежащих или подконтрольных им компаний, 17 высокопоставленных государственных служащих России, а также государственной компании по торговле оружием и принадлежащего ей банка. Данные санкции помогут обеспечить, чтобы российские олигархи, извлекающие выгоду из дестабилизирующей деятельности России, ответили за последствия своих действий. Подвергнутая санкциям государственная компания по торговле оружием предоставляет военную технику и поддержку правительству Сирии, тем самым способствуя постоянным нападениям на сирийских мирных граждан.

В феврале 2018 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями рекомендовала принять новое правило, запрещающее латвийскому банку, причастному к незаконной деятельности, связанной с Россией, открывать или вести корреспондентские счета в Соединенных Штатах.

В декабре 2017 года, в рамках программ Закона имени Магнитского и Глобального закона имени Магнитского, было объявлено о новых санкциях, связанных с Россией.

В декабре 2017 года Администрация ввела экспортный контроль в отношении двух российских компаний, которые помогали России в разработке ракет, что является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В ответ на российскую оккупацию Крыма и агрессию в восточной Украине Администрация Трампа подвергла санкциям в общей сложности 100 субъектов.

Также, Администрация Трампа внесла в санкционный список российских субъектов в рамках санкций в отношении Ирана и Северной Кореи. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ: Президент укрепляет наши союзы и противостоит вредоносному влиянию России во всем мире. Администрация Трампа опубликовала Стратегию национальной безопасности, в которой четко указывается, что Россия осуществляет действия, угрожающие нашей безопасности, и излагаются меры по пресечению её вмешательства.

Администрация Трампа увеличила финансирование Европейской инициативы сдерживания, в рамках которой выделяются миллиарды долларов на повышение боеготовности войск США в Европе, сдерживание российской агрессии и помощь в обороне нашим союзникам по НАТО.

Администрация Трампа расширила свою поддержку вооруженных сил Украины, с тем чтобы помочь Украине повысить способность к самозащите.

Администрация Трампа принимает меры к тому, чтобы заставить Россию вернуться к соблюдению договора РМСД и тем самым обеспечить, чтобы Россия не получила стратегического преимущества благодаря своему нарушению этого договора. Посмотреть источник: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-protecting-elections-standing-russias-malign-activities/



Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский текст следует считать официальным.

статью прочитали: 54 человек Комментарии