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опубликовано редакцией на Переводике
19.07.18 04:02
Президент Дональд Трамп защищает наши выборы и противостоит злонамеренной деятельности России
Белый дом
Офис пресс-секретаря
Для немедленного распространения
17 июля 2018 года
ЗАЩИТА АМЕРИКАНСКИХ ВЫБОРОВ: Президент Дональд Трамп и его Администрация защищают целостность нашей избирательной системы.
- С самого начала работы этой Администрации Президент Трамп предпринял меры для защиты нашей избирательной системы от вмешательства.
- В мае 2017 года Президент Трамп подписал Административный указ об укреплении и пересмотре кибербезопасности нашего государства и его важнейших инфраструктур.
- Это включало в себя давно назревшую модернизацию наших систем кибербезопасности во всех областях государственного управления.
- Министерство внутренней безопасности (DHS) возглавило работу со всеми 50 штатами, местными органами управления и частными компаниями по улучшению безопасности и целостности выборов.
- При Президенте Трампе Министерство внутренней безопасности активизировало координацию и обмен информацией между всеми партнерами избирательного процесса. Участниками Центра анализа и обмена информацией об избирательной инфраструктуре являются почти 1000 избирательных округов, включая все 50 штатов.
- 34 штата, 52 округа или местных органа власти и 5 компаний по обеспечению выборов регулярно получают от Министерства внутренней безопасности бесплатное сканирование кибербезопасности.
- Министерство внутренней безопасности планирует предоставлять штатам по их требованию оценку рисков и уязвимости на местах. На данный момент с просьбой провести такую оценку обратились 18 штатов; для 16 штатов оценка для избирательного цикла 2018 года уже завершена.
- Запущена новая пилотная программа обмена информацией между органами власти на уровне штата и местном уровне и Комиссией по содействию проведению выборов, позволяющая быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в день выборов.
- Во время выборов 2017 года Администрация Трампа предоставляла штатам поддержку в сфере кибербезопасности на местах.
- В марте 2018 года Конгресс предоставил Комиссии по содействию проведению выборов $380 млн на финансирование грантов для штатов по линии помощи в проведении выборов.
- Повышая безопасность наших выборов, Президент Трамп также противодействует тем субъектам, которые уже пытались причинить вред целостности нашей системы выборов.
- В марте 2018 года Администрация ввела санкции против 16 российских физических и юридических лиц за их роль во вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОМУ ВЛИЯНИЮ В США: Президент Трамп принял меры к тому, чтобы осудить усилия России, направленные на подрыв США, и противодействовать им.
- В марте 2018 года Президент Трамп распорядился выслать из США 48 российских офицеров разведки и закрыть консульство России в Сиэтле (штат Вашингтон).
- Эта мера была принята в координации с американскими союзниками по всему миру в ответ на применение Россией химического оружия военного назначения в Великобритании.
- Также, в марте 2018 года Президент Трамп распорядился выслать 12 российских офицеров разведки в Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке за злоупотребление привилегией проживания в США.
- В сентябре 2017 года Администрация запретила использование программного обеспечения Лаборатории Касперского в компьютерах государственных учреждений США вследствие связей Касперского с разведслужбой России.
- В марте 2017 года Администрация предъявила обвинения во взломе Yahoo 3 российским гражданам, в том числе 2 офицерам российской Федеральной службы безопасности (ФСБ).
- Администрация Трампа поддерживает закрытие 2 российских резиденций и высылку 35 дипломатов в ответ на российское вмешательство в выборы 2016 года.
УСИЛЕНИЕ ЖЕСТКОГО САНКЦИОННОГО РЕЖИМА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ: Администрация ввела наиболее жесткие санкции против России в целях противодействия ее дестабилизирующему поведению.
- Администрация Президента Трампа последовательно противостоит российской деятельности, которая угрожает нашим институтам, нашим интересам и нашим союзникам.
- В июне 2018 года Администрация Президента Трампа ввела санкции против 5 российских юридических и 3 российских физических лиц за то, что они способствовали увеличению наступательного киберпотенциала военных и разведывательных подразделений России.
- В апреле 2018 года Администрация ввела санкции в отношении 7 российских олигархов и 12 принадлежащих или подконтрольных им компаний, 17 высокопоставленных государственных служащих России, а также государственной компании по торговле оружием и принадлежащего ей банка.
- Данные санкции помогут обеспечить, чтобы российские олигархи, извлекающие выгоду из дестабилизирующей деятельности России, ответили за последствия своих действий.
- Подвергнутая санкциям государственная компания по торговле оружием предоставляет военную технику и поддержку правительству Сирии, тем самым способствуя постоянным нападениям на сирийских мирных граждан.
- В феврале 2018 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями рекомендовала принять новое правило, запрещающее латвийскому банку, причастному к незаконной деятельности, связанной с Россией, открывать или вести корреспондентские счета в Соединенных Штатах.
- В декабре 2017 года, в рамках программ Закона имени Магнитского и Глобального закона имени Магнитского, было объявлено о новых санкциях, связанных с Россией.
- В декабре 2017 года Администрация ввела экспортный контроль в отношении двух российских компаний, которые помогали России в разработке ракет, что является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
- В ответ на российскую оккупацию Крыма и агрессию в восточной Украине Администрация Трампа подвергла санкциям в общей сложности 100 субъектов.
- Также, Администрация Трампа внесла в санкционный список российских субъектов в рамках санкций в отношении Ирана и Северной Кореи.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ: Президент укрепляет наши союзы и противостоит вредоносному влиянию России во всем мире.
- Администрация Трампа опубликовала Стратегию национальной безопасности, в которой четко указывается, что Россия осуществляет действия, угрожающие нашей безопасности, и излагаются меры по пресечению её вмешательства.
- Администрация Трампа увеличила финансирование Европейской инициативы сдерживания, в рамках которой выделяются миллиарды долларов на повышение боеготовности войск США в Европе, сдерживание российской агрессии и помощь в обороне нашим союзникам по НАТО.
- Администрация Трампа расширила свою поддержку вооруженных сил Украины, с тем чтобы помочь Украине повысить способность к самозащите.
- Администрация Трампа принимает меры к тому, чтобы заставить Россию вернуться к соблюдению договора РМСД и тем самым обеспечить, чтобы Россия не получила стратегического преимущества благодаря своему нарушению этого договора.
Посмотреть источник: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-protecting-elections-standing-russias-malign-activities/
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