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дата публикации 19.07.18 04:25
скаут: Игорь Львович;
   
 

В Германии конфисковали замок, принадлежавший российскому политику

                  АЛЛА ТРЕУС

Семья российского депутата Анатолия Острягина несколько лет назад приобрела замок Рейнхардсбрунн в Тюрингии. С тех пор за историческим зданием не ухаживали, и оно начало приходить в упадок. За недосмотр замок был конфискован местными властями. Журналистское расследование Deutsche Welle показало, что здание приобрели через офшоры с целью отмывания денег.

Когда-то в знаменитый тюрингский замок съезжалась знать со всей Европы, сегодня он в весьма плохом состоянии, со стен обсыпаются камни и элементы фасада. Владельцы Рейнхардсбрунна здесь практически не появляются. Ухаживать за территорией замка начали местные активисты. Раз в три недели они косят здесь траву и убирают двор.

Во времена ГДР в здании располагался отель для западных туристов. Позже он стал нерентабельным. Российские владельцы замка говорили, что собираются открыть здесь элитную гостиницу, но за 10 лет так ничего и не было сделано. Хотя по документам Рейнхардсбрунн купили за 12 млн. евро, в его реставрацию и уход владельцы не вложили ни копейки.

Покупка замка была произведена через офшор в Бализе (Центральная Америка). Сомнительная сделка вызвала интерес у прокуратуры Эрфурта. Появились подозрения, что россияне купили Рейнхардсбрунн с целью отмывания денег, поскольку за два года до этого строительная компания приобрела замок всего за 25 тыс. евро. Но дело так и не было расследовано, поскольку следственные органы РФ отказались сотрудничать с немецкими коллегами по этому делу.

Журналистам удалось кое-что выяснить. Оказалось, что учредила фирму, на балансе которой сейчас находится замок, российская компания «Русинтех» – дочернее предприятие фирмы «Русинвест». Компанией «Русинвест» владеют дети российского политика, в прошлом депутата Госдумы от «Единой России», Анатолия Острягина. Офшорная компания из Белиза, через которую купили Рейнхардсбрунн, также принадлежит семье Острягина.

В начале 2017 года региональные власти Тюрингии начали процедуру конфискации замка с целью спасения памятника архитектуры. Суд закончился 10 июля – после полутора лет разбирательств было постановлено вернуть Рейнхардсбрунн в распоряжение местных властей.


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теги: Германия  
   
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