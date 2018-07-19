Правда о том, как ДНК Принца Филипа раскрыла тайну убийства Романовых

Сейчас правда о том, как Герцог Эдинбургский помог собрать по крупицам подробности убийства Царя Николая II и его семьи, раскрыта Лондонским Музеем Науки в новой экспозиции, которая подробно показывает, как его ДНК дала ключ к разгадке.

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Герцог предложил образец своей крови экспертам, пытающимся идентифицировать тела, найденные в неопознанном захоронении в 1993 году. И его кровь оказалась схожей с образцами Царицы и ее дочерей, связанных с ним одной материнской линией, таким образом раз и навсегда доказана их трагическая судьба.