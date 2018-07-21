Антиподы несказанно удивились -”А нас-то за шо?”





DAVID WROE, Jul 20 2018





AP. Президент России Владимир Путин и главный редактор РТ Маргарита Симонян в 2015 году.

Москва, основываясь на ложном убеждении, что австралийская федеральная полиция расследует деятельность кремлевского новостного канала «Россия сегодня», высказала экстраординарную угрозу, направленную против австралийских журналистов .

В заявлении, опубликованном в четверг, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «оставляет за собой право принимать ответные меры всякий раз, когда нарушаются права российских журналистов», и пригрозила “зеркальным” ответом”.

Она не уточнила, какого рода ответные меры может предпринять Москва. Но угрозы, похоже, основаны на досадном недопонимании со стороны российского правительства и канала “Россия сегодня”, более известного как RT.

AФП (Австралийская федеральная полиция) подтвердил в Fairfax Media в пятницу, что она не расследует деятельность RT, новостного канала, который широко считается пропагандистским рупором правительства президента Владимира Путина.

RT - это 24-часовой кабельный новостной канал, а также крупный веб-сайт. Помимо того, что он доступен в интернете в Австралии, он транслируется Foxtel и некоторыми спутниковыми, а также общественными телевизионными каналами.

В заявлении Захаровой дается ссылка на субботнюю статью в газете The Australian, в которой говорится, что АФП, в соответствии с новыми законами Австралии об иностранном вмешательстве, приступила к проведению нескольких предварительных расследований. В сообщении не указывалось, что РТ является объектом какого-либо из этих расследований, но говорится об отдельной процедуре, также недавно принятой парламентом, которая заставит агентов иностранных правительств, потенциально включая РТ, зарегистрироваться в списке.

Затем последовал твит от главного редактора RT Маргариты Симонян, в котором она сообщает что проводится предварительное следствие и жалуется, что единственной причиной для этого является то «что мы - RT».

Симонян и российское правительство, похоже, спутали законодательство Австралии об иностранном вмешательстве с новым регистром прозрачности иностранного влияния.

В пятницу утром российское посольство в Канберре также в твиттере сообщило, что «мы внимательно следим за недавними событиями, связанными с открытием @AusFedPolice предварительного расследования против @RT_com».

В своем заявлении Захарова сказала, что «если сообщения [австралийских] СМИ будут подтверждены, это будет еще одним примером так называемой солидарности».

Это слово, к сожалению, уже стало нарицательным, когда Австралия решила пойти по стопам США и Великобритании, встать на путь вытеснения российских СМИ из мирового медиапространства», — отметила она.

По её словам, всё это делается «по одним и тем же лекалам».

«Мы прекрасно понимаем, в каком центре принимаются решения о начале подобных кампаний и как они потом реализуются на местах…».

Напряженность между Канберрой и Москвой в последнее время усилилась из-за того, что правительство Тернбулла продолжает требовать от Кремля взять на себя ответственность за сбитие самолета MH17, в котором погибли 38 австралийских граждан и жителей страны, а Канберра поддержала санкции против правительства Путина после отравления в Великобритании бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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