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опубликовано редакцией на Переводике 21.07.18 06:11
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Антиподы несказанно удивились -”А нас-то за шо?”


DAVID WROE, Jul 20 2018


AP.  Президент России Владимир Путин и главный редактор РТ Маргарита Симонян в 2015 году.

Москва, основываясь на ложном убеждении, что австралийская федеральная полиция расследует  деятельность кремлевского новостного канала «Россия сегодня», высказала экстраординарную угрозу, направленную  против австралийских журналистов .

В заявлении, опубликованном в четверг, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «оставляет за собой право принимать ответные меры всякий раз, когда нарушаются права российских журналистов», и пригрозила  “зеркальным” ответом”.

Она не уточнила, какого рода  ответные меры может предпринять Москва. Но угрозы, похоже, основаны на досадном недопонимании  со стороны российского правительства и канала “Россия сегодня”, более известного как RT.

AФП (Австралийская федеральная полиция) подтвердил в Fairfax Media в пятницу, что она не расследует деятельность  RT, новостного канала, который широко считается пропагандистским рупором правительства президента Владимира Путина.

RT - это 24-часовой кабельный новостной канал, а также  крупный веб-сайт. Помимо того, что он доступен в интернете в Австралии, он  транслируется Foxtel и некоторыми спутниковыми, а также общественными телевизионными каналами.

В  заявлении  Захаровой дается  ссылка на субботнюю статью  в газете The Australian, в которой  говорится, что АФП, в соответствии с новыми законами Австралии об иностранном вмешательстве,  приступила к проведению нескольких предварительных расследований. В сообщении не указывалось, что РТ является объектом  какого-либо из этих расследований, но говорится об отдельной процедуре, также недавно принятой парламентом, которая заставит агентов иностранных правительств,  потенциально включая РТ, зарегистрироваться в списке.

Затем последовал  твит   от главного редактора RT Маргариты Симонян,  в котором она сообщает что проводится предварительное следствие  и жалуется, что единственной причиной для этого является то «что мы - RT».

Симонян и российское правительство, похоже, спутали законодательство Австралии об иностранном вмешательстве с новым регистром прозрачности иностранного влияния.

В пятницу утром российское посольство в Канберре также в твиттере сообщило, что «мы внимательно следим за недавними событиями, связанными с открытием @AusFedPolice предварительного расследования против @RT_com».

В своем заявлении Захарова сказала, что «если  сообщения [австралийских] СМИ будут подтверждены, это будет еще одним примером так называемой солидарности».

Это слово, к сожалению, уже стало нарицательным, когда Австралия решила пойти по стопам США и Великобритании, встать на путь вытеснения российских СМИ из мирового медиапространства», — отметила она.  

По её словам, всё это делается «по одним и тем же лекалам».

«Мы прекрасно понимаем, в каком центре принимаются решения о начале подобных кампаний и как они потом реализуются на местах…».

Напряженность между Канберрой и Москвой в последнее время  усилилась из-за того, что правительство Тернбулла продолжает требовать от Кремля взять на себя ответственность за  сбитие  самолета  MH17,  в котором погибли 38 австралийских граждан и жителей  страны, а Канберра  поддержала  санкции против правительства Путина  после отравления в Великобритании  бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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теги: Австралия  
   
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