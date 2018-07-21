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дата публикации 21.07.18 06:20
скаут: Игорь Львович;
   
 

Перейдет ли Китай на четырехдневную рабочую неделю к 2030 году?

Перейдет ли Китай на четырехдневную рабочую неделю к 2030 году?

19 июля, «Жэньминь жибао» онлайн -- Китайцы будут работать по девять часов четыре дня в неделю к 2030 году. Такие данные приведены в докладе Академии общественных наук Китая.

До этого Китаю следует ввести четырехдневный рабочий график (36 часов) в больших и средних государственных предприятиях в восточной части страны с 2020 по 2025 годы.

С 2025 года, четырехдневная рабочая неделя будет введена в отдельных индустриях в центральных и восточных районах страны.

А с 2030 года, китайцы должны будут отдыхать три дня после четырех рабочих дней.

За исключением работы и сна, средняя продолжительность отдыха в день китайцев в 2017 году составляла 2 часа 16 минут, а в 2014-м этот показатель был на уровне 2 часа 33 минут.

Жители Шэньчжэня, Гуанчжоу, Шанхая и Пекина отдыхают меньше времени в день: 1.94, 2.04, 2.14 и 2.25 часов соответственно, ниже среднего показателя.

Согласно докладу, по сравнению с Китаем, средняя продолжительность свободного времени в таких странах, как США, Германия и Великобритания, составляет пять часов в день, что практически в два раза больше, чем в КНР.

С 2020 по 2025 годы продолжительность отдыха во время Праздника Весны следует увеличить до восьми дней, включая праздник Фонарей, сообщается в докладе.

В докладе также отмечается, что Китай должен ускорить осуществление оплачиваемого отпуска с 2020 по 2025 годы. Поскольку система оплачиваемых отпусков не была полностью реализована в стране, досуг китайцев не сбалансированный и не свободный.

В опросе, который был проведен Академией общественных наук Китая, 40.1% респондентов сказали, что у них нет оплачиваемого отпуска, 4.1% опрошенных отметили его наличие, но он не настолько гибкий, как им того хотелось бы. 18.8% заявили, что они могут взять оплачиваемый отпуск, однако они не могут самостоительно его запланировать.

Только 31.3% респондентов заявили, что им полагается оплачиваемый отпуск и они могут самостоятельно все распланировать.

Предложение о четырехдневной рабочей неделе вызвало бурные дискуссии в интернете. «Я бы хотел, чтобы такой график начался уже со следующей недели», - заявил сторонник этой идеи на платформе одной из социальных сетей.



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теги: Китай  
   
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