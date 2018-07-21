Между молотом Лубянки и наковальней Лэнгли





Сейчас, по прошествии нескольких дней после встречи между Трампом и Путиным в Хельсинки, можно сделать однозначный вывод – российские спецслужбы переиграли коррумпированные обамовские ФБР и ЦРУ, когда Путин предложил следователям Мюллера приехать в Москву и допросить 12 российских государственных хакеров. Разумеется, российским офицерам ничего не грозит, но во время этого допроса следователи Мюллера вынуждены будут невольно раскрыть, что они знают и чего они не знают о ГРУ и СВР.

Posted By: Игорь Гиндлер : July 19, 2018

Кроме того, Путин объявил обязательным условием этого визита ответный визит российских следователей в Америку для допроса агентов американских спецслужб. При этом Путин заявил, что некие американские агенты спецслужб были замешаны в переводе 400 миллионов долларов из России

Печально знаменитая Лубянка

Хиллари Клинтон (на следующий день Путин исправил оговорку – конечно, речь шла о тысячах, а не о миллионах долларов).

Беспрецедентный приезд десанта российских следователей в Америку и допрос ими секретных агентов ФБР или ЦРУ – вот чего фактически добилось теневое правительство Обамы. Трамп оказался не готов к такому повороту событий, потому что оказался между двух огней.

С одной стороны, речь идет о его спецслужбах. Во главе ФБР и ЦРУ стоят его люди. С другой стороны, высшие эшелоны американских спецслужб – это коррумпированные бойцы марксистско-бюрократических войск теневого правительства Обамы, которые, как мы теперь знаем, являются участниками заговора против Трампа. Заговора, сначала направленного на выигрыш Хиллари Клинтон, а затем, после ее проигрыша – на выдавливание Трампа из Белого Дома (подробнее об этом – в статье «Блеск и нищета американских спецслужб»).

Напомню, что до недавнего времени главой американской контрразведки был агент Питер Строк, который, как мы теперь знаем по слушаниям в Конгрессе, демонстрирует все клинические симптомы психопата. Кроме того, есть все основания полагать, что он, как и правая рука Обамы Валери Джаррет, был проводником проиранской политики Обамы. Он, как и Джаррет, рос и воспитывался в Иране, а затем – в Саудовской Аравии.

По косвенным данным, именно Строк был каналом связи между Директором ЦРУ коммунистом Бреннаном и Обамой, с одной стороны, и режимом религиозных фанатиков Ирана. Кроме того, семья Строков связана с семьей Клинтонов, а один из родственников Строка – генерал Джеймс Картрайт – слил в прессу информацию о секретном американско-израильском вирусе Stuxnet (этот вирус разрушил множество иранских урановых центрифуг), сознался в этом, но президент Обама за три дня до окончания своего президентства его помиловал.

Штаб-квартира ЦРУ

Должен ли нынешний президент защищать такие спецслужбы? Должен ли нынешний президент доверять им на все 100%? Должен ли президент доверять тем, кто преступно организовал за ним электронную и агентурную разведку? Должен ли президент доверять тем, кто открыто и демонстративно ненавидит его? Поставьте себя на место Трампа – его предательски подставили его собственные, американские спецслужбы, унаследованные от Обамы, а с другой стороны – он на своей шкуре почувствовал, на что способны российские спецслужбы.

Трамп убедился, что Путин тоже хорошо подготовился к встрече в Хельсинки. И футбольный мяч с чемпионата мира, подаренный Трампу, и предложение обменяться прокурорами явно были не экспромтами, а домашними заготовками, причем именно для пресс-конференции, а не для переговоров тет-а-тет.

Посмотрите еще раз запись пресс-конференции Трампа и Путина – для Трампа обмен прокурорами явился полной неожиданностью, ничего подобного Путин ему во время встречи тет-а-тет не предлагал. Трамп сразу понял, каковы могут быть политические последствия приезда русских прокуроров в Вашингтон для допроса американских разведчиков (де-юре – его разведчиков, а де-факто – разведчиков Обамы), и на его лице промелькнула гримаса.

Мне кажется, что ни Трамп, ни теневое правительство Обамы не ожидало от Путина такого сильного хода. Клинтонисты думали, что, раздувая российско-трамповский скандал, они занимаются чисто внутриполитическими делами, и Россию это дело не касается. Оказалось, что, вопреки ожиданиям, Россия тоже захотела поучаствовать в этом деле, преследуя свои собственные цели.

Стратегическая цель России – уничтожение Америки как нефтегазового конкурента, а тактическая – создание дымовой завесы для этой стратегической цели.

К сожалению, многие так и не понимают, что параллельно существуют две сюжетные линии. Первая – Россия пытается вмешиваться во внутренние дела США с середины 1930-х годов, а вторая – Трамп заключил секретный сговор с Путиным и является его марионеткой. Если первая сюжетная линия – реальность, то вторая – фикция. Почему? Хотя бы потому, что в пользу первой существуют многочисленные улики и доказательства, а по поводу второй существует только воспаленное воображение сторонников принцессы Хиллари.

Американские леваки в вопросе о Трампе-марионетке Путина пошли ва-банк. Других политических резервов, других идей по поводу поражения на выборах в 2016 году и по поводу грядущего поражения в 2018 году у них нет.

Почему леваки просто с ума посходили, обвиняя Трампа во всех грехах? Не только потому, что у них нет политической альтернативы Трампу. Какофония их воплей по поводу Хельсинки обусловлена той ужасной картинкой из возможного будущего, которую им продемонстрировал Путин.

Только представьте себе эту картину – допрос глубоко законспирированных клинтонистов, который проводится матерыми специалистами по допросам с Лубянки.

Теперь основная задача леваков состоит в том, чтобы обмен прокурорами не состоялся. Какую политическую цену они готовы за это заплатить?

P.S. Российские спецслужбы Путина переиграли американские спецслужбы Обамы на поле PR. Но сразу после после встречи в Хельсинки американский доллар и американский фондовый рынок рванули вверх, а рубль и российский рынок акций упали (эта динамика продолжается уже несколько дней). Другими словами, люди, которые ворочают триллионами долларов, прекрасно поняли, кто выиграл схватку в Хельсинки на словах, а кто – на деле. Игорь ГИНДЛЕР

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