Франция склонилась перед "исламо-подонками"

В начале июня этого года около 30 жертв террористической атаки в парижском театре Батаклан 13 ноября 2015 года подали иск к французской армии, полиции и государству.

Армия, полиция и государство обвинялись в “неоказании помощи людям, оказавшимся в опасности”.

Иск был подан после того, как достоянием общественности стали материалы парламентского расследования атак 13 ноября.

Среди прочего выяснилось, что непосредственно у здания театра находились восемь вооруженных солдат, находившихся на службе в рамках операции Sentinel, объявленной целью которой была защита граждан от терроризма.

Солдаты, однако, не оказали никакой помощи прибывшему к месту массового захвата и казни заложников полицейскому наряду. Военный губернатор Парижа запретил им вмешиваться, сославшись на то, что Франция не находится в состоянии войны” и он не намерен рисковать своими людьми ради гражданских.

18 июля суд отверг иск семей жертв атаки, сообщив, что не удалось найти доказательств того, что власти не осуществляли адекватного мониторинга в период, предшествовавший захвату Батаклан, и того, что полиция не предприняла требуемых мер для охраны театра. Суд, в качестве своего основного аргумента назвал тот факт, что “атаки планировались за пределами Франции, и потому полиция о них знать не могла”.

Отказ в принятии иска - не единственное оскорбление памяти погибших. В октябре этого года, накануне третьей годовщины самой страшной террористической бойни в истории Франции, в Батаклан пройдут концерты “исламского рэппера” Медин. Подробнее об этом можно прочитать в материале

"Воскрешение бестий Батаклана"

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В репертуаре исполнителя, называющий себя “исламо-подонком”, такие произведения как “Джихад”, “11 Сентября” и “Футбол на пляже Газы”. Его тексты пропитаны ненавистью к Франции, Западу и цивилизации. Семьи жертв террора называют концерты “подонка” в Батаклан “святотатством”.

Сенатор Себастиан Мерон обратился с запросом к правительству с требованием отменить концерты в Батаклан.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп отвечая на запрос сенатора заявил, что “свобода слова священна”. Он сообщил: “Существует очень простое правило… каждый должен уважать закон. Закон в применении к данному концерту говорит: его можно отменить только в случае, если он станет причиной беспорядков, вызванных подстрекательством к расовой ненависти. Это, и только это - основания, на которых концерт может быть отменен”.