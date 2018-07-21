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дата публикации 21.07.18 07:25
скаут: Игорь Львович;
   
 

Жерар Депардье накопил долги по налогам в Саранске. Приставы не могут их взыскать

            
© Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Global Look Press

Приставы Саранска не смогли взыскать с актера Жерара Депардье задолженность по уплате налогов.  Первыми на это обратили внимание телеграм-каналы

Как говорится в официальной базе должников на сайте УФССП, в отношении французского актера исполнительное производство по взысканию задолженности возбудили еще 13 июня, а уже 28 июня прекратили его.

Все дело в том, что приставы не сумели отыскать имущество Депардье, чтобы наложить на него арест, а все принятые судебными приставами-исполнителями меры по поиску имущества актера оказались безрезультатными.

О том, сколько Депардье задолжал, в базе данных не говорится. Уточнить это не удалось и у пристава-исполнителя, который занимается взысканием долгов актера.

Скриншот с сайта судебных приставов

Напомним, в 2012 году Жерар Депардье покинул Францию и переселился в Бельгию после того, как французский премьер-министр попытался уличить актера в неуплате налогов. Это весьма оскорбило Депардье, который вскоре заявил, что считает, будто слово «патриотизм устарело», поэтому теперь он стал гражданином мира. 

В 2013 году Жерару Депардье, фактически по распоряжению Владимира Путина, выдали российский паспорт. Актер после этого отправился в столицу Республики Мордовии — город Саранск. Местные власти сразу же предоставили Депардье жилье. Однако жить в России актер не захотел, поэтому после получения российского гражданства отправился в Бельгию, а в 2018 году заявил о желании жить в Алжире.

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теги: Россия  
   
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