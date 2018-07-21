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опубликовано редакцией на Переводике 21.07.18 17:09
скаут: Kostyapok; переводчик Kostyapok;
 
 

Трамп и Путин обсуждали Украинский кризис на саммите в Хельсинки – оговорился Российский лидер

В прошлый понедельник (16.07.18) Хельсинкский саммит между двумя мировыми лидерами был окружен всесторонним вниманием мировых СМИ.

Однако, переговоры с глазу на глаз были исключительно секретными и без сопровождающих официальных лиц, Трамп настоял на том, чтобы разговор могли слышать только переводчики.

Путин заявил в интервью Первому каналу, что обсуждения охватывали широкий диапазон проблем, включая Украину, а также нарастающие торговые напряженности, связанные с продолжающимися санкционными битвами.

Он сообщил, что два президента поделились мнениями о том, как разрешить продолжающийся кризис в этой восточной Европейской стране.

Россия аннексировала полуостров Крым в 2014 году.

Путин в частности поделился, что существуют несколько идей по поводу разрешения кризиса на юго-востоке Украины.

«Мы согласились найти решение на самом высоком уровне. По моему мнению это позитивный элемент движения вперед» - сообщил Путин.

Напряженные отношения между Россией и США дошли до крайности в последние годы.

Евразийскую супердержаву обвинили во вмешательстве в выборы 2016 года в США, которые привели к победе Трампа.

Трамп был раскритикован и быстро отказался от заявления, сделанного раньше на этой неделе о том, что он принял аргументы Путина о непричастности к хакерским атакам во время встречи с ним в Хельсинки.

В своем более раннем интервью каналу Fox News Путин категорически отверг вовлеченность России в выборные процессы в США.

Он сказал: «Вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов – вы что действительно верите, что кто-либо, действующий с территории России, мог бы повлиять на Соединенные Штаты и на выбор миллионов Американцев? Это просто невообразимо».

На прошлой неделе, 12 членам Российских спецслужб были предъявлены обвинения в ходе расследования о хакерском вмешательстве в Американские выборы, в связи с проведением «кропотливой работы» по доступу к секретной информации.

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теги: Путин Владимир, Россия, США, Украина  
   
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