Климкин заявляет, идея референдума - репетиция внедрения Кремлевского сценария по федерализации Украины для ее развала

«Многие эксперты и журналисты просят меня прокомментировать Российское предложение по «проведению референдума в Донбассе»… на эту дерзость я отвечу кратко: никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления населения в Донбассе в условиях Российской оккупации. С точки зрения политических и законных аспектов все очевидно» - написал Климкин на своей странице в Фэйсбуке.

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В то же самое время, министр выразил убеждение в том, что России безразличен Донбасс и граждане Украины, проживающие в этом регионе. По его словам, действия и заявления Российских официальных лиц по поводу изменения статуса оккупированного Украинского региона, а также утверждения об изменении структуры государства в направлении федерализации нацелены на развал Украины.