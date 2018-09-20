«Восток-2018»: Россия и Китай наращивают военное сотрудничество

Майкл Кофман

Майкл Кофман – старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа (CNA), научный сотрудник Института Кеннана Международного научного центра имени Вудро Вильсона (США).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал, что сентябрьские стратегические учения «Восток-2018» станут крупнейшими с 1981 года. По его словам, будут задействованы 300 тыс. военнослужащих и 36 тыс. единиц техники. Реальные цифры скорее всего будут меньше, тем не менее «Восток» – одни из крупнейших ежегодных военных учений в России и потому заслуживают внимания. В этом году повысился геополитический статус учений: впервые в них примет участие Китай, который планирует направить 3200 военнослужащих и 30 самолетов. Демонстрацию российско-китайского военного сотрудничества можно рассматривать как сигнал, что стороны считают друг друга меньшей угрозой, нежели нарастающее давление США.

Каждый год в сентябре в России стартуют военные учения на одном из «стратегических направлений». Маневры «Восток-2018» пройдут на Дальнем Востоке 11-17 сентября. Однако нынешние учения существенно отличаются от предыдущих. Вместо стратегических штабных учений Россия проводит «стратегические маневры» (технически более высокий уровень учений) на выбранном театре военных действий. Обычно акцент делается на одном стратегическом направлении, укрепляется один военный округ; на этот раз части разных военных округов и флотов поделятся на две команды. В ходе учений «восточным» силам – частям Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и китайским подразделениям – будут противостоять «западные» силы, состоящие из частей Центрального военного округа и Северного флота. Стратегические маневры позволяют отработать взаимодействие крупных военных соединений и привлечь другие страны. Вместо совместных учений против гипотетического противника, в качестве которого могут выступать США или Япония, в этих маневрах задействованы две группы войск, состоящие из российских частей. Подобная схема использовалась в советские времена, в середине 1930-х.

Будь то штабные учения или стратегические маневры, в любом случае это не просто ежегодный смотр российских вооруженных сил. Речь идет об имитации масштабного конфликта, в котором должны взаимодействовать военное и гражданское руководство. Фактически репетиция мобилизации государства, проверка гражданской инфраструктуры, системы внутренней безопасности и резервистов, командования в различных регионах на случай войны. Внезапные проверки боеготовности начались 20 августа. Части российских вооруженных сил в разных военных округах поднимались по тревоге и отправлялись на учения. За ежегодными стратегическими учениями обычно следует проверка ядерных сил позже осенью, а также сертификационные испытания, которые продолжаются весь ноябрь.

Восточный военный округ особенный, в отличие от других он должен быть готов вести боевые действия в одиночку. Это огромная часть страны с небольшим населением, ограниченной инфраструктурой и разбросанными гарнизонами. Поэтому здесь расположены многочисленные сухопутные части, ракетные бригады и способные к самостоятельным действиям соединения. В случае конфликта поддержку окажет Центральный военный округ, но из-за удаленности военной инфраструктуры и частей, дислоцированных к западу от Урала, Дальний Восток должен быть готов защищаться своими силами как можно дольше.

Несмотря на громкие заявления российских властей о том, что в учениях будут задействованы 300 тыс. военнослужащих, т.е. треть личного состава российских вооруженных сил, реальные цифры скорее всего будут меньше. Минобороны РФ использует уникальный метод подсчета количества участников учений, нечто среднее между «правдивой ложью» и фикцией. Согласно этой системе подсчета, бригады и дивизии, направившие лишь один батальон или задействованные только на штабном уровне, учитываются полностью. Таким образом, количество участников учений легко увеличивается, а иногда чиновники Минобороны пересматривают цифры в сторону увеличения постфактум. Например, первоначально указывалось, что в учениях «Восток-2014» задействованы 100 тыс. военнослужащих, позже в министерстве посчитали эту цифру недостаточно впечатляющей и назвали новую – 155 тысяч. В случае с учениями «Восток» часто происходит раздувание цифр, поскольку они не подпадают под Венские соглашения о военных учениях в Европе и нет риска вызвать ответные действия со стороны НАТО. Проблема в том, что эти цифры иногда все же принимают всерьез – пишутся целые статьи, в которых сравниваются данные об учениях НАТО и России.

Приглашение Китая на эти учения и решение Пекина повысить статус военного сотрудничества с Москвой следует рассматривать как важный сигнал. Во-первых, если бы Китай не был приглашен, любые учения подобного масштаба вызвали бы подозрения у китайского руководства, что военные маневры направлены против него. Поэтому приглашение Китая – логичный шаг, если Москва хочет избежать недопонимания в отношениях с Пекином. Нужно демонстрировать дружелюбие и стремиться к тому, чтобы военные возможности, которые отрабатывается на учениях, не воспринимались как угроза. Начиная с 2014 года при разработке сценария учений «Восток» Москва старается сосредоточиться на атаках в воздухе и на море, т.е. противодействии экспедиционным силам США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сценарий сухопутной операции предполагал бы противодействие силам КНР.

Официальное участие Пекина – еще одно доказательство того, что Россия и Китай стремятся уравновесить влияние США, а не друг друга. Военные акцентируют внимание на потенциале, но в конечном итоге при оценке угроз страны опираются на собственное восприятие намерений потенциального противника и его модели поведения. Совместные учения, расширение военного сотрудничества и контакты на высшем уровне свидетельствуют о том, что истеблишмент России и Китая не рассматривает друг друга как угрозу. Это не означает, что они заключат альянс, но это безусловно важный шаг в этом направлении.

Россия со своей стороны последовательно стремится вовлечь Китай в новую конфигурацию, которая позволит уравновесить влияние Вашингтона. В этом контексте приглашение Китая на масштабные российские учения не удивительно и не ново. Россия и Китай проводили совместные маневры в Тихом океане в рамках стратегических учений «Запад» в прошлом году. Подобные совместные учения Россия и Китай проводят ежегодно.

Как уже отмечалось, главным фактором расширения военного сотрудничества России и Китая не является взаимное доверие или симпатии друг к другу – они не особенно нужны для взаимодействия двух стран. Дело в Соединенных Штатах, которые назвали Россию и Китай своими соперниками в стратегии национальной обороны. Вашингтон активизирует соперничество с обеими странами в военной сфере и таким образом подталкивает их друг к другу. Учитывая санкции Запада, а также быстрый подъем Китая, у Москвы нет других стратегических инициатив: сотрудничество в сфере экономики и безопасности следует искать на востоке. Россия уже сделала свой выбор, а Китай пока размышляет, как действовать в условиях обострившегося соперничества с США.

Для Соединенных Штатов укрепление сотрудничества Москвы и Пекина имеет огромное значение: только Китай может оспорить американское глобальное лидерство с точки зрения ВВП и военной мощи, а Россия обладает ресурсами, военными технологиями и международным авторитетом, чтобы подкрепить амбиции КНР. Кроме того, Китай имеет достаточно финансовых ресурсов, чтобы поддержать Россию в период западных санкций, если, конечно, решит это сделать. Такой исход не предопределен, но стратегия – это умение смотреть в будущее.

Ежегодные военные учения также призваны продемонстрировать надежность России и ее готовность вести длительный конфликт с использованием обычных вооружений даже в таком отдаленном регионе, как Дальний Восток. Учитывая, что именно на Азиатско-Тихоокеанский регион в значительной степени приходится проецирование американской мощи и там же расположены самые сильные союзники США, регион может превратиться в зону «горизонтальной эскалации» или географической экспансии в случае кризиса или конфликта в Европе. Цель проведения подобных учений – развеять заблуждения потенциальных противников о том, что нападение на эту часть России не потребует значительных затрат. Ядерная составляющая подобных учений обычно призвана продемонстрировать фактор сдерживания – применение нестратегического ядерного вооружения, чтобы не допустить эскалации конфликта. Учения «Восток-2018» должны напомнить региональной аудитории и потенциальным противникам, что Россия, хотя и не является азиатской державой, остается центром силы в Азии.

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