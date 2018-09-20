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опубликовано редакцией на Переводике 15.09.18 04:25
скаут: Игорь Львович;
   
 

Сексуальная жизнь финского парламента

Десятки депутатов парламента подвергались сексуальным домогательствам,  причем мужчины подвергались сексуальным домогательствам чаще, чем женщины

Paula Risikko

Спикер парламента Паула Рисикко Фото: Jarno Kuusinen / AOP

17 финских мужчин-депутатов и 12 женщин говорят, что подвергались сексуальным домогательствам в парламенте.

Депутаты в целом довольны ситуацией с равноправием в парламенте.

– Никакой систематической дискриминации не наблюдалось, - говорит Анна Бъёрк из НИИ Oxford Research.

Тем не менее, по мнению парламентариев, среди самых влиятельных депутатов – 74 % мужчин.

Сегодня был обнародован заказанный спикером парламента доклад «Равноправие в парламенте».

Рисикко: депутаты парламента имеют право работать без всяких угроз и страха

По результатам опроса, 72,3 % депутатов подвергались прямым угрозам в соцмедиа.

– Существует риск, что человек привыкает и начинает безразлично относиться к откликам, если их поступает очень много, - заявил спикер парламента Паула Рисикко(Коалиционная партия).

Женщины и мужчины получают примерно одинаковое количество угроз, но в соцмедиа женщины-депутаты чаще своих мужчин-коллег подвергаются оскорблениям сексуального характера.

Депутаты ощущают, что угрозы и агрессивные отклики стали практически ежедневной частью их работы. Рисикко намерена предпринять меры по искоренению сексуальных домогательств и угроз в адрес депутатов.

– У нас существуют инструкции по искоренению домогательств, и мы будем выполнять эти инструкции.

Рисикко подчеркивает, что парламент является для депутатов рабочим местом, где нужно соблюдать правила игры хорошего и безопасного рабочего места.

– Вчера я встретилась с руководителями парламентских фракций, и сегодня мы обсудили вопрос в президиуме. Я попросила рабочую группу по продвижению равноправия продолжить свою работу и предложить конкретные меры еще до конца осени.

В парламенте по-прежнему можно услышать сексистские шутки

Депутаты говорили, что подвергались сексуальным домогательствам и слышали сексистские шутки в парламенте. 12 женщин и 17 мужчин подвергались сексуальным домогательствам, а 41 женщина и 60 мужчин слышали сексисткие шутки.

По результатам опроса, парламентарии не ощущают, что подвергаются систематической дискриминации на почве своего пола. Тем не менее, многие говорили, что мужчины доминируют в дискуссиях в парламентских фракциях и занимают самые влиятельные посты. В частности, среди членов комиссии по иностранным делам 12 мужчин и 5 женщин, а в комиссии по финансам 16 мужчин и пять женщин.

Рисикко напомнила, что ответственность за этот вопрос несут парламентские фракции, которые назначают членов комиссий.

статью прочитали: 954 человек

   
теги: Финляндия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Opozdavshiy, 15.09.2018 17:11:22
А еще совершенно абсурдно и нетолерантно, что именно мужчины производят сперматозоиды, да еще в таких бешенных количествах!
На одну женскую яйцеклетку, вызревающую 9 месяцев, мужчины ежедневно производят миллионы сперматозоидов!
Парламент Финляндии обязан рассмотреть этот вопрос и вынести свое суждение...
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Виктор Иванов, 18.09.2018 18:24:14
Финские дамы, выходит, чаще преследуют чужих мужиков с выраженными сексуальными намерениями...
Виноваты, естественно,ихние мужики. Не оказывают должного внимания, вот дамы и домогаются.
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Marabu, 19.09.2018 15:25:52
Виктор Иванов,
дело в том, что среди домогавшихся тех 17 мужчин могло не быть ни одной бабы, вот в чем страх-то...
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Виктор Иванов, 19.09.2018 17:43:57
Marabu,
Действительно...Что-то я не подумал. :D
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Виктор Иванов, 19.09.2018 18:05:43
С трудом верю, что Паулы Рисикко кто-то домогался.
Какая-то она избыточно решительная и кудлатая. Конь в юбке.
Никакой женственности и, не побоюсь этого слова, обаяния...
Вот если она домогнется - тогда ай-яй-яй. Спасу не будет.
Не откусаешься... :oops:

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