Обнаружена считавшаяся утерянной видеозапись обрушения Building 7 Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года

Thursday, September 13, 2018 by: Ethan Huff





(Natural News) Официально прошло 17 лет (и несколько дней) с того момента когда башни-близнецы Всемирного торгового центра были атакованы и уничтожены 11 сентября 2001 года. И хотя миру постоянно говорят - «никогда не забывать» ужасы, которые имели место в тот роковой день, там есть что - то , что власти предпочли бы чтобы мы забыли , если кто-то случайно обратил внимание на это, или никогда не узнали вообще , если не заметили, а именно - внезапное обрушение Здания № 7 (Building 7) внутрь своего контура.

В то время как видеозаписи обрушения, без всякой видимой причины, Здания № 7 (Building 7), которые можно найти по всему интернету, уже досконально изучены пытливыми умами, считавшиеся давно утерянными кадры, недавно найденные в старой цифровой камере и загруженные в REAL.video показывают, как это, в значительной степени неизвестное широкой публике, здание, которое находилось примерно в 370 футах к северу от ВТЦ 1, обрушилось само по себе со всеми классическими признаками контролируемого сноса - сразу после серии взрывов, которые видны в нижней части здания.

Посмотрите на видео ниже, как 47-этажное офисное здание (стальная конструкция), в которое не попал ни в один из двух самолетов, внезапно освещается короткими вспышками света, затем его центральная часть прогибается и все здание с ускорением свободного падения рушится на землю.





Вы когда-нибудь видели как контролируемыми взрывами снесли старое казино в Лас-Вегасе? Это выглядело точно также как то что случилось с Building 7

Господствующим СМИ и официальным повествователям-толкователям приходилось прибегать к всевозможным логическим и гравитационным ухищрениям, чтобы попытаться объяснить, что произошло с Зданием № 7, которое было расположено относительно далеко от башен-близнецов и минимально подвержено эффектам их обрушения. Тех, кто задает честные вопросы о том, почему это здание рухнуло, когда в него не ударил ни один самолет, давно уже называют конспирологами за одно только упоминание этой темы.

Но когда вы посмотрите это короткое видео и начнете размышлять о том, что же произошло на самом деле, у вас наверняка возникнут некоторые вопросы. Одним из них может быть: как могла обрушится жесткая стальная конструкция, когда она получила минимальный ущерб от пожара в близлежащих башнях? И что еще более важно, как она могла рушиться на землю со скоростью свободного падения, не встречая никакого сопротивления?

Тщательный анализ ситуации, проведенной Architects & Engineers for 9/11 Truth, показал, что это невозможно, чтобы Здание № 7 разрушилось бы таким образом, если бы его на самом деле просто поразили обломки от башен-близнецов, как это диктует официальная версия.

«В третьем законе Ньютона говорится, что силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по величине и противоположны по направлению», - говорит Дэвид Чандлер, учитель физики, который изучал странное обрушение Здания № 7 в течение многих лет с тех пор, как произошла трагедия.

«Поэтому, когда объект падает, и он сталкивается с другими объектами на своем пути, то эти объекты должны воздействовать на него в противоположном направлении, замедляя его падение. Если обнаружено, что объект находится в свободном падении, мы можем заключить, что ничто на его пути не оказывает на него такого воздействия которое замедляет его падение».

Но именно так всё и происходило: не было, казалось, ничего, чтобы замедлило обрушение Здания №7 - так как это и было спланировано - по всей длинне.

Если вы все еще не убеждены, посмотрите приведенное ниже видео контролируемого сноса старого казино в Лас-Вегасе. Обратите внимание на то, что аналогичные взрывы происходят внутри здания, образуется аналогичный провал в центре верхней части здания, после чего оно свободно рушится в собственный контур, всё точно также как это поисходило со Зданием №7 11 сентября 2001 года.





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