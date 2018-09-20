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опубликовано редакцией на Переводике 16.09.18 04:52
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Обнаружена считавшаяся утерянной видеозапись обрушения Building 7 Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года

Thursday, September 13, 2018 by: Ethan Huff


(Natural News) Официально прошло  17 лет (и несколько дней) с  того момента когда башни-близнецы Всемирного торгового центра были атакованы и уничтожены 11 сентября 2001 года. И хотя  миру постоянно говорят - «никогда не забывать» ужасы, которые имели место в тот роковой день, там есть что - то , что власти предпочли бы чтобы  мы забыли , если кто-то случайно обратил внимание на это, или никогда не узнали вообще , если не заметили, а именно - внезапное обрушение Здания № 7 (Building 7)  внутрь своего контура.

В то время как видеозаписи  обрушения, без всякой видимой  причины, Здания № 7 (Building 7), которые  можно найти по всему интернету, уже досконально изучены пытливыми  умами, считавшиеся давно утерянными кадры, недавно найденные в старой цифровой камере и загруженные в REAL.video показывают,  как это, в значительной степени неизвестное широкой публике,  здание, которое находилось примерно в 370 футах к северу от ВТЦ 1,  обрушилось само по себе со всеми классическими признаками контролируемого сноса - сразу после серии взрывов, которые видны  в нижней части здания.

Посмотрите на  видео ниже, как 47-этажное  офисное здание (стальная конструкция),  в которое не попал ни в один из двух самолетов,  внезапно освещается короткими вспышками света, затем его  центральная часть прогибается и все здание с ускорением свободного  падения рушится на землю.


Вы когда-нибудь видели  как контролируемыми взрывами  снесли старое казино в Лас-Вегасе? Это  выглядело точно также как то что случилось с  Building 7

Господствующим  СМИ и официальным  повествователям-толкователям  приходилось прибегать к всевозможным  логическим и гравитационным ухищрениям, чтобы попытаться объяснить, что произошло с Зданием № 7, которое было расположено относительно далеко от башен-близнецов  и минимально подвержено эффектам их обрушения. Тех, кто задает честные вопросы о том, почему это здание рухнуло, когда в него не ударил ни один самолет, давно уже  называют конспирологами за одно только упоминание этой темы.

Но когда вы посмотрите это  короткое видео и начнете размышлять о том, что же  произошло на самом деле, у вас наверняка возникнут некоторые вопросы. Одним из них может быть: как  могла обрушится жесткая стальная конструкция, когда она получила минимальный ущерб от пожара в близлежащих  башнях? И что еще более важно, как она могла рушиться на землю со скоростью свободного падения, не встречая никакого  сопротивления?

Тщательный анализ ситуации, проведенной Architects & Engineers for 9/11 Truth, показал, что это невозможно, чтобы Здание № 7 разрушилось бы таким образом, если бы  его на самом деле просто поразили обломки от башен-близнецов, как это диктует официальная версия.

«В третьем законе Ньютона говорится, что  силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по величине и противоположны по направлению», - говорит Дэвид Чандлер, учитель  физики, который изучал странное обрушение Здания № 7 в течение многих лет с тех пор, как произошла трагедия.

«Поэтому, когда объект падает, и  он сталкивается с другими объектами  на своем пути, то эти объекты должны воздействовать на  него в противоположном направлении, замедляя его падение. Если обнаружено, что объект находится в свободном падении, мы можем заключить, что ничто на  его пути не оказывает на него такого воздействия которое замедляет его падение».

Но именно  так всё и  происходило: не было, казалось, ничего, чтобы замедлило  обрушение Здания №7 - так как это и  было спланировано   - по  всей длинне.

Если вы все еще не убеждены,  посмотрите приведенное ниже видео  контролируемого сноса старого казино в Лас-Вегасе. Обратите внимание на то, что аналогичные взрывы происходят  внутри здания, образуется аналогичный провал в центре верхней части здания, после чего оно свободно рушится  в собственный контур, всё точно также как это поисходило  со  Зданием №7 11 сентября 2001 года.


статью прочитали: 4952 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Инна, 16.09.2018 11:03:29
Кто-то кому-то сигналы в США посылает? Словно до этого видео никто не понимал, что здание снесли под шумок. И совсем не заграничные "террористы", а свои собственные.
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 17.09.2018 13:54:37
По совокупности сведений о всей этой истории с "атакой" на башни-близнецы у меня и не было сомнений, что это гигантских размеров фальсификация. Рванули сами. Нужен был повод для вторжения на Ближний Восток.
Печально то, что такую же провокацию, но в гораздо больших размерах и уже в Европе, вполне способны устроить обезумевшие янки сегодня. Тормозов у них нет. Зато есть неистовое желание повернуть время вспять - вернуть время их безраздельного господства-паразитирования над Миром.

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