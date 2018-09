архив



17.09.18

"Why Iran prefers the Eastern bloc over The West" Иран - 11 сентября 2018 г. Почему Иран предпочитает Восточный блок Западному

By Seyed Hossein Mousavian September 11, 2018

В условиях, когда военная фаза сирийского конфликта приближается к своему финалу, лидеры России, Ирана и Турции встретились в Тегеране 9 сентября и подтвердили в совместном заявлении, что политическое решение сирийского конфликта требует всеобщих, свободных и справедливых выборов с участием всех имеющих право голоса сирийцев под соответствующим надзором ООН. Они еще раз подтвердили свою решимость сотрудничать в целях ликвидации Исламского государства, Фронта Ан-Нусра, Аль-Каиды и связанных с ними группировок в Сирии.

Когда в 2011 году началась гражданская война в Сирии, возглавляемый США блок и его региональные союзники, включая Саудовскую Аравию, направили свои ресурсы для удаления президента Сирии Башара Асада. Однако в результате ирано-российского сотрудничества, направленного на поддержку правительство Асада, они не достигли своих целей. Присоединение к этому союзу Турции, которая первоначально выступала против правительства Асада, еще более ясно дало понять, что президент Асад выиграл шестилетнюю войну и останется у власти. В случае успеха трехстороннее сотрудничество может играть более существенную роль в разрешении других кризисов в регионе. Российско-иранские отношения не всегда были близкими. Фактически, некоторые из самых острых периодов современной иранской истории были обусловлены русско-иранскими войнами, после которых Иран был вынужден подписать унизительные договоры Туркаманчай и Гулистан. После окончания Второй мировой войны советские войска отказались покинуть территорию Ирана и начали поддерживать сепаратистские группировки в Азербайджане. В отличие от России, отношения Ирана с Соединенными Штатами начинались вполне дружественно, и американцы воспринимались как доброжелательная держава. Отношения начали портиться более шести десятилетий назад, когда организованный Соединенными Штатами и Великобританией переворот, сместил демократически избранного избранного премьер-министра Ирана Мохаммада Моссадыка. После Исламской революции 1979 года Соединенные Штаты поддержали вторжение Саддама Хусейна в Иран и его использование химического оружия против иранских войск. Со времени Исламской революции 1979 года основой внешней политики Ирана было - «ни Восток, ни Запад». Это означало, что Иран будет проводить независимую внешнюю политику. Однако враждебная политика США создала атмосферу глубокого недоверия в отношениях и толкнула Иран дальше на Восток. Недавно, верховный лидер аятолла Хаменеи объявил, что совершил ошибку, разрешив ядерные переговоры с Соединенными Штатами. Его советник по внешней политике Али Акбар Велаяти также назал Трампа «ненадежным», а Путина - «логичным и смелым». Недоверие Ирана к США не является чем-то безосновательным. Около сорока пяти американских военных баз с 130 000 солдат развернуты рядом с границами Ирана. Кроме того, в течение последних 40 лет, Соединенные Штаты выступали за смену режима в Тегеране и выражали недовольство региональной ролью Ирана, пытаясь остановить его экономический прогресс, приняв и применяя экономические санкции. Между тем Россия, Китай и Индия не имеют недружественного военного присутствия в регионе. Эти страны считают Иран политическим, экономическим и безопасным партнером. Они признают, что Иран играет важную роль в борьбе с террористами, и они выступают против проводимой руководством США политики смены режима. Отношения Ирана с Китаем и Индией, двумя основными восточными державами, имеют исторические корни, основанные на взаимном уважении и дружбе. Власти Восточного блока поддерживают сбалансированные отношения с Ираном и его региональными противниками, особенно с Израилем, Саудовской Аравией и ОАЭ, в то время как Соединенные Штаты взаимодействуют только с региональными врагами Ирана. Совместный всеобъемлющий план действий (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA), широко известный как “ядерная сделка Ирана”, мог бы принести позитивные изменения после 40 лет враждебных отношений с Западом. Это был первый случай, когда США и Иран официально вели переговоры на высшем дипломатическом уровне. За последние три года Иран полностью выполнил это соглашение. Этот договор, представленный в качестве самого всеобъемлющего документа о нераспространении ядерного оружия, мог бы послужить возможностью для дальнейших обсуждений по решению других региональных проблем. В 2015 году аятолла Хаменеи сказал: «Если ядерные переговоры закончатся без «двусмысленности», это будет «опыт, показывающий, что с ними [на Западе] можно вести переговоры». Вместо этого Трамп принял рекомендации Израиля и Саудовской Аравии, и сделал Соединенные Штаты единственной стороной вышедшей из соглашения. Это решение только углубило недоверие и уничтожило какие-либо шансы на дальнейшее сотрудничество. На этом этапе, ключевую роль в будущих отношениях Ирана с Западным и Восточным блоками будут играть два элемента. Во-первых, Россия, Китай и даже Европа хотят сохранить JCPOA. Проблема для европейцев заключается в том, что они уязвимы для вторичных санкций США, если они продолжают вести дела с Ираном. Однако мощные страны на Востоке будут использовать вакуум, который создал Трамп, чтобы продвигать свои собственные интересы и союз с Ираном. Тем не менее, поддерживая отношения с Западом, Тегеран тщательно взвешивает, сможет ли Европа действовать самостоятельно и поддерживать JCPOA без участия США. Второй элемент касается возможности прямых переговоров между США и Ираном в рамках правления Трампа. Стратегия Трампа заключается в том, чтобы уничтожить JCPOA, оказать давление на Иран посредством санкций, а затем попытаться достичь «лучшей» сделки с Ираном. Он утверждал, что Иран обратится к нему и попросит о дальнейших переговорах. Махмуд Ваези, руководитель аппарата президента Рухани, ответил, сказав, что Трамп сам восемь раз пытался поговорить с Рухани. Тем не менее, аятолла Хаменеи, который является последним арбитром в вопросах внешней политики Ирана, недавно заявил, что Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами на любом уровне. За мои 30 лет на службе иранскому правительству, со времен Исламской революции 1979 года, я постоянно становился свидетелем того, как американская политика оскорблений, унижений, издевательств и принуждения Ирана терпела провал. Она породила только ещё более жесткую линию в Иране, что обнуляет шансы на дальнейшие переговоры с Вашингтоном. Хотя, по мере свертывания отношений Ирана с Западным блоком, отношения Ирана с Восточным блоком улучшаются, Трамп и Соединенные Штаты, а также JCPOA, по-прежнему будут играть важную роль в будущем Ирана. Нынешняя траектория политики Трампа подрывает глобальный порядок, возглавляемый США. Американские санкции против России, Ирана и Турции еще больше ускорят сближение этих стран, а также сотрудничество с такими странами Восточного блока, как Китай и Индия. Такая тенденция может привести к концу шестидесятилетней американской гегемонии в регионе.

Посол Сейед Хоссейн Мусавьян (Seyed Hossein Mousavian) - специалист по вопросам безопасности и ядерной политики на Ближнем Востоке в Принстонском университете и бывший представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме.Его книга «Иранский ядерный кризис: мемуары» (The Iranian Nuclear Crisis: A Memoir) была опубликована в 2012 году Фондом Карнеги за международный мир. В мае 2014 года вышла в свет его последняя книга «Иран и Соединенные Штаты: взгляд Инсайдера о неудавшемся прошлом и пути к миру» (“Iran and the United States: An Insider’s view on the Failed Past and the Road to Peace”).



