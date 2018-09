Как русские модернизируют свои РВСН





МБР SS-27 Mod 2 (РС-24, Ярс) загружается в модернизированную шахтную пусковую установку (ШПУ повышенной защищенности). г. Козельск Image: Russian MOD.

By Hans M. Kristensen

Новые спутниковые снимки показывают существенную модернизацию шахтных пусковых установок (ШПУ) МБР на ракетном поле под Козельском на западе России.

Снимки показывают, что на, по крайней мере, половине ШПУ (возможно, больше) второго полка 28-й гвардейской ракетной дивизии полным ходом идет перевооружение с ещё советской МБР SS-19 на новую модель SS-27 (РС-24 , Ярс). Первый полк из десяти ШПУ завершил модернизацию в конце 2015 года. Как и SS-19, SS-27 Mod 2 несет MIRV (разделяющаяся головная часть с боеголовками индивидуального наведения)

В более ранней, шестиполковой, конфигурации (в общей сложности 60 ШПУ), ракетное поле Козельска занимало площадь около 2300 квадратных километров (890 квадратных миль). Со свертыванием трех полков активное поле было уменьшено до, примерно, 400 квадратных миль. Оно включает в себя один 10-ракетный полк (74-й полк), который уже был модернизирован до SS-27 Mod 2, второй - модернизируемый (168- й полк), и третий (219-й полк), который, возможно (статус не определен), может быть по-прежнему вооружен МБР SS- 19. В Козельске, Россия, вероятно модернизирует в общей сложности 30 ШПУ. Ракетное поле Козельска расположено примерно в 240 километрах (150 милях) к юго-западу от Москвы и примерно в 180 километрах (115 миль) от Белоруссии (см. фото ниже).

Каждая МБР 2-й серии может нести до четырех боеголовок MIRV, каждая мощностью около 500 килотонн. МБР SS-19 несла до шести MIRV, каждая мощностью около 400 килотонн. Новый договор СНВ, по-видимому, заставил Россию понизить мощность боеголовок на некоторых из её ракет .

Последний по времени снимок от Digital Globe на Google Earth сделан 22 июня 2018 года. Он показывает реконструируемый большой (335 000 квадратных метров - 3 620 000 кв. футов) центр управления пусками, с почти завершенной внутренней зоной, ШПУ и подземным командным пунктом. Административная и техническая зоны значительно расширены. В настоящее время строится новый бронеколпак, а строительство многоуровневого периметра безопасности вокруг всей площади почти завершено (см. снимок ниже).





Примерно в 5 км к юго-востоку от центра управления пусками продолжается модернизация на 10 ШПУ другого полка. Сравнение с более ранней фотографией 2002 года ясно показывает обширную модернизацию ракетного поля, которая увеличила общую площадь объекта до 136 000 квадратных метров (1 500 000 квадратных футов). Видимые работы включают в себя почти готовую ШПУ, новый бронеколпак, траншеи для новых кабелей и новый периметр безопасности (см. снимок ниже).





Приблизительно в 7 километрах далее на юго-восток, модернизируется еще одна пусковая площадка. Её размеры несколько меньше - 120 000 квадратных метров (1,300,000 квадратных футов). Работы по модернизации, которая представляется менее существенной чем на других площадках, продолжаются на ШПУ. Ещё не завершено устройство бронеколпака, нет видимых кабельных траншей, и периметр безопасности оборудован только частично. Однако на этой площадке можно видеть легко опознаваемую крышку шахты (см. снимок ниже).





Это всего лишь несколько объектов из состава огромных российских ракетных сил стратегического назначения, которые находятся на подъеме с конца 1990-х годов. Ожидается, что к середине 2020 года будет завершена модернизация четырех подразделений МБР шахтного базирования и семи подразделений МБР мобильного базирования, в настоящее время насчитывающих чуть более 300 МБР. По данным Национального центра авиационной и космической разведки ВВС США, разведывательное сообщество США считает, что, несмотря на программу модернизации, «количество МБР в российских РВСН будет продолжать уменьшаться вследствие а соглашений о контроле над вооружениями, старения ракет и ограничености ресурсов» .

Более подробно о составе российских ядерных сил, включая места расположения всех его наземных ракетных войск, см. FAS Nuclear Notebook in the Bulletin of the Atomic Scientists.

Для сравнения стратегических сил России с ядерными силами других восьми государств мира, см. здесь .

