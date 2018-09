архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.09.18 00:55 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Times of Israel”,

"Raised Israel-Russia tension is not the only troubling aspect of strike in Syria" Израиль - 18 сентября 2018 г. Армия обороны Израиля: «Сирийские батареи ПВО стреляли без разбора и, как мы понимаем, не потрудились обеспечить чтобы ни одного российского самолета не было в воздухе» Район Латакии обычно считается закрытым для Израиля, так что цель атаки в понедельник в этом районе, которая привела к уничтожению Сирией российского самолета, должна была быть очень важной By AVI ISSACHAROFF

Президент Сирии Башар Асад осматривает российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, Сирия, 27 июня 2017 года (Syrian Presidency via AP, File) Ночью воздушный удар Израиля в Сирии был всего лишь одним из сотен таких ударов нанесенных за последний год - большинство из них приписывалось Израилю, но мало какой из них был признан им. Тем не менее, у этого удара есть несколько очень необычных аспектов, и, не в последнюю очередь, сопутствующее уничтожение сирийскими зенитными ракетами российского военного самолета с 15-ю военнослужащими на борту. Этот сирийский удар по российскому самолету, в качестве побочного эффекта израильской атаки, создает серьезную напряженность между Москвой и Иерусалимом, несмотря на то, что до сих пор, между Израилем и Россией, в сирийском контексте, поддерживалась координация в вопросах безопасности . Во вторник днем ​​Россия вызвала посла Израиля в Министерство иностранных дел для разъяснений. Ранее Россия заявила, что этот инцидент представляет собой преднамеренную провокацию со стороны Израиля, которая угрожает российским коммуникациям, и что Москва оставляет за собой право на ответ. Израиль, в свою очередь, в крайне редком повороте событий, признал атаку и, выразив скорбь по поводу гибели россиян , дал понять, что что ответственность за гибель самолета лежит на Сирии и рассказал подробности того, что произошло. Однако обострение в отношениях между Израилем и Россией не является единственным необычным аспектом этой атаки. Расположение пораженных в ходе атаки целей, также было необычным - и это, опять таки, связано с Россией. Портовый город Латакия считается главными морскими воротами Сирии, столицей исламской секты алавитов, к которой принадлежит Башар Асад и символом выживания его режима. Кроме того, Латакия отмечена, значительным присутствием России. Неподалеку от Латакии, к югу от неё, расположена российская авиабаза Хмеймим, которая считается самой важной в стране. Вокруг базы, Россией создана многоуровневая эшелонированная система противовоздушной обороны и цели, пораженные в результате ночного удара, расположены по соседству. Хотя главная морская база России в Сирии находится в Тартусе, на расстоянии нескольких десятков миль дальше на юг, но российские корабли время от времени используют Латакию, как своего рода вспомогательный порт. До сих пор вся эта территория, из-за присутствия России, считалась Израилем по сути, запретной зоной. Может быть и был какой-нибудь случайный удар в последние годы, но вряд ли он фигурировал в международных, арабских или, собственных израильских СМИ.

Взрывы, наблюдавшиеся из сирийского города Латакия после нападения на военный объект, расположенный неподалеку. (Screen capture: Twitter) Поэтому для того, чтобы Израиль нанес удар по целям в Латакии, эти цели должны были быть критически важными. И действительно, Армия обороны Израиля, в своем заявлении во вторник указала, что целью являлся сирийский военный объект,на котором изготовили «точное и смертоносное оружие», которое «должны были быть передать от имени Ирана Хезболле в Ливане». Сирия, со своей стороны, заявила, что целью была дочерняя компания министерства обороны, известная как Организация технической промышленности. Существуют подозрения, что эта компания связана с программами создания химического оружия и ракет в стране. «Это оружие предназначалось для нападения на Израиль и представляло для него чрезвычайно большую угрозу», - сказали в армии. В прошлом, Латакия была центром сирийской военно-промышленной деятельности. В частности, именно через Латакию Асад импортировал компоненты, которые использовались при строительстве Сирийского ядерного реактора «Аль-Кабир» в Дейр-эз-Зор, который был разрушен Израилем в 2007 году. Необычным был также способ нанесения удара, по крайней мере, согласно первоначальной информации. В первых сообщениях говорилось, что атаку провели самолеты или беспилотники. Вскоре после этого появились сообщения о том, что удар был нанесен с моря. Минобороны России утверждало, что в ходе атаки, несколько ракет было выпущено французским эсминцем, хотя французы отрицали какую-либо свою причастность к нападению. Позже Россия заявила, что удар был нанесен четырьмя израильскими F-16. Ясно, что сирийская ПВО открыла шквальный огонь, хотя в этом районе не было никаких реальных воздушных целей, таких как израильские самолеты. Как заявили в Армии обороны Израиля: «Сирийские батареи ПВО стреляли без разбора и, как мы понимаем, не потрудились обеспечить чтобы ни одного российского самолета не было в воздухе» статью прочитали: 3261 человек Комментарии