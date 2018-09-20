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Армия обороны Израиля: «Сирийские батареи ПВО стреляли без разбора и, как мы понимаем, не потрудились обеспечить чтобы ни одного российского самолета не было в воздухе»

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опубликовано редакцией на Переводике 19.09.18 00:55
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Армия обороны Израиля: «Сирийские батареи ПВО стреляли без разбора и, как мы понимаем, не потрудились обеспечить чтобы ни одного российского самолета не было в воздухе»

Район  Латакии обычно считается закрытым  для Израиля, так что цель атаки   в понедельник в этом районе, которая привела  к уничтожению Сирией российского самолета, должна была быть очень важной

By AVI ISSACHAROFF 


Президент Сирии Башар Асад осматривает российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, Сирия, 27 июня 2017 года (Syrian Presidency via AP, File)

Ночью воздушный удар Израиля в Сирии был всего лишь одним из сотен таких ударов  нанесенных за последний год - большинство из них приписывалось Израилю, но мало какой  из них был признан им. Тем не менее, у этого удара есть несколько очень необычных аспектов, и,  не в последнюю очередь, сопутствующее уничтожение сирийскими зенитными ракетами российского военного самолета с 15-ю  военнослужащими на борту.

Этот  сирийский  удар по российскому  самолету, в качестве побочного эффекта израильской  атаки, создает серьезную напряженность между Москвой и Иерусалимом, несмотря на то, что до сих пор,  между Израилем и Россией, в сирийском контексте, поддерживалась координация в вопросах безопасности .

Во вторник днем ​​Россия вызвала посла Израиля в  Министерство иностранных дел для разъяснений. Ранее Россия заявила, что этот инцидент представляет собой преднамеренную провокацию со стороны Израиля, которая угрожает российским  коммуникациям, и что Москва оставляет за собой право на ответ. Израиль, в свою очередь, в крайне редком повороте событий,  признал  атаку и, выразив скорбь по поводу  гибели россиян , дал понять, что  что ответственность за  гибель самолета лежит на  Сирии и рассказал подробности  того, что произошло.

Однако обострение  в отношениях между Израилем и Россией не является единственным необычным аспектом этой атаки. Расположение  пораженных в ходе атаки целей, также было необычным - и это, опять таки, связано с Россией.

Портовый город  Латакия считается главными  морскими воротами Сирии, столицей  исламской секты алавитов, к которой  принадлежит Башар Асад и символом выживания  его режима. Кроме того, Латакия отмечена, значительным присутствием России.

Неподалеку  от Латакии, к  югу от неё, расположена  российская авиабаза Хмеймим, которая считается самой важной в стране.  Вокруг базы, Россией создана многоуровневая эшелонированная система  противовоздушной обороны и цели, пораженные в результате ночного удара,  расположены по соседству.

Хотя  главная морская база России в Сирии  находится в Тартусе, на расстоянии нескольких десятков миль дальше на юг, но российские корабли время от времени используют Латакию, как своего рода вспомогательный  порт. До сих пор вся эта территория, из-за присутствия России, считалась Израилем по сути, запретной зоной. Может быть и был какой-нибудь случайный удар в последние годы,  но вряд ли он фигурировал в международных, арабских или, собственных израильских СМИ.


Взрывы, наблюдавшиеся  из сирийского города Латакия после нападения на военный объект,  расположенный неподалеку. (Screen capture: Twitter)

Поэтому для того, чтобы Израиль нанес  удар по целям в Латакии, эти цели должны были быть критически  важными. И действительно, Армия обороны Израиля, в своем заявлении во вторник указала, что целью являлся  сирийский военный объект,на котором изготовили «точное и смертоносное оружие», которое «должны были быть передать  от имени Ирана Хезболле в Ливане».

Сирия, со своей стороны, заявила, что целью  была дочерняя компания министерства обороны, известная  как Организация технической промышленности. Существуют подозрения,  что эта компания связана с программами создания химического оружия и ракет в стране. «Это оружие предназначалось для нападения на Израиль и представляло для него  чрезвычайно большую угрозу», - сказали в армии.

В  прошлом,  Латакия была центром сирийской военно-промышленной  деятельности. В частности, именно через Латакию Асад импортировал компоненты, которые использовались при строительстве Сирийского ядерного реактора «Аль-Кабир» в Дейр-эз-Зор, который был разрушен Израилем в 2007 году.

Необычным  был также способ   нанесения удара, по крайней мере, согласно первоначальной информации. В  первых сообщениях говорилось, что атаку провели самолеты или беспилотники. Вскоре после этого появились сообщения о том, что удар  был нанесен с моря.

Минобороны России утверждало, что в  ходе атаки, несколько ракет было выпущено   французским эсминцем, хотя французы отрицали какую-либо  свою причастность к нападению. Позже Россия заявила, что  удар был нанесен четырьмя израильскими F-16.

Ясно, что сирийская  ПВО открыла шквальный   огонь, хотя в этом районе не было никаких реальных воздушных  целей, таких как израильские самолеты. Как заявили в Армии обороны Израиля: «Сирийские батареи ПВО стреляли без разбора и, как  мы понимаем, не потрудились обеспечить чтобы ни одного российского самолета не было в воздухе»

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теги: Израиль  
   
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