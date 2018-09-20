Почему Россия не может ничего сделать тем странам которые убивают её солдат в Сирии

By JOSHUA KEATING SEPT 18, 2018





На фотографии, сделанной 23 июля 2006 года, показано приземление самолета Ил-20М. Никита Щукин / Getty Images

Одним из самых мрачных опасений в отношении конфликта в Сирии, особенно после того, как в 2015 году Россия начала полномасштабное военное вмешательство, было то, что в результате недоразумения или из-за чрезмерно резкой реакции, все большее число иностранных военных, действующих в стране, могло вступить в прямой конфликт друг с другом, вызвав более широкую и более опасную войну. (Более опасную - имеется в виду для стран, чьи силы действуют на территории Сирии. Для самих сирийцев этот ад продолжается уже в течение семи лет.) Надо отметить тот утешительный или огорчительный факт, что, поскольку этот опасный сценарий теперь повторяется с определенной регулярностью, различные участники сирийского и около-сирийского конфликта просто пожимают плечами и продолжают свой мрачный бизнес.

Последний такой инцидент произошел в понедельник, когда сирийские зенитчики сбили российский военный самолет у побережья недалеко от города Латакия, где у России развернута авиабаза, в результате чего погибли 15 человек находившихся на борту. После трагедии Россия обвинила не своих сирийских союзников, а израильтян. По данным российского Министерства обороны, израильские самолеты в этом районе подставили российский Ил-20 под удар сирийских систем ПВО. В заявлении в Твиттере израильские военные признали, что они совершили воздушный налет на «объект Сирийских вооруженных сил», но заявили, что, к тому времени, когда был обстрелян российский самолет, их самолеты уже вернулись в воздушное пространство Израиля. Армия обороны Израиля заявила, что ответственными за инцидент являются режим Асада, Иран и «Хизбалла»,.

В любом случае дипломатический скандал закончился очень быстро. После телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин назвал этот инцидент результатом «цепочки трагических случайностей».

Когда дело доходит до Сирии, Россия и Израиль, безусловно, не являются союзниками. Россия, наряду с Ираном, является основным сторонником режима Асада, в то время как Израиль ведет тихую войну против иранских прокси в Сирии. В этом году Израиль увеличил количество авиаударов по Сирии, одним из последних был авиаудар по партии оружия из Ирана, прибывшей в аэропорт Дамаска. Россия в целом не возражала против этих атак и получала предупреждения о них через систему предотвращения конфликтных ситуаций (хотя и было несколько заявлений, связанных с нанесением Израилем ударов по объектам, где присутствовал российский персонал).

Нетаньяху и Путин недавно провели ряд важных встреч, в том числе одну в июле, после которой израильский лидер сказал, что Россия согласилась удержать иранские войска вдали от границы Израиля в обмен на то, что Израиль примет продолжение правления Асада. Несколько дней спустя израильские проблемы, похоже , были главной темой на саммите Трампа и Путина в Хельсинки. Путин хотел бы стать лидером, который ведет переговоры о мирном урегулировании в Сирии, - на его условиях, естественно, и знает, что он не может этого сделать, если израильтяне не будут чувствовать себя в относительной безопасности, - очень непростая задача, учитывая, остающийся при власти, поддерживаемый Ираном Асад, будет вероятно, частью любой окончательной сделки.

Все это говорит о том, что, даже если русские сыты по горло Израилем, наносящим воздушные удары рядом с ними, и обвинят израильтян в гибели 15 военнослужащих в понедельник, у Путина мало политических стимулов делать из этого большую проблему.

Это становится чем-то вроде системы, когда россияне убиты не мятежниками или террористами, а военными других стран. Наиболее очевидной аналогией этого инцидента является сбитие российского истребителя турецкими F-16 в 2015 году.

Хотя в то время это был крупный дипломатический инцидент, российско-турецкие отношения с тех пор значительно улучшились, на фоне того, что отношения обеих стран с Европой и Соединенными Штатами испытали спад. Ранее в понедельник, Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявили о потенциально очень важной сделке по отказу от катастрофического военного наступления в Идлибе.

Был также инцидент в этом году в феврале, когда США провели авиарейд против проасадовских сил, которые, как полагают, атаковали курдские позиции. В ходе рейда были убиты россияне, сражавшиеся в рядах этих сил - оценки потерь варьируются от «десятков» до примерно 300 человек. Даже когда госсекретарь Майк Помпео, на слушаниях по утвержению его в должности, похвастался убийством «пары сотен русских», российские заявления об инциденте преуменьшали потери, подчеркивая, что убитые были «добровольцами», а не военнослужащими российской армии.

Россия находится в очень странном положении в Сирии. Она, возможно, главное внешнее действующее лицо конфликта и, что самое поразительное, имеет хорошие или, по крайней мере, рабочие отношения с большинством других ключевых игроков, многие из которых находятся в открытом конфликте друг с другом: режим Асада, саудовцы и страны Персидского залива, Иран, Израиль, Турция, курды, США. (Отношения с последними немного сложнее).

Из-за этих, требующих осторожного подхода, отношений, Россия, похоже, не в состоянии ответить или даже озвучить серьезные возражения, когда один из этих актеров убивает её военнослужащих, случайно или, в некоторых случаях, преднамеренно. Это не может быть обнадеживающим посланием для российских военных и «добровольцев» в Сирии, которых Путин подвергает опасности.

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