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опубликовано редакцией на Переводике 20.09.18 00:14
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Почему Россия не может ничего сделать тем странам которые убивают её солдат в Сирии

By JOSHUA KEATING  SEPT 18, 2018


На фотографии, сделанной  23 июля 2006 года, показано приземление самолета  Ил-20М. Никита Щукин / Getty Images

Одним  из самых мрачных опасений в отношении конфликта в Сирии, особенно после того, как в 2015 году  Россия начала полномасштабное военное вмешательство, было то, что в результате недоразумения или  из-за чрезмерно резкой реакции, все большее число иностранных военных, действующих в стране, могло вступить в прямой конфликт друг с другом, вызвав более широкую  и более опасную войну. (Более опасную - имеется в виду для стран, чьи силы действуют на территории Сирии. Для самих сирийцев этот ад продолжается уже  в течение семи лет.) Надо отметить тот утешительный или огорчительный факт, что, поскольку этот опасный сценарий теперь повторяется с определенной регулярностью, различные участники  сирийского и около-сирийского конфликта просто пожимают плечами и продолжают свой мрачный бизнес.

Последний  такой инцидент произошел в понедельник, когда сирийские зенитчики сбили российский военный самолет у побережья недалеко от города Латакия, где у России развернута авиабаза, в результате чего погибли 15 человек  находившихся на борту. После трагедии Россия обвинила не своих сирийских союзников, а израильтян. По данным российского Министерства обороны, израильские самолеты в этом районе подставили российский Ил-20  под удар сирийских систем ПВО. В заявлении  в Твиттере израильские военные признали, что они  совершили воздушный налет на «объект Сирийских вооруженных сил», но заявили, что,  к тому времени, когда был обстрелян российский самолет, их самолеты уже вернулись в воздушное пространство Израиля. Армия обороны Израиля  заявила, что ответственными за инцидент являются режим Асада, Иран и «Хизбалла»,.

В любом случае дипломатический скандал закончился  очень быстро. После телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин  назвал этот инцидент  результатом «цепочки  трагических случайностей».

Когда дело доходит до Сирии,  Россия и Израиль, безусловно, не являются союзниками. Россия, наряду с Ираном, является основным сторонником режима Асада, в то время как Израиль ведет тихую войну против иранских прокси  в Сирии. В этом году Израиль увеличил  количество  авиаударов  по  Сирии,  одним из  последних был   авиаудар по  партии  оружия из Ирана, прибывшей  в аэропорт Дамаска. Россия в целом  не возражала против этих атак и получала  предупреждения о них через систему предотвращения конфликтных ситуаций (хотя и   было  несколько  заявлений, связанных  с нанесением Израилем  ударов по объектам, где присутствовал  российский  персонал).

Нетаньяху и Путин  недавно провели ряд  важных встреч, в том числе одну  в июле, после которой  израильский лидер сказал, что Россия согласилась удержать иранские войска вдали  от границы Израиля в обмен на то, что Израиль примет продолжение правления Асада. Несколько дней спустя израильские проблемы, похоже , были главной темой на саммите Трампа  и Путина в Хельсинки. Путин хотел бы стать лидером, который ведет переговоры о мирном урегулировании  в Сирии, - на его условиях, естественно, и знает, что он не может этого сделать, если израильтяне не будут чувствовать себя в  относительной безопасности, - очень непростая задача, учитывая, остающийся при власти, поддерживаемый Ираном Асад, будет  вероятно, частью любой окончательной сделки.

Все это говорит о том, что, даже если русские сыты по горло Израилем,  наносящим воздушные удары рядом с ними, и обвинят израильтян в гибели 15 военнослужащих в понедельник, у Путина  мало  политических стимулов делать из этого большую проблему.

Это становится чем-то вроде системы,  когда россияне убиты не мятежниками или террористами, а военными других стран. Наиболее очевидной  аналогией этого инцидента является сбитие российского истребителя турецкими F-16 в 2015 году.

Хотя в то время это был крупный дипломатический инцидент,  российско-турецкие отношения с тех пор значительно улучшились,  на фоне  того, что  отношения обеих стран с Европой и Соединенными Штатами  испытали  спад. Ранее в понедельник, Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявили о  потенциально  очень важной сделке по отказу  от катастрофического военного наступления в Идлибе.

Был также инцидент в этом году в феврале, когда США   провели  авиарейд против проасадовских  сил, которые, как полагают,  атаковали курдские позиции. В  ходе рейда были убиты россияне,  сражавшиеся в рядах этих сил - оценки  потерь варьируются от «десятков» до примерно 300  человек. Даже когда госсекретарь Майк Помпео, на слушаниях по  утвержению его в должности, похвастался убийством  «пары сотен русских», российские заявления об инциденте преуменьшали  потери, подчеркивая, что убитые были «добровольцами», а не военнослужащими российской армии.

Россия находится в очень странном положении в Сирии. Она, возможно, главное  внешнее действующее лицо конфликта и, что самое  поразительное,  имеет хорошие или, по крайней мере, рабочие отношения с большинством других ключевых игроков, многие из которых находятся в открытом конфликте друг с другом: режим Асада, саудовцы и страны Персидского залива, Иран, Израиль, Турция, курды, США. (Отношения с  последними немного сложнее).

Из-за этих,  требующих осторожного подхода, отношений,  Россия, похоже, не в состоянии ответить или даже озвучить серьезные возражения, когда один из этих актеров убивает  её военнослужащих, случайно или, в некоторых случаях, преднамеренно. Это не может быть обнадеживающим посланием для российских   военных и «добровольцев» в Сирии, которых Путин подвергает опасности.

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