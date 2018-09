архив



опубликовано редакцией на Переводике 21.09.18 00:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia backs off Syria threats after Marine show of force" США - 19 сентября 2018 г. Россия пошла на попятный в Сирии после того как наша морская пехота продемонстрировала свою мощь Ryan Pickrell

(U.S. Marine Corps photo by Cpl. Roderick Jacquote) Русские, похоже, пошли на попятный, отказавшись претворять в жизнь свои прежние угрозы после того, как Корпус морской пехоты США направил им ясный месседж. Пентагон, Центральное командование США и командование операции Inherent Resolve подтвердили, что Россия остаётся за пределами зоны де-эскалации и больше не настаивает на проведении операций или нанесении высокоточных ударов по целям в районе гарнизона At Tanf, где базируются морские пехотинцы США. Россия дважды, 1 сентября и 6 сентября 2018 года предупреждала США о том, что российские военные вместе с сирийскими силами и проасадовскими формированиями планировали провести контртеррористические операции в 55-километровой зоне де-эскалации. Она обвинила США и их партнеров по коалиции в укрывательстве террористов. Немедленно после угроз России Корпус морской пехоты США демонстративно провел учения с боевыми стрельбами в гарнизоне At Tanf, чтобы ясно дать понять, что американские военные не нуждаются в помощи России для устранения террористов.

Ефрейтор Корпуса морской пехоты Картер Сэмпсон, оператор ПТУР из 3-го батальона, 7-го полка МП, прикрепленный к специальной команде ССО МП, Центрального командования, запускает по цели противотанковую ракету FGM-148 Javelin, во время учений с боевыми стрельбами возле гарнизона At-Tanf, Сирия, 7 сентября 2018 года. (U.S. Marine Corps photo by Cpl. Roderick Jacquote) ««Соединенные Штаты не стремятся бороться с правительством Сирии или любыми группами, которые могут оказывать ему поддержку в сирийской гражданской войне», - сказал представитель Центрального командования США подполковник Эрл Браун порталу Business Insider, добавив: « Однако, если на них нападут, Соединенные Штаты, не колеблясь, будут использовать необходимую и пропорциональную силу для защиты сил США, коалиции или партнеров, как мы это уже не раз демонстрировали в прошлом». «США не нуждаются в какой-либо помощи в наших усилиях по уничтожению ИГИЛ в зоне де-эскалации At Tanf, и мы посоветовали россиянам держаться подальше» - добавил он. В течение последних почти двух недель русские не связывались с военными США по поводу операций внутри зоны де-эскалации, в районе, где сирийцы и русские хотят получить стратегически важный наземный коридор между Тегераном и Дамаском.