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опубликовано редакцией на Переводике 21.09.18 00:16
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия пошла на попятный в Сирии после того как наша морская пехота продемонстрировала свою мощь

Ryan Pickrell


(U.S. Marine Corps photo by Cpl. Roderick Jacquote)

Русские, похоже, пошли на  попятный, отказавшись претворять в  жизнь свои прежние угрозы после того, как Корпус морской пехоты США направил им ясный месседж.

Пентагон, Центральное командование США и командование операции  Inherent Resolve подтвердили, что Россия остаётся за пределами зоны де-эскалации  и больше не настаивает на проведении операций или нанесении высокоточных ударов по  целям в районе гарнизона At Tanf, где базируются морские пехотинцы США.

Россия дважды, 1 сентября  и 6 сентября 2018 года предупреждала США  о том, что российские военные вместе с сирийскими силами  и проасадовскими формированиями планировали провести контртеррористические операции в  55-километровой зоне де-эскалации. Она обвинила США и их партнеров по коалиции в укрывательстве террористов.

Немедленно после угроз России Корпус морской пехоты США  демонстративно провел учения с  боевыми стрельбами  в гарнизоне At Tanf, чтобы  ясно дать понять, что американские военные не нуждаются в помощи России  для устранения террористов.


Ефрейтор Корпуса морской пехоты  Картер Сэмпсон, оператор ПТУР из 3-го батальона, 7-го полка МП, прикрепленный к специальной команде ССО МП, Центрального командования, запускает  по цели противотанковую ракету FGM-148 Javelin, во время учений с боевыми стрельбами возле гарнизона At-Tanf, Сирия, 7 сентября 2018 года.  (U.S. Marine Corps photo by Cpl. Roderick Jacquote)

««Соединенные Штаты не стремятся бороться с правительством Сирии или любыми группами, которые могут оказывать ему поддержку  в сирийской гражданской войне», - сказал представитель  Центрального командования США подполковник Эрл Браун   порталу Business Insider, добавив: « Однако, если на них нападут, Соединенные Штаты, не колеблясь, будут использовать необходимую и пропорциональную силу для защиты сил США, коалиции или партнеров,  как мы это уже не раз демонстрировали в прошлом».

«США не нуждаются в какой-либо помощи в наших усилиях по уничтожению  ИГИЛ в зоне де-эскалации At Tanf, и мы посоветовали россиянам держаться  подальше» - добавил он.

В течение последних  почти двух недель русские не связывались с военными США  по поводу операций внутри зоны де-эскалации, в районе, где сирийцы и русские хотят получить стратегически  важный наземный коридор  между Тегераном и Дамаском.

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теги: Сирия  
   
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