Тихо и почти незаметно Китай вытесняет США из Средиземного моря





С 2021 года 6-й флот США потеряет возможность пользоваться израильским портом Хайфа

Александр Запольскис 20 сентября 2018

Китайцам следует отдать должное в неумолимости своего геополитического расширения. Вот французы "вернулись" в Центральную Африку - сразу шум в прессе, множество разнообразной аналитики, заявления политиков. Вот русские пришли в Сирию - так вообще «тушите свет - сушите весла». Скандал. Ультиматумы. Угрозы. А открытие Китаем своей военной базы в Джибути буквально в двух шагах от там же расположенной базы США прошло почти кулуарно, тихо, без сердечных приступов и истеричных криков.

И ведь, что любопытно, Пекин на этом не остановился. Речь даже не про уже строящиеся объекты в Восточно-Китайском море или базы недалеко от Австралии. "Долю малую" китайцы уже купили себе (кто бы мог подумать!) в порту Хайфы. Это который крупнейшие морские ворота Израиля – ближайшего союзника США на Ближнем Востоке.

Военный обозреватель газеты "Гаарец" на днях опубликовал статью об итогах состоявшейся в Израиле конференции, посвященной политике страны в сфере безопасности на Средиземном море. На ней присутствовало много интересных людей, от бывшего начальника штаба ВМС Израиля генерал-майора Хорева до высокопоставленных американских военных и ведущих аналитиков Hudson Institute.

Формально подобных мероприятий в мире проводится немало и обсуждают они в основном довольно общие системные вопросы и складывающиеся глобальные тенденции, потому интересом у массовой аудитории не пользуются. Но в этом раз все пошло иначе. Доклад профессора и руководителя Исследовательского центра морской политики при университете Хайфы Шауля Хорева прозвучал почти набатом. В вольном пересказе он звучит почти как: все пропало, противник уже почти в городе, самое время начинать рыть окопы!

Как выяснилось, еще три года назад между Израилем и китайской компанией SIPG было подписано соглашение о продаже доли портового хозяйства Хайфы. Не сказать, чтобы информация была какой-либо секретной. Еще в октябре 2017 года отраслевое издание Journal of Commerct опубликовало у себя на сайте большую статью о том, как два крупнейших портовых холдинга КНР - SIPG и CMPort - втрое увеличили объем инвестиций в приобретение портов за рубежом, и вчетверо - по объему присутствия в них. Еще пять лет назад у них имелось всего около десятка портов, а теперь их уже сорок.

Кроме всех прочих, упоминалась там и Хайфа, а также цитировалось заявление вице-президента SIPG Фан Хуаджина, сделанное им после победы в тендере на расширение и эксплуатацию пора в Хайфе в конце 2015 года. «Это только начало, - сказал он. - Компания предполагает вложить в проект 2 млрд долларов и довести объем перевалки морских контейнеров до 1,86 млн TEU в год».

Как оказалось теперь, вице-президент SIPG слов на ветер не бросал. Работы начнутся в 2021 году и займут порядка трех лет. После чего на четверть века Китай получит право пользоваться портом, практически как своим.

Надо сказать, что у Пекина большие планы на Израиль в рамках реализации "Пояса и Пути" в качестве перевалочной базы на Средиземном море. Так что к настоящему моменту китайские инвесторы выиграли еще второй тендер местного минтранса на строительство нового порта в Ащдоде. Куда смотрели чиновники? В кошелек, естественно. На привлечение иностранных инвестиций. Ну и еще преследовали (и преследуют сейчас) цель в диверсификации портового рынка страны, где доминировала единственная израильская фирма. Кстати сказать, государственная.

Отставной генерал-майор и его коллеги из США вдруг с ужасом обнаружили, что тем самым китайцы прочно обосновываются всего в пятистах метрах от израильской военно-морской базы подводного флота. Но не это повергло их в уныние. В текущих геополитических обстоятельствах тем самым привычного места стоянки в Хайфском заливе лишается 6-й американский флот. А их у него в акватории Средиземного моря не так уж и много.

Основной является Неаполь в Италии, вспомогательной - Рота в Испании. Собственно, на этом все. Потому американские корабли возможностью стоянки в Хайфе пользуются весьма активно. Например, в июле прошлого года там швартовался атомный авианосец George W. Bush, в марте текущего года на побывку, заодно для участия в совместных учениях с ЦАХАЛ, заглядывал десантный корабль-амфибия USS Iwo Jima.

Нет, ни о какой китайской военной базе в Хайфе речи не идет даже близко. Но если русские придумали упрятать в стандартный морской контейнер пару дальнобойных "Калибров", то что помешает китайцам впихнуть туда несколько обычных ПКР малого радиуса? И кто сможет гарантировать, что среди обещанных почти двух миллионов контейнеров год, на неизбежно возникшем временном складе на берегу не затеряется десяток таких вот закладок? Учитывая размеры акватории Хайфского залива, отразить внезапный выстрел в упор не сможет никакая ПВО, что существующая, что перспективная в обозримом будущем.

И что? И ничего. Весь мир продолжает обсуждать Идлиб, инцидент с российским Ил-20, санкции, возмущение поляков и прибалтов по поводу "Северного потока-2", тогда как про тихую экспансию Красного дракона практически нигде не слова. Вот что значит настоящее мастерство в глобальной стратегии.

статью прочитали: 113 человек